Бізнес у росії – ознака патріота? Власник "Хортиці" Черняк платить у скарбницю країни окупанта сотні мільйонів доларів

Невідомо, чи допомагає бізнесмен ЗСУ, а ось через його бізнес у росії в скарбниці окупантів надходять сотні мільйонів доларів.

У той час як Україна другий рік бореться з повномасштабним вторгненням Росії, деякі українські бізнесмени, як і раніше, продовжують свій бізнес у країні-окупанті і не поспішають відмовлятися від своїх активів та прибутків.

Йдеться зокрема про відомого бізнесмена Євгена Черняка, голову наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits (бренди "Хортиця, Blagoff, Мороша, Медовуха, Первак та ін.), провідного YouTube-каналу про бізнес "Big Money". Як стверджує OSINT-спільнота Molfar, підприємець продовжує вести бізнес у Росії.

Незважаючи на анексію Криму

Хоча на офіційному сайті холдингу Global Spirits стверджується, що в 2014 році Росспоживспілка ввела санкції проти продукції холдингу і навіть заборонила її постачання до Росії, віриться в це слабко.

Так, за даними ЗМІ, в 2016-му році Global Spirits купив до "Руської півночі", що вже має у Вологді, другий горілчаний завод у Росії — ним стало підмосковне "Джерельце і К". Хоча офіційно компанія Євгена Черняка це не визнала – російські заводи не вказані у списку підприємств холдингу, підтвердження цього факту є.

Так, у 2017 році федеральна служба Росії з інтелектуальної власності задовольнила заяву ДСГ "Трейдмаркс Лімітед" про визнання ТМ "Хортиця", головного бренду для Global Spirits, загальновідомим товарним знаком. На тлі заяв холдингу про нібито заборону на експорт його продукції в Росії, це рішення виглядає дивним.

Більше того, в матеріалах рішення стверджується, що за 2009-2016 роки, в Росії було експортовано 216 млн одиниць (пляшок) алкоголю під ТМ "Хортиця" і ще 76 млн одиниць було вироблено на заводах "Російська північ" та "Криниця і К" .

Загалом за версією Molfar, російські активи Євгена Черняка включають:

ТОВ "Джерельце і К" — є частиною Global Spirits russia (у 2022-му році змінила назву на Традиції успіху), володіє ТМ Шустов’ і Мороша;

ТОВ "Торговий дім "Мегаполіс" — дистриб’юторська компанія, що є частиною Global Spirits russia/Традиції успіху.

ТОВ "Російська північ" — юрособа заводу у Вологді, до квітня 2022 року власники — Oxford AMG-77 Ltd🇨 (99%) та Торговий Дім "Мегаполіс" (1%).

АТ "Феодосійський завод коньяків і вин" – ймовірно також входить до активів Global Spirits у Росії.

При цьому українська компанія всіляко допомагала своїм російським підрозділам, наприклад, у 2015 році ТОВ "Українська Дистрибуційна Компанія" постачає "ДЖЕРЕЛО і К" безбарвні скляні пляшки "Хортиця Стандарт". А у 2017 році вона ж постачає "Російській півночі" безбарвні скляні пляшки "Первак".

Російські компанії не залишаються в боргу і ТОВ " Глобал спірітус груп " отримало 29 поставок із країни-окупанта.

За даними російських ЗМІ в 2021 році продукція Global Spirits в Росії мала особливий успіх і її відвантаження зросли відразу на 45% до 7,1 млн дал продукції (71 тис. тонн).

Ситуація змінилася після 24 лютого 2022 року.

Global Spirits заборонив, але горілку виробляють

Після вторгнення військ Росії в Україну холдинг Global Spirits заявив, що відкликав ліцензію на виробництво і дистриб’юцію алкогольної продукції на російському ринку, що знову ж таки виглядало дивно, якщо раніше заявлялося, що експорт заборонив Росспоживнагляд ще в 2014-му році.

Більше того, у квітні підприємство Євгена Черняка набуло рішення суду Кіпру, яким заборонено виробництво та реалізація брендів Global Spirits на російському ринку.

Рішення кіпрського суду

Пояснювалося це тим, що фактично весь бізнес українського підприємця зареєстровано саме на Кіпрі.

Так, власником Global Spirits є кіпрська компанія AMG-77 Investment Ltd, а скажімо вже згадана українська ТОВ "Глобал спірітус груп" належить кіпрській "Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД".

Внаслідок цього російський бізнес холдингу Global Spirits також зазнав змін — у квітні 2022 року з’явилося таке собі ТОВ "Традиції успіху", засновниками якого виявилися ще два ТОВ — "Російська північ" та "Джерельце і К".

Обом засновниками володіє якийсь Олександр Беспалов, про якого нічого невідомо, що дивно, адже йдеться про компанію одного з лідерів такого ринку як російський.

Як вважає команда Molfar, Беспалов був головою правління АТ "Феодосійський завод коньяків та вин" ще в 2020 році і, ймовірно, працював у ТОВ Торговий Дім Мегаполіс. Іншими словами, можливо, Беспалов був менеджером кількох компаній, що належали кіпрській компанії, яка вже належала родині Черняків. Тобто він може бути просто довіреною особою, на яку переписали активи.

Тим часом, як заявили в "Традиціях успіху", вони працюють над створенням власних брендів алкогольної продукції, у тому числі за програмою імпортозаміщення. Щоправда вже назви нових "брендів" все пояснюють – так замість ТМ "Хортиця", "Мороша" та "Первак" тепер росіяни п’ють горілку "Хорта", "Морошка" та "ПервакЪ".

Горілка ТМ Хорта — не так багато відмінностей

Мільйони доларів для скарбниці країни-агресора

Але які гроші коштують за російським бізнесом "Традиції успіху", і чому, ймовірно, Євген Черняк не готовий від нього відмовлятися?

Так, за даними російських баз даних, у 2021 році "Традиції успіху" реалізували продукції на 5 млрд. 50 млн. рос. руб, або приблизно 72 млн. дол. (Середній курс за рік 70 рублів за 1 долар), правда чистого прибутку з них було всього 72 млн руб або трохи більше 1 млн дол. Втім, насправді сума явно більша.

Так ТОВ "Джерельце і К" приніс у 2021-му році чистого прибутку 225 млн рос. руб. або 3,2 млн дол, а "Російська північ" — 116 млн рос. руб або 1,65 млн дол.

Тобто чистий прибуток алкогольного бізнесу Євгена Черняка в Росії може становити на рік до 6 млн дол. і це без урахування доходів, які можна вивести зі звітності за рахунок допустимих "липових" накладних витрат.

Але що отримує країна-окупант у свою скарбницю?

За підрахунками команди Molfar, з 2014 по 2021 роки до бюджету Росії російський бізнес Євгена Черняка заплатив близько 15 млн дол.

"Традиції успіху" складно назвати великим платником податків до російського бюджету, згідно з відкритими даними за 2022 рік вони заплатили у вигляді податків близько 76 млн руб., або трохи більше 1 млн дол. Інша справа виробники алкоголю, які сплачують акцизи на його виробництво та ПДВ.

Джерело і К заплатив до бюджету Росії понад 190 млн дол

Так, "Російська північ" за 2021 рік заплатив у вигляді ПДВ 1,47 млрд руб. і ще 7200000000 руб. у вигляді акцизів, всього 120 млн дол., а ось "Джерельце і К" заплатив ще більше — 2,38 млрд руб. ПДВ та 11,34 млрд. руб. акцизу, всього близько 195 млн дол.

Російська північ заплатила 120 млн дол

Іншими словами, за 2021 рік лише у вигляді ПДВ та акцизу, які щоправда платять споживачі алкогольної продукції, до держбюджету Росії через групу компаній "Традиції успіху" було сплачено 315 мільйонів доларів.

Найдивовижніше, що українське підприємство Черняка розташоване у Запоріжжі. Це місто дуже часто потрапляє під обстріл. Більше того, сам Черняк весь час перебуває за кордоном, адже має бізнес у тому числі у США, позиціонує себе як волонтер, проте публічно відомо лише про його гуманітарну допомогу. Чи допомагає бізнесмен ЗСУ — немає інформації.

Нагадаємо ще один скандал навколо російського ринку, щоправда, в ньому виявилися замішані європейські виробники і продавці. Так всесвітньо відома французька мережа супермаркетів Auchan не тільки продовжує працювати в Росії, але й збирала гуманітарну допомогу для російських окупантів.