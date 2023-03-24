Підуть на користь ЗСУ – військові отримають понад мільярд гривень завдяки БЕБ та росіянам

Росіяни допомагають фінансувати ЗСУ

Понад 1,3 млрд грн перерахувало Бюро економічної безпеки (БЕБ) на фінансування ЗСУ, виручивши кошти від продажу 42 тисяч тонн аміаку, який належав фізичним особам та компаніям із Росії.

Про це БЕБ повідомляє у своєму Telegram-каналі, пояснюючи, що раніше ці добрива заарештували в рамках досудових розслідувань кримінальних проваджень.

Аміак, що належить росіянам, був заарештований, щоб запобігти продажу та виведенню виручених від нього кошту закордон. В результаті продажу 42 тисяч тонн Агентство з розшуку та управління заарештованими активами (АРМА) отримало понад 1,32 млрд грн.

Як заявив директор ВЕБ Вадим Мельник, на виручені від продажу аміаку гроші закуповувалися військові облігації, а коштами від їхнього продажу вже фінансуються ЗСУ.

Аміак був виготовлений на російському підприємстві "Тольяттіазот" і до початку кривавої агресії Росії 24 лютого був доставлений через аміакопровід "Тольятті-Одеса" на Одеський припортовий завод, де і був заарештований Україною.

Раніше постало питання відновлення експорту російських добрив через Україну, але лише в обмін на звільнення українських військовополонених.