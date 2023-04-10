Понад 60% воїнів ЗСУ мріють про свій бізнес: голова Асоціації підприємців-ветеранів про те, де взяти знання та гроші на власну справу

Ветерани-підприємці створили асоціацію та власний інвестиційний фонд і дають гроші для побратимів на відкриття власної справи. Завдяки їх інвестиціям розвивається відома мережа "Veterano Pizza". Ще однією перемогою Асоціації підприємців-ветеранів АТО стала державна програма грантів для ветеранів.

Відсьогодні, з 10 квітня, в Україні стартує державна грантова програма для ветеранів війни, які починають або розвивають власну справу. Обсягів окремих грантів цілком достатньо для створення малого бізнесу — кав’ярні, перукарні чи перкарні. Якщо конкретніше, ветеранам пропонують три види грантів:

• 250 тис грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

• 500 тис грн – для члена сім'ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

• 1 млн грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани, або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Головна умова виділення гранту — держава фінансує 70% проекту, а решту 30% ветеран має проінвестувати у власну справу сам.

Ще наприкінці лютого "Бізнес Телеграф" критикував Уряд за відсутність дієвих програм створення робочих місць для бійців, які повертаються з фронту. Йдеться про потребу працевлаштувати 1-2 мільйони українців, котрі демобілізуються і повернуться до мирного життя. Але ситуація, схоже, починає змінюватись на краще.

Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО, на фронті втратив частину ноги нижче коліна. Але не занепав духом і під час лікування та реабілітації взявся допомагати воїнам, котрі мріють про відкриття власної справи. Він взяв участь і в розробці програми державних грантів для ветеранів.

Пане Сергію, наскільки дієвою, на вашу думку, буде урядова грантова програма для воїнів, які повертаються з війни?

Це перший гідний пілот підтримки ветеранського підприємництва. До системної підтримки бізнесів захисників і захисниць ще працювати і працювати, але початок покладено.

Уряд розраховує, що відкриті за гранти підприємства повернуть державі вкладені в них кошти у вигляді податків вже через 36 місяців. Це реально?

Це дуже правильний стимул виводити ветеранські компанії з тіні. Вся зарплата — в білу, всі податки — в білу. Це позитивно вплине на доступ до дешевого фінансування.

Які проблемні моменти Ви бачите в програмі державних грантів?

Певні побоювання викликає верифікація банківською установою потенційних грантоотримувачів. По-перше, ті, хто повернуться, матимуть, скоріш за все, низький кредитний рейтинг за банківськими стандартами. По-друге, з власної практики знаю — це довго. По-третє, вимагатимуть багато документів для підтвердження ідеального фінансово-майнового стану. Але в нашої Асоціації вже є пропозиції щодо вирішення цього питання. Будемо залучати ветеранські фінансові бізнеси як провайдерів для отримання грантів для ветеранів-підприємців.

Розкажіть детальніше про допомогу, яку ваша організація здатна надавати воїнам, які повертаються до цивільного життя?

Фактично ми надаємо ветерану-підприємцю все необхідне, починаючи від первинних консультацій на гарячій лінії, закінчуючи освітою, де реально топові бізнесмени менторують і проводять курс. Серед наших викладачів Масі Найєм, Марина Гаврилюк, Олег Борійчук. Крім того, ми маємо домовленість з KMBS, яка проводить короткі програми управлінського розвитку. Це Києво-Могилянська бізнес школа, якій свого часу я заплатив майже мільйон гривень за навчання, а тепер для ветеранів це безкоштовно. Також у нас в Асоціації є п'ятитижнева програма для тих, хто хоче розвинути свій бізнес. Якщо деталізувати, — це допомога з формуванням бізнес-моделі, юридична, сервісна, маркетингова складова, також вихід на міжнародний ринок, якому навчають топові спеціалісти Торгово-Промислової Палати України. До повномасштабного вторгнення навчання проходило офлайн, але зараз курси проходять онлайн.

Чи правда, що ваша Асоціація самостійно фінансує бізнес-проекти ветеранів?

Ми фінансуємо перспективні ідеї, якщо бачимо зацікавленість військового. Варто приходити на тренінги, пройти повністю курс, мати ідею свого бізнесу і тоді Асоціація надасть пільгове фінансування. Фінансуються проекти учасниками Асоціації, які є власниками фінансових бізнесів. Також ми маємо власний інвестиційний фонд, де акціонерами є ветерани-підприємці і не тільки. Цей фонд займається цінними паперами, ми вклалися і зараз маємо дивіденди.

Чи готові самі ветерани витрачати час на навчання? Адже найчастіше йдеться про невеликі бізнеси.

На жаль, більшість військових вважають, що допомога їм не потрібна. Вони намагаються влаштувати бізнес самотужки. Так, є випадки успішності таких спроб. Але навіщо покладатись на удачу, якщо можна отримати допомогу у висококваліфікованих експертів, отримати безоплатний курс та полегшити шлях до успіху в рази?

Чи є якісь відомі бізнеси, які починались з підтримки вашою Асоціацією?

Прикладом успішної співпраці стала мережа "Veterano Pizza". Загалом, за 2021 рік ми профінансували ветеранські бізнеси на 2 мільйони доларів. На жаль, всі 29 членів Асоціації, які вклали кошти в її розвиток, зараз воюють, всі на війні. Я поки тут, але зроблю протез і продовжу свою діяльність на фронті. Усіма клієнтами займуться консультанти гарячої лінії та експерти.

Чи вивчали ви рівень зацікавленості бійців ЗСУ у відкритті власної справи після Перемоги?