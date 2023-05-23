Кримінальні справи підрядників "Київміськбуду": слідство неспішно підбирається до Ігоря Кушніра?

Підрядники підприємства не лише економлять на податках, а й ставлять під загрозу права інвесторів на квартиру

Ситуація, яка роками відбувається гігантському холдингу "Київміськбуд", що на 80% належить столичній громаді, привернула увагу не лише ЗМІ, а й Національного антикорупційного бюро України.

Проте, як з’ясував "Телеграф", правоохоронці давно шукають підходи до "Київміськбуду", адже багато хто з "улюблених" президентом компанії Ігорем Кушніром підрядників та інвесторів вже привертали до себе увагу слідства.

Бізнесу гроші, інвесторам – нікчемні договори?

Так, за даними "Української правди", Ігор Кушнір давно веде бізнес з екс-смотрящим Києва і нардепом від забороненої ОПЗЖ Вадимом Столаром.

З однією з цих компаній — BudCapital, точніше якимось її фінансовим підрозділом ТОВ "Компанія з управління активами "Буд кепітал", пов’язане кримінальне провадження №42019110000000371.

Як повідомляє аналітична система YouControl, Служба безпеки України підозрює компанію у ухилянні від податків. Так, "Буд кепітал" збирає гроші з громадян, які бажають вкластися у будівництво житлових комплексів, наприклад, "Французький квартал 2", який будує саме "Київміськбуд".

Проте, за версією слідства, "інвестиційні договори" укладаються з деякими нюансами, які без нотаріального свідоцтва роблять їх нікчемними. При цьому у своїй фінансовій звітності компанія представляла одержані кошти як активи інститутів спільного інвестування, що уберегло гроші від оподаткування. Підсумок за версією слідчих СБУ ухилення від податків до держбюджету на 360 млн грн.

При цьому, що цікаво, директор КУА "Буд кепітал" Володимир Криворучко є співвласником (10%) іншого ТОВ — "Лісоргбуд", на яку було виведено 2 га землі бази відпочинку "Київміськбуду" у селищі Козин. На цій території нині розташувалося затишне селище із семи котеджів родичів та бізнес-партнерів Ігоря Кушніра та його дружини Оксани.

Податковий кредит для дружини Ігоря Кушніра

До речі про дружину Ігоря Кушніра та бізнесвумен, власницю великої кіпрської фірми Koksi Holding Ltd Оксані Кушнір правоохоронцям теж є що сказати.

Так, у 2020 році слідчі Державної фіскальної служби України розслідували справу про створення групи фіктивних підприємств, які допомагали ухилятися від податків через "податковий кредит".

Як це відбувається?

Наприклад, фірма Б купила у фірми А якийсь товар на 1 млн грн, який використала у своїй діяльності, а оскільки фірма А вже податок при купівлі цього товару заплатила, то фірма Б може списати на свої витрати 1 млн грн і не платити з цієї суми податки.

Але можна укласти фіктивний договір про купівлю якогось товару та "на законній" підставі списати на свої витрати 1 або 10 млн грн і тим самим "заощадити" на податках.

Одним із клієнтів цієї групи махінаторів із податками слідчі ДФС вважали ТОВ "Моноліт буд", якою до квітня 2019 року володіла якраз Koksi Holding Ltd Оксани Кушнір. До 2021 року "Моноліт буд" належав іншій офшорній компанії Оксани Кушнір — Klodius Investments Limited з Британських Віргінських островів на Карибах.

На даний момент ТОВ "Моноліт буд" належить ще одній кіпрській компанії (70%) та директору самого ТОВ Руслану Федорченку (30%).

Більш детально про те, як офіційно не маючи власної машини голова "Київміськбуду" Ігор Кушнір управляє підприємством, і у що це обійшлося самому менеджеру та киянам, можна почитати у матеріалі "Телеграфа": "Елітна нерухомість, підряди для "своїх" та збитки для столиці: ЗМІ знайшли схеми розкрадань у "Київміськбуді".

Нагадаємо, "Телеграф" також писав, що "Київміськбуд" підняв ціни і дав прогноз експертів, чи подорожчає житло в столиці.