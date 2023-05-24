Патріот чи "ждун"-кримінальник? Чому міністр часів Януковича знайшовся у лавах ВСУ

Колишній міністр, який встиг відсидіти в росії, тепер намагається уникнути відсидки в Україні, для чого нібито служить у ВСУ

Екс-міністр транспорту та зв’язку України Микола Рудьковський, обвинувачений правоохоронцями у викраденні колишнього голови "Нафтогазвидобування", а нині депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олега Семінського, служить у ЗСУ розвідником. Однак цілком імовірно, що він просто ховається від слідства і тягне час, щоб уникнути покарання.

Про це стало відомо з матеріалів Реєстру судових справ України та власних джерел.

У розвідці служити, щоб не вивчати справу

Так, 2 травня Солом’янський райсуд Києва прийняв ухвалу, якою зобов’язав одного з підозрюваних у викраденні 3 лютого 2012 року Олега Семінського до 30 червня 2023 року ознайомитися з матеріалами досудового слідства. Саме слідство закінчилося 25 лютого 2022 — наступного дня після початку вторгнення Росії в Україну.

Згідно із законодавством, підозрювані — учасники викрадення мали ознайомитися з матеріалами слідства, але один з них цього так і не зробив. Пояснювалося це тим фактом, що він служив у лавах ЗСУ, куди був призваний після вторгнення.

Як випливає з постанови, Офіс генпрокурора лише 20 березня 2023 року отримав інформацію від заступника командира військової частини, що її розформовано, а підозрюваного переведено для проходження служби до Сухопутних військ ЗСУ.

"Згідно з випискою з наказу №86 командира військової частини НОМЕР_4 від 22 березня 2023 року, підозрюване ОСОБА_4 23 березня 2023 року вибув у відрядження у військову частину НОМЕР_5 н. п. Чернігів з метою виконання розвідувальних завдань", — сказано в постанові.

Суду та прокуратурі сказали, що екс-міністр у розвідці

За даними "Телеграфа", згадуване в тексті "особа 4" і є Микола Рудьковський, який проходить службу і виконує розвідувальні завдання. Щоправда, робить він це чомусь у тиловому Чернігові, звідки родом.

На думку співрозмовників "Телеграфа", служба Рудьковського у ЗСУ може бути прикриттям, спробою "ждуна" затягнути час та уникнути покарання після закінчення терміну давності за скоєний злочин. Зазначимо, що за схожим механізмом від суду до армії "сховалися" фігуранти справи про тортури та зґвалтування у відділенні поліції в Кагарлику Київської області.

"Діючий Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає на стадії досудового розслідування перебування на військовій службі як поважну причину неявки. Водночас термін притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності закінчується", — прямо вказувала у своєму клопотанні прокуратура.

Зрештою, суд пішов назустріч обвинуваченню і ухвалив, що особа, яка служить у ЗСУ, зобов’язана ознайомитися з матеріалами досудового слідства до 30 червня 2023 року, після чого вважатиметься, що це його право було реалізовано.

Дві ходки міністра "в законі"

55-річний Микола Рудьковський почав займатися політичною діяльністю ще наприкінці 1990-х як член Соціалістичної партії України. Тричі обирався народним депутатом – спершу як член СПУ (2002 та 2006), а потім від Партії регіонів (2012). 2006 року був призначений на посаду міністра транспорту та зв’язку в уряді Віктора Януковича.

Вже 2008-го Рудьковський вперше побував у СІЗО за підозрою у розкраданнях державних коштів.

А 2012-го, ще до обрання народним депутатом, за версією слідства, Микола Рудьковський брав участь у викраденні Олега Семинського, який провів у катівнях понад три роки, і вимагав у нього 200 млн доларів.

У 2014-му Рудьковський став ініціатором законопроекту про імпічмент Віктору Януковичу, пізніше брав участь в акції протесту біля посольства росії в Києві і кинув у нього камінь. Через чотири роки, у вересні 2018-го, Рудьковського було затримано під час візиту до росії і засуджено до двох років позбавлення волі за звинуваченням у знищенні майна посольства дипмісії "з групою осіб", вийшов трохи раніше — у квітні 2020-го.

У квітні того ж 2018-го він встиг посидіти у в’язниці в Дубаї (ОАЕ) за підозрою у перетині кордону за підробленим паспортом Іраку, де нібито планував добувати нафту. Однак на початку травня політика було випущено на волю.

Проте вже в лютому 2021-го Миколу Рудьковського запідозрили в викраденні Олега Семінського і влітку заарештували. При цьому Офіс генпрокурора дозволив йому вирушити на лікування до Відня, замість якого він чомусь подався до Монако.

Раніше правоохоронцями було затримано голову Верховного суду України Всеволода Князєва – його підозрюють в отриманні хабара в 2,7 млн доларів у справі, в якій зійшлися інтереси депутата Держдуми Росії та двох українських мільярдерів.