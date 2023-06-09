Для чого путін втягує Угорщину у війну проти України: обмін полоненими руками РПЦ здійняв гучний скандал

"Телеграф" дізнавався деякі обставини повернення українців повз офіційних перемовників, і до чого тут насправді "інтерес Орбана"

Про залучення Угорщини до обміну військовополоненими офіційний Будапешт не повідомляв українську сторону, а діяв фактично за спиною у Києва. Для розбору польотів сьогодні Міністерство закордонних справ України викликало угорського дипломата на килим. Експерти своєю чергою називають свої очевидні причини "угорської карти кремля" в процесі обміну полоненими.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що РПЦ передала угорській стороні 11 українських військовополонених родом із Закарпаття. Де-факто, передача полонених будь-якій третій стороні суперечить Женевській конвенції.

Чому Угорщина втручається в обмін: миттєва реакція МЗС України

Речник МЗС України, дипломат Олег Ніколенко заявив сьогодні наступне: "Спочатку в ЗМІ, а згодом і на рівні публічних заяв угорських посадовців з‘явилася інформація про передачу росією Угорщині українських військовополонених. Звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому. Водночас український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини ми дізналися, що росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження".

За його словами, до МЗС України сьогодні запросили тимчасового повіреного Угорщини "для предметної розмови".

"Українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу. Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких чутливих питань, як звільнення військовополонених", — розказав речник Міністерства закордонних справ.

У коментарі "Телеграфу" представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов теж підтвердив, що повернення українських полонених відбулося без відома вітчизняних перемовників. Він також нагадав, що "питанням військовополонених займається винятково Координаційний штаб, з яким ні РПЦ, ні Угорщина не зв’язувались".

"Наразі МЗС України і ГУР встановлюють усі обставини, з’ясовують імена звільнених і працюють над їхнім поверненням", — додав Андрій Юсов.

Чому путін втягує Угорщину на порушення Женеви

Як пояснив "Телеграфу" офіцер ЗСУ, волонтер і військовий журналіст Мирослав Гай, кремль продовжує використовувати угорську "карту", щоб послабити НАТО та нашкодити Україні як на міжнародній арені, так і у військовому плані.

"На мою думку, Угорщина є не єдиною країною НАТО, яка на регулярних засадах блокує майже всі рішення по Україні. Більше того, наскільки бачу з відкритих джерел рф, і патрушев, і герасимов висловлювали думки, що нібито однією з причин розвалу СРСР було включення Західної України до складу "совєтів", і що це була помилка Сталіна. Тому що український захід постійно (до 60-х років ХХ століття) бунтував, здійснював антирадянські повстання, там був визвольних рух. Тож, на думку російської політичної еліти, в нову союзну державу потрібно включати не повністю всю Україну, а мовляв, тільки центральні та східні регіони. А декілька західних областей, зокрема, Закарпатська, Львівська і т.д. мали б відійти до складу інших країн. Однією з таких країн є Угорщина", — зазначає Гай.

Він нагадав також, що раніше політична еліта Угорщини разом з їхнім президентом неодноразово висловлювалися щодо претензій на українське Закарпаття, щодо "утисків угорців" в Закарпатській області тощо. "Більше того, — продовжує він, — Угорщина незаконно через свої амбасади роздавала українцям угорські паспорти на Закарпатті, нав'язує там й тактику м'якої сили у вигляді пропаганди угорської мови, зокрема, у дитячих садках. Роблять вони це грамотно: пропонують дитсадкам Закарпаття гранти. Мовляв, ми вам безкоштовно забезпечуємо ремонт будівель або навчальні матеріали, але з угорською мовою".

За словами Мирослава Гая, таку роботу Угорщина веде постійно.

"Крім того, Угорщина — країна НАТО. Якщо зараз втягнути угорців у скандал з порушенням Женевської конвенції, це однозначно викличе конфлікт всередині країн Альянсу. Враховуючи, що всі рішення НАТО приймаються консенсусно, протистояння Угорщини іншим членам блоку може дуже ускладнити життя і самому Альянсу, і ускладнити рішення по Україні (заблокувати певні ухвали). Як вже неодноразово було раніше", — нагадує офіцер.

Він також додає, що рф, використовуючи спецслужби й агентів впливу, раніше вже проводила на Закарпатті низку ІПСО, метою яких було пересварити Україну та Угорщину на рівні громадянського суспільства. Так, кілька років тому за гроші кремля "найняли радикального хлопця з Європи, який коктейлем молотова підпалив угорський культурний центр в Ужгороді".

"А потім все це розносилося по угорських ЗМІ, щоб показати, мовляв, наскільки українці не люблять угорців і наскільки нетерпимо до них ставляться. — пояснює Мирослав Гай. — Більше того, неодноразово псувались пам'ятники, зокрема, могили на кладовищах, і угорські, і українські. Був випадок, коли у Береговому вчинилась провокація зі зривом угорського прапора і з топтанням стягу".

"Все це робиться росією, щоб посилити протиріччя, які іноді виникали між Угорщиною і Україною. Та постійно застосовувати Угорщину, щоб там і громадська думка була на боці проросійської позиції, аби застосовувати угорців як запобіжник по деяких рішеннях НАТО відносно України", — резюмує волонтер.

Ще одна версія угорського маневру з полоненими

Ексомбудсмен, правозахисниця та юрист Людмила Денісова у коментарі "Телеграфу" пояснила, чому росія через РПЦ могла видати Угорщині деяких військовополонених.

"Угорщина не є державою-представником з боку України щодо поводження з військовополоненими по Женевській конвенції. Конвенція передбачає, що може держава, яка перебуває у міжнародному воєнному конфлікті (це такий термін, під який підпадають дії рф на території України) визначитися щодо держав-представників. Якщо б Угорщина була б державою-представником, безумовно, вона б через доручення нашої держави могла це робити (займатися обміном полонених, — Авт.)… Думаю, там серед цих військовополонених є угорці за національністю. Але вони ж громадяни України, і на них розповсюджується Женевська конвенція, у якій чітко виписано, як поводитися з полоненими, з військовополоненими, у тому числі — з комбатантами (особами, які безпосередньо приймають участь у військових діях, — Авт.). Але сьогодні ми точно не знаємо, хто ці люди, чому росіяни їх передали, і т.д.", — каже Людмила Денісова.

Вона додає, добрим є те, що людей з полону "повернули живими, але ми ж не знаємо, хто вони". "Звісно, є процедура, — продовжує правозахисниця, — згідно з нашими нормативними документами, є Координаційний штаб і порядок поводження з військовополоненими, який очолює процес обміну/повернення українців. Добре, що цей обмін стався, але все ж таки треба перевірити, хто ці громадяни… путін маніпулює, він хоче, щоб ЄС був не такий консолідований в допомозі Україні і у тому, щоб не був таким одностайним, аби українці обов'язково перемогли, й робив все для цієї перемоги. От він і хоче зсередини підірвати цю монолітність ЄС. Орбан же людина дуже залежна від рф".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що черговий великий обмін полоненими відбувся 25 травня 2023 року. Тоді з російського полону вдалося визволити 108 українських захисників.

Як повідомлялось, всіх військових України, вивезених з меткомбінату "Азовсталь", у подальшому мали б обміняти і повернути на Батьківщину. А тим часом рідні героїв із Маріуполя, які опинилися в полоні рф, б'ють на сполох і доі вимагають реакції міжнародної спільноти. Дружини і сестри захисників з "Азовсталі" створили організацію "Жінки зі сталі", яка займається питанням повернення полонених.

Частково до звільнення деяких полонених захисників Маріуполя Україна залучила Туреччину в рамках процедури екстракції.