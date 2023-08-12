"В тебе летить": одеські волонтери запустили персональне онлайн-сповіщення про повітряну небезпеку

Група "Технарі" розробила новий гаджет для ПЗРК та покращила додаток "єППО"

У додатку "єППО" — розробці групи "Технарі" з Одеси — з'явилась нова функція "В тебе летить". Вона передбачає персональні попередження користувачів, які опиняться в зоні прольоту ракети, дрона-камікадзе чи авіації ворога. І це не єдина новинка від волонтерів — для військових вони розробили й запустили у серійне виробництво важливу деталь для ПЗРК.

Докладніше про винаходи "Телеграф" дізнавався у керівника групи Геннадія Сульдіна.

"Попереджалка" рятує життя

З жовтня минулого року українці отримали можливість напряму́ допомагати силами Протиповітряної оборони. Саме тоді став доступний спеціальний додаток, розроблений одеситами. Працює він максимально просто. Щойно пересічні громадяни бачать ракету, безпілотник, літак чи чують вибух, вони відкривають "єППО" у смартфоні, наводять його у напрямку руху повітряної цілі і натискають червону кнопку. Через кілька секунд мітку побачать на мапі військові й відреагують належним чином.

— Коли додаток оцінили фахівці ППО, ми подумали, що рятувати цивільних можна не тільки збираючи інформацію, на основі якої військові знищують ракети та дрони Shahed, — говорить Геннадій. — Штучний інтелект (ШІ), залучений до обробки даних і побудови вектора руху цілей, міг би перетворювати їх і на персональні попередження для користувачів додатка.

Під час обстрілку Запоріжжя 10 серпня попередження про персональну загрозу від єППО були відправлені, але часу було замало

Чому виникла така ідея? У нас є жахлива статистика: під час повітряних ударів рф частина людей не сприймає тривогу як персональну небезпеку і продовжує жити звичним життям. Натомість люди опиняються в епіцентрі вибуху чи неподалік від нього й отримують пошкодження, поранення уламками скла та якихось побутових речей. Таких випадків приблизно 10-20% від загальної кількості травмованих. Іноді це закінчується фатально. Тож ми вирішили розробити механізм персонального сповіщення про реальну загрозу у найближчому часі, — каже волонтер.

Питання ретельно вивчили і з березня по червень тривали розрахунки, тестування, поки не було отримано бажаний результат.

— Коли дані ШІ стали дуже близькими до тих, які потім з'являлись на мапі, це дало розуміння, що ми можемо брати на себе відповідальність і попереджати людей про небезпеки точково, — пояснив Геннадій. — Тобто коли розрахована траса польоту ворожого об’єкту збігається чи близька до координат людей, вони отримують сповіщення на свій смартфон. І це сигнал, що треба терміново сховатися якщо не в укриття, то хоча б переміститися подалі від вікон і пересидіти у коридорі чи вбиральні.

Якщо за цей час нічого не трапиться, що це означає? Варіант перший: російський брухт таки прилетів, але вас наслідки цього не торкнулись, бо ми знаємо, що у кацапських засобів повітряного нападу низька точність. Другий: його збили раніше. І третій: "Калібри" чи дрони-камікадзе змінили траєкторію, про що теж попереджає штучний інтелект.

У додатку користувачі можуть передати дані про проліт ракет, безпілотників, літаків та звуки вибухів.

За словами керівника "Технарів", дуже важливо збільшувати кількість користувачів додатка, бо це напряму́ впливає на точність розрахунків. Відповідно, дозволяє збільшувати кількість уражених цілей противника і збережених життів цивільних громадян.

— Півтора тижні тому в нас було 336 тис. користувачів. Зауважу, що це не ті, хто просто завантажив додаток, а ще й верифікувався в "Дії", — наголошує Геннадій. — Це важливо, бо в протилежному разі система не сприймає його повідомлення, вважаючи їх сумнівними. За цей час приріст склав понад 16 тисяч, але нам потрібно довести цифру хоча б до 400 тисяч. Штучний інтелект підказує, що за такої кількості точність передбачень буде близько 80%, повірте, це дуже-дуже гарний показник. До 90% вона дійде після позначки у 600 тисяч.

Ці цифри досяжні, тому у "Технарів" велике прохання до громадян: будь ласка, завантажте цей додаток, подбайте, щоб це зробило все ваше оточення, і перш за все мешканці сільської місцевості. З іншого боку ми звертаємось до медіа і лідерів суспільної думки з проханням частіше нагадувати про додаток "єППО", бо кожен новий спостерігач — це нова можливість виявити ворожі ракети, БПЛА тощо і запобігти удару по житлових будинках, інфраструктурі. Функція "В тебе летить" — це по-справжньому принцип people save people, а ми тільки зробили для того інструмент, — каже Геннадій.

Встановити та користуватися додатком дуже просто, але це реальна допомога нашим ППО.

Для тих українців, хто встановив "єППО" раніше, щоб почати користуватися функцією "В тебе летить", потрібно оновити додаток. Для новачків він доступний після завантаження, першими його оцінили користувачі пристроїв на Android, а з цього тижня і власники iPhone.

— За перші дні роботи функції програма видала понад 2000 персональних сповіщень, — каже Геннадій. — Тобто такий собі фідбек на їхню участь в допомозі ППО, і це не просто: "Дякую, ти великий молодець!" Ні! Це можливість зберегти свої життя. Це набагато дорожче. Ми теж маємо перший зворотній зв'язок, нам написала жінка, що вона завдяки СМС "В тебе летить" встигла сховатися з дитиною і не була травмована. Коли ми створювали додаток, думали: "Якщо з його допомогою буде збито хоча б один "Калібр", ми вже жили недарма". Першу таку крилату ракету з допомогою "єППО" було збито за вісім днів. Так і з цією "попереджалкою" були думки, якщо вона врятує хоча б одну людину, то ми жили недарма. Врятували. Недарма. Продовжуємо!

Важливі "штуки" для малої ППО

Ще один напрям, у якому "Технарі" постійно знаходять нові рішення, — підвищення ефективності маловисотної ППО, в першу чергу півдня України. Це оснащення мобільних вогневих груп, що використовують кулемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, малокаліберну зенітну артилерію, раціями, лазерно-світлодіодними прожекторами, комплектами нічного водіння "Сова Л" та "Сова 1.2", які розробляє і виготовляє група.

— Якщо говорити про прожектори, то ми замовляємо для військових пять різних моделей, кожна з яких має своє призначення, — роз'яснює Геннадій. — Наприклад, морякам, які першими зустрічають ворожі цілі, ми недавно передали два потужні "монстри" з дуже великою дальністю, але вони підходять тільки для стаціонарних об’єктів. Недавно розподілили партію з 30 прожекторів із центральним лазером у 20 Вт замість 12-ти. Це була наша пропозиція китайському виробнику, який дослухався і вніс покращення в базову модель. В результаті ми отримали збільшення дальності супроводу безпілотників в 1,5 раза! Вже отримали відгук від військових, що удосконалений варіант працює краще, а різниця в вартості всього 20 доларів.

Два потужні "монстри" дозволять побачати військовим повітряні цілі ворога на значній відстані.

В одному зі свіжих постів на Facebook керівник "Технарів" показав основу нової розробки групи — ліхтар на штативі — і запропонував підписникам вгадати, над чим же працюють конструктори. Більше відкривати карти не став, але зазначив, що це буде дійсно важлива "штука" для малої ППО.

— Для нашого регіону ефективність малої ППО — це виживання, саме тому ми як конструктори і волонтери опікуємось ним від початку повномасштабного вторгнення, — говорить Геннадій. — Зараз ми вже проводимо комплексну модернізацію всіх переносних зенітно-ракетних комплексів півдня. Наприклад, ПЗРК "Ігла" — вже став стандартним засобом збиття ракет та дронів, бо коли тут нема закордонних виробів на кшталт Patriot і SAMP-T, будеш збивати, чим є. І перше ураження крилатої ракети з ПЗРК відбулось ще у березні минулого року, потім було ще багато таких успішних сценаріїв. Але ці комплекси зроблені за концепцією "бачу-стріляю", а якщо атака відбувається вночі, їхня ефективність дорівнює нулю. Але ми взялися це змінити, використовуючи тепловізори.

Мисливцю на російські ракети та шахеди з американським кулеметом 12.7 мм H2B не вистачає прожектора.

Як пояснює керівник "Технарів", робота над реалізацією ідеї відбувалась у двох напрямах. З одного боку, тривала розробка кріплення для тепловізора на комплекси, з іншого — шукали варіанти придбання необхідної кількості оптичних приладів.

— Підтвердження, що цей бойовий сценарій працює, ми отримали ще в травні цього року, коли вперше в темний період доби з "Ігли" було збито ворожу ракету, — наводить приклад Геннадій. — Далі тривала довга і марудна робота з допрацювання кріплення, щоб ППОшники всіх родів військ його схвалили. І той варіант, який ми нарешті запустили в серійне виробництво, це, здається 5 чи 6-й. Наразі замовлено 1000 штук. Самі тепловізори ми закуповуємо в колаборації з двома великими благодійними фондами — Сергія Притули та "Корпорація монстрів". Перший закупив 100 Guide tk 431, які цього тижня ми передали частинам ППО Повітряного командування "Південь" та ВМСУ, другий — 50 тепловізорів для Сухопутних військ ОК "Південь".

Це кріплення для тепловізора розробили конструктори-волонтери, щоб посилити ефективність ПЗРК.

Геннадій додав, що власними напрацюваннями "Технарі" готові поділитися і з військовими з інших "зон відповідальності", але поки запити від них надходять нечасто.

— У мене є гіпотеза, чому так складається, — говорить Геннадій. — Через південь щодня вже півтора року щось летить, і хочеш не хочеш, а збивати будеш, тому наші ППОшники не тільки вмотивовані, а й треновані. Вони добре розуміють, навіщо їм тепловізор на "Іглу" чи потужний прожектор, який на великій дальності освітлює БПЛА і дає можливість працювати по них вночі. До речі, кілька днів тому один з "Шахедів" був уражений з ПЗРК "Ігла-1", оснащеного тепловізором. Тож я сподіваюсь, що в інших регіонах військові також ознайомляться з нашим корисним досвідом і ми з задоволенням забезпечимо їх нашими розробками.