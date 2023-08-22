У виготовлені шахедів росіяни просунулись, однак є велика проблема

На росії намагаються виготовляти "шахеди", але є нюанси щодо блоку управління

Країна-агресор росія нарощує виробництво для великих ударів по Україні. За даними британської дослідницької групи Conflict Armament Research, нещодавно збиті над Україною безпілотники є аналоговою версією іранських дронів, виготовленою в росії.

В результаті витоку засекречених російських документів, датованих кінцем 2022 та початком 2023 року, журналісти отримали доступ до заводських креслень, технічних схем, кадрових записів і меморандумів, наданих іранцям з боку рф, а також презентацій, створених Міноборони рф, про стан робіт над проєктом під кодовою назвою "Човен". Про це "Телеграфу" розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У засекречених матеріалах детально описується ланцюжок поставок, виробничі можливості, плани і процеси, а також плани з маскування і приховування виробництва безпілотників Shahed. Випуск дронів-камікадзе на території росії являє собою передислокацію іранського виробництва для зняття санкцій з союзника держави-агресора, вважає Ігнат. За словами військового, у війні з Україною росія використовує все, що у неї є, і у тих обсягах, які дозволяють темпи виробництва.

"Іран дав їм усе, що міг. Зараз вони намагаються виготовляти "шахеди" в росії. Проте, одна річ — наштампувати фюзеляжі на 3D принтері, і зовсім інша — виготовити блок управління системи. Ці дрони не є примітивними. Вони скопійовані із ізраїльсько-американської моделі дронів-камікадзе і мають захист від радіоелектронної боротьби, тому попри маленьку висоту та низьку швидкість польоту (порівняно з ракетою) збивати їх все одно складно", — коментує Юрій Ігнат.

Детальніше читайте у повній версії інтерв'ю "Зима близько. Чи готова ППО України до атак сотень "шахедів" одночасно?".

Раніше "Телеграф" писав, що Сполучені Штати Америки готові запровадити додаткові санкції проти Ірану через його ворожу та дестабілізуючу поведінку в усьому світі та поглиблення військової взаємодії з росією, яка продовжує вести війну в Україні.