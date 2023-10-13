"Помірна" ціна? Чому українцям пропонують евакуацію з Ізраїлю за грубі гроші

Держава сама не вивозить своїх громадян громадян і пропонує далеко не найдешевші авіарейси.

Від початку війни в Ізраїлі вибратися з країни, з усіх боків оточеної ворогом, стало надскладним завданням. Найбільший аеропорт країни обстрілюють, частину рейсів — скасовано, а на ті, що залишаються, ціни стрімко зростають. Недешевою виявилась і вартість перельоту в рамках евакуації, організованої для українців державою, хоча в посольстві ціну назвали "помірною". "Телеграф" поспілкувався з однією з наших співвітчизниць, яка на разі намагається пройти цей шлях.

Дешевий рейс скасували

Анна, котра останні роки живе в Києві, приїхала в Ізраїль до друзів ще навесні, щоб відпочити й перезавантажитися після більш як року повномасштабної війни в Україні. На осінь планувала повернення на Батьківщину і навіть придбала квиток на літак.

— На початку війни я з родиною (син, мама і тато, які тоді були в Харкові), виїхала до Німеччини, — розповіла "Телеграфу" Анна. — Влаштувала всіх там, а сама за два місяці повернулась в Україну, працювала і волонтерила. Але осінь і зима були складними через обстріли та блекаути, а у мене — квартира на Подолі в старому будинку. Там і так проблеми з електрикою, а то я сиділа по п'ять діб без світла, інтернету, гарячої води — без всього! Я розуміла, що просто божеволію від цього, тож пристала на пропозицію друзів, які репатріювалися в Ізраїль, приїхати до них. Влітку намагалася прийти до тями й зібралась врешті повертатися додому.

Анна мала на руках квиток на 10 жовтня з Тель-Авіва до польського Кракова, звідки потягом мала добратися до Києва. Та 7 жовтня несподівано ХАМАС атакував Ізраїль, тож через масовані обстріли всієї країни переліт опинився під запитанням.

Рішон-ле-Ціон - як Харків, постійно під обстрілами бойовиків ХАМАС.

— Мені прийшло повідомлення від компанії Wizz Air, що рейс скасовано через ситуацію, — говорить жінка. — І є кілька варіантів вийти з цього становища. Перший — повернення коштів, а другий — є кілька рейсів, але потрібно доплатити. Але якщо мій квиток без багажу коштував 111 шекелів (за офіційним курсом ще 1021,24 грн), то потрібно було вже віддати найменше 1500 шекелів, а найбільше — 4000 (від майже 14 до майже 36 тис. гривень). Тобто дешевий переліт скасовували, а дорогий — будь ласка, лети. Але це вартість квитка у найкрутішій компанії Ізраїля El Al, де рівень комфорту і безпеки явно вищий. В будь-якому разі я не мала таких сум, на картці було 100 доларів, бо в мене був квиток і я мусіла повертатися додому.

Окрім невизначеності з перельотом Анна відчула неабиякий стрес через активні бойові дії, що точилися в місті, де вона жила. Все це відкинуло її в спогадах до подій лютого 2022 року, коли росія атакувала українські міста.

— Мені страшно, бо все так само, як і в нас відбувається. Спочатку почались шалені обстріли. Місто Рішон-ле-Ціон, де я була, приблизно за десять кілометрів від Тель-Авіва, і його закидали ракетами, — пояснює свої емоції Анна. — В один з вечорів я вийшла на дах і за пару хвилин нарахувала десь 30, вони летіли й летіли, був "зорепад" з ракет, їх збивали, було чутно вибухи. Потім ці уламки сипались униз, починались пожежі. Це жах, переживати все заново. В якийсь момент я не витримала і перебралась до друзів, у них в Нетанії було тихо і спокійно. Це як у нас захід України, а Рішон — як Харків та інші міста. Ворог хоче обстріляти столицю, Єрусалим або прикордонні території, а цей регіон їм нецікавий.

Знаєте, мене дуже вразило, як поводились ізраїльтяни в перші дні. Все ж таки вдається взнаки, що люди живуть багато років у війні. Всі резервісти, не очікуючи повісток, мобілізації, вирушили до своїх частин, через це всюди були затори. Волонтерські центри переповнені, стільки охочих допомагати. У нас же було більше розгубленості, бо ми не були готові. Місцеві не панікують і нікуди не їдуть, навіть з дітьми, бо дуже впевнені у своїй державі. А от українці, особливо ті, хто вже переживав ці обстріли вдома, дуже налякані й намагаються якомога швидше вибратися з Ізраїлю, бо тут ворог із усіх боків, — зазначає жінка.

Квитки — дефіцит і дорогі

Та завдання покинути охоплену війною країну виявилось, як кажуть "із зірочкою", бо ажіотаж на квитки великий. Цим скористались компанії й підняли вартість перельотів, та рейсів все одно було замало. Тим часом Анна спробувала з'ясувати, чи допомагає українська держава своїм громадянам вирватися з небезпеки.

— Я намагалася додзвонитися до посольства, але не те, що було зайнято, а навіть гудки не починали йти, — говорить жінка. — Я написала лист на електронну пошту, відповіли мені не одразу. Запропонували заповнити евакуаційну форму, а потім надіслали ще одне повідомлення, в якому зазначалось, що рейс Тель-Авів — Бухарест (Румунія) відбудеться вночі 14 жовтня. При цьому було підкреслено, що ти сам маєш подбати про те, як потрапити до аеропорту "Бен-Гуріон", і також самотужки вирішувати, як далі із Румунії діставатися України. Але найдивніше, що цей переліт коштував 415 євро (понад 16 тис. гривень). Тобто, якщо в тебе немає грошей, ти не вилетиш?! Ну, я одна, але якщо родина, кілька дітей, то це взагалі, мені здається, непідйомна сума.

В листі з посольства вказана ціна, за якою українці можуть придбати на рейс з Ізраїля.

В листі від оперативного штабу Посольства України в Ізраїлі, дійсно, вказана названа Анною сума з уточненням, що це "найнижча пропозиція на ринку, станом на сьогодні". Також на офіційній сторінці відомства розміщене повідомлення, що квитки на перший рейс до Бухаресту "вже розпродані". Також підкреслено: "першочергово підлягають евакуації жінки, діти, особи з обмеженими можливостями, особи похилого віку, а також громадяни України які не мають фізичного місця проживання та засобів до перебування на території держави Ізраїль". Ще один рейс запланований на 15 жовтня.

До речі, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук не бачить проблеми з поверненням наших громадян додому, про що він і заявив в ефірі національного телемарафону: "І вилетіти зараз з Ізраїлю — не проблема, із "Бен-Гуріона". Проблема полягає у тому, що через ажіотаж на виліт вартість квитків суттєво зросла. Інколи в 3-4 рази".

— З цим важко погодитися, бо сам по собі "Бен-Гуріон" не найбезпечніше місце в Ізраїлі, і його вже обстрілювали, — каже Анна. — Дійсно, квитки здорожчали і їх не вистачає. Наприклад, я дивилась рейс до Кракова на 18 жовтня, переліт коштував 400 доларів, а за годину квиток на 21-22 жовтня — вже 700 доларів (відповідно 14 і 25,4 тис. гривень). Але все-таки була надія, що держава допоможе своїм громадянам вибратися з Ізраїлю. Та бачу, що повторюється ситуація з коронавірусом. Коли я виставила пост в соцмережах про ситуацію з евакуацією, мені писали дівчата, що так само за гроші їм пропонували перельоти й нікого не цікавило, як ти дістанешся до аеропорту в тій чи іншій країні.

З даху будинку Анна спостерігала за однією з атак ворога, ракети падали, як зорі.

Анна придбала квиток за кошти, які їй допомогли зібрати друзі та знайомі. За 200 доларів вона зможе добратися до Ларнаки (Кіпр), бо інших варіантів знайти не вдалось. Вже звідти жінка прямуватиме до України й наразі сподівається тільки на те, щоб за тиждень, який лишається до перельоту, ситуація в Ізраїлі не погіршилась і аеропорт "Бен-Гуріон" не закрили.

За даними Посольства України в Ізраїлі, про допомогу з евакуацією наразі попросило близько тисячі наших співвітчизників. Найважче повертати додому буде тих українців, хто перебуває у Секторі Газа, а йдеться про 200 осіб.

Як раніше повідомляв "Телеграф", через війну в Ізраїлі загинуло троє українців, ще дев'ять були поранені внаслідок бойових дій. Крім того, про долю ще шести наших громадян наразі нічого невідомо.