Слід Ківи, руки ФСБ та боротьба за наркоринок – хто і чому ловить бариг в Україні

Боротьба за очищення від наркотиків насправді може бути боротьбою за ринок на користь спецслужб росії

Майже півкіло синтетичних наркотиків — такий рекорд заборонених речовин, в акції, що стартувала з травня, з боротьби з обігу заборонених речовин - "Злови баригу — отримай кеш". Усього ж з початку її дії було виплачено премії у вигляді 1 млн 140 тис. грн, зазначається на спеціальному сайті. Але чи все так просто із цією програмою?

У лютому в інформаційний простір увірвалася ініціатива, яку озвучив одеський блогер Стас Домбровський. Він повідомив про старт з 1 травня акції "Злови баригу", спрямовану проти наркоторгівлі. Спонсором акції виступив бізнесмен Єгор Левченко, готовий платити за інформацію про кожного наркоторговця та закладника 1000 доларів, а у прифронтових зонах ще більше – 3000 доларів.

Однак невдовзі навколо ініціатора цієї акції почало виникати безліч питань, які порушили питання про щирість намірів Єгора Левченка.

ОЗУ Хімпром та Єгор Левченко

Вже у квітні у ЗМІ з’явилася інформація про нібито причетність Єгора Левченка до міжнародної наркоторгівлі в особі потужного наркокартелю "Хімпром". Остання займалася виробництвом синтетичних наркотиків, за що й отримала свою назву, а її організатор, громадянин росії, відомий в інших країнах ще як Єгор Буркін, Артем Єрмолаєв та під іншими іменами.

Будучи в розшуку в низці країн, Левченко, за даними журналістів, переховувався в Латинській Америці, за що отримав прізвисько "Мексиканець".

Справді, ще 2017-го року російські ЗМІ повідомляли про масштабну операцію проти "Хімпрому". Тоді заарештували 67 осіб, вилучили 4 тонни синтетичних наркотиків, а отриманий "прибуток" оцінили у 2 млрд російських рублів або 35 мільйонів доларів.

Втім, на той час "Хімпром" уже осел в Україні, де як керуючий справами на місці виступив такий собі Олександр Щиплецов, також відомий як Яшин та Печерський.

Ймовірно, причиною такого збігу обставин став той факт, що в розшуковій базі МВС України з 2016 року є якийсь громадянин Єгор Левченко, підозрюваний за статтями про створення злочинної спільноти, виготовлення та продаж наркотиків та відмивання злочинних доходів.

Єгора Левченка шукає МВС України

Втім, і в Україні життя "Хімпрому" було аж ніяк не безхмарним, так у 2019 році СБУ затримала 30 учасників наркосиндикату, вилучила 180 кг спайсів на 5 млн дол. і припинила роботу нарколабораторії, яка виробляла до 200 кг наркотику на місяць.

Про масштаб діяльності організації говорить рішення Голосіївського районного суду Києва від 16 квітня 2020 року з кримінального провадження №12020000000000025, присвяченому слідству над екс-співмешканкою одного з керівників потужного ОЗУ.

У ході слідства у неї, як у довіреної особи наркобарона вилучили 3 млн 35 тисяч доларів, які знайшли у банківському осередку одного із столичних банків та у сейфі однієї з квартир.

Майман, Тищенко та Ківа – з ким пов’язаний Єгор Левченко

Втім, у публічній площині Єгор Левченко намагається асоціювати себе як мецената та волонтера, що робиться через благодійний фонд From Heart UA. Згідно з офіційними даними, фонд надав допомоги приблизно на 21 мільйон гривень.

При цьому сам Єгор Левченко в інтерв’ю все ж Стасу Домбровському різко критикував скандально відомого "добровольця" Михайла Маймана, з яким у нього вийшов конфлікт. Левченко звинуватив Маймана у крадіжці гуманітарної допомоги.

Одеський блогер Стас Добмрбровський

Згодом Майман записав відео, в якому звинуватив у загибелі міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського ОЗУ "Хімпром", а екс-главу МВС Арсена Авакова назвав його "дахом". Цікаво, що пізніше до Арсена Авакова справді прийшли з обшуком у рамках розслідування цієї справи.

Михайло Майман звинувачує Хімпром у загибелі міністра внутрішніх справ України

Згадав Михайло Майман та Головне управління розвідки України, заявивши, що правду про подію знають його голова Кирило Буданов та генерал Максим Марчук.

Втім, особливої віри до Михайла Маймана вже давно немає, адже він неодноразово затримувався правоохоронцями. При цьому він дивним чином залишається на волі. Також Майман був близьким до зрадника України, екс-нардепа Іллі Ківе, який за часів головування у МВС Арсена Авакова очолював Департамент Нацполіції з боротьби з наркозлочинами. Щоправда, згодом їхні шляхи розійшлися, дійшло навіть до бійки між ними в одному зі столичних ресторанів.

Той самий "Обозреватель" стверджував, що саме Ілля Ківа був причиною розквіту "Хімпрому" в Україні, а з урахуванням явного зв’язку останнього з російськими спецслужбами наркокартель цілком може бути інструментом у руках фсб.

Зрадник України Ілля Ківа

Але треба сказати, що Михайло Майман умів зав’язувати стосунки з представниками політикуму, як тут не згадати скандальне нагородження одіозного нардепа Миколи Тищенка іменним пістолетом. Нагорода була вручена саме від батальйону Святого Архангела Михайла, в якому нібито "служив" Майман. З такими можливостями Михайло Майман після сварки з Іллею Ківою цілком міг набути нових покровителів.

Цікаво, що, за даними ЗМІ, Єгор Левченко нібито зацікавлений у встановленні контролю над шахрайськими кол-центрами в Україні, в чому також підозрюють і Миколу Тищенка.

Як стверджую джерела "Телеграфа" на IT-ринку, мережа кол-центрів, пов’язаних із Левченком, зараз тільки розширюється. Насамперед йдеться про Львів, Харків, Дніпро, Одесу, де розвиваються і наркоструктури поглинаючого конкурентів "Хімпрому".

За інформацією джерел у правоохоронних органах, Левченко-Буркін спеціально виділив кол-центр для роботи в Польщі, щоб його співробітники могли продзвонювати українських біженців і працівників. Останнє дуже зручно, адже українців, які перебувають там, можна не тільки розводити на гроші, а й залучати для роботи в "Хімпромі", що розширює наркоторгівлю ще й на територію Польщі. Наркосиндикат-то міжнародний.

Загалом важко уявити, щоб людина, яка співпрацювала з такими людьми як Михайло Майман, справді готова давати гроші за боротьбу з наркоторгівлею. Швидше вже це схоже на хитромудру комбінацію з очищення ринку руками небайдужих українців та поліції, яким можна передавати інформацію про "чужих торговців та закладників наркотиків".

Також викликає побоювання інформація про можливу причетність Єгора Левченка до шахрайських кол-центрів, адже телефонні аферисти можуть виманювати у своїх жертв мільйони гривень.