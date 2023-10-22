"Україна не повинна залежати від настрою Байдена": військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів про альтернативу допомоги США

По позиціям ворога слід випускати від 50 до 100 ракет на день

Західні союзники не ставлять перед собою стратегічну мету розгрому росії, відповідно Україна має самостійно перевести економіку та виробництво на військові рейки.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив авторитетний військовий аналітик, офіцер ЗС Азербайджану Агіль Рустамзаде.

"Уся проблема не в тому, що ваші західні партнери вам щось дають, щось не дають. Проблема в тому, що Україна не стала на військові рейки. Ви країна, яка перебуває у війні, і це недозволена розкіш, що ви не перенапружуєтеся. У вас мають бути перенапружені всі ресурси: фінансові, економічні, виробничі. А на другий рік війни я цього у вас не бачу", — пояснив військовий аналітик.

Як приклад Агіль Рустамзаде наводить факт передачі Україні американських балістичних ракет ATACMS.

"Ми знаємо, що передані ATACMS з касетними боєприпасами. На відстані в 165 кілометрів цими ракетами можна знищувати склади, тилову інфраструктуру, мости. Але треба розуміти, що кількість цих ракет має велику роль. Так, ви один раз запустили ATACMS (по аеродромах окупантів у Бердянську та Луганську.— Ред. ) вразили 10–12 гелікоптерів і серед них був лише один [бойовий] вертоліт Ка-52, а решта — транспортні, яких у росії більше тисячі. Тобто ви розумієте рівень виснаження. Чому я і кажу, що Україні потрібно вставати на військові рейки, адже у вас є ракетні програми. Якщо ви самі зможете випускати по 50-100 ракет на день, вам не треба буде чекати настрою Байдена, в якій кількості він передаватиме ці ATACMS", — резюмував експерт.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден має намір запросити у Конгресу новий пакет допомоги на 100 мільярдів доларів, до якого увійдуть гроші на допомогу Україні.

Першу частину інтерв’ю з Агілем Рустамзаде читайте на сайті Телеграф у понеділок, 23 жовтня, вранці.