Дали заробити Олександру Цекалу? Україна заплатила 33 мільйони фірмі, пов’язаній з російським шоуменом

Шоумен уродженець Києва, який працював у росії, отримав з держскарбниці десятки мільйонів гривень

Трохи більше 3 млн. грн. хоче витратити ДП "Мультимедійна платформа іномовлення" на створення відео для проекту під робочою назвою "Розмовна студія". Вже визначився і переможець конкурсу – ТОВ "Маркер медіа", з яким 6 листопада було укладено договір.

Про це "Телеграф" дізнався із оголошення системи державних закупівель Prozorro.ua. До 31 грудня поточного року переможець має розробити концепцію та забезпечити зйомку відео для "Розмовної студії".

Треба сказати, що подібні ідеї — зйомки ток-шоу за державні кошти під час війни — не раз викликали невдоволення українців, а проект телесеріалу "СМТ Інгулець", який не відбувся, можливо, коштував посади міністра культури Олександру Ткаченко.

Але справа зовсім не в 3 млн. гривень, які отримала ТОВ "Маркер-медіа", а в тому, що в 2023 році ця компанія, за даними аналітичної системи YouControl, отримала з держбюджету 31,4 млн. грн. Усі вони було виплачено фірмі ДП "Мультимедійна платформа іномовлення". Серед них — лялькове шоу "Hidden Angle", суспільно-політична програма "Talk For More", кулінарне шоу "Chefs Next Door" та гумористичне шоу "European Edge".

Ще 1,5 млн грн, за даними сервісу Clarity-project.info, було отримано компанією від державного агентства з питань кіно у 2021 році за зйомку короткометражного ігрового фільму.

Але що відомо про саму ТОВ "Маркер-медіа"?

Її офіційними власниками є український актор та продюсер Андрій Танабаш (58% компанії) та Денис Сезін (42%).

Цікаво, що хоча ТОВ "Маркер-медіа" було зареєстровано у 2011-му, до 27 вересня 2016 року, за даними сервісу OpenDataBot, вона називалася "Продюсерська компанія "Среда". А Андрій Танабаш став головним власником компанії взагалі лише 16 жовтня 2023 року року.

Зміни у складі ТОВ "Маркер-медіа" Джерело — OpenDataBot

Цікаво, що аналогічну назву – "Среда", має продюсерська компанія "Среда", заснована в 2008-му уродженцем Києва, а нині російським шоуменом Олександром Цекало.

Останній за свої антиукраїнські висловлювання ледь не потрапив до бази "Миротворця", пізніше залишив росію і тепер живе і працює в США, проте ігнорує тему російської агресії проти України.

Тим часом по мережі поширюється музичний кліп-пародія, в якому співачка Ані Лорак, яка проживає в Росії , закликає донатити на ЗСУ.