Хто такий Вадим Гедульянов – депутат Боярської міськради зі шлейфом корупційних справ

Депутат затримувався за хабар СБУ

Київська область, а точніше, деякі її представники є яскравими прикладами досить стрімких, але водночас неоднозначних політичних кар’єр, які мають шанси закінчитися засудженням за корупцію. Одним із таких прикладів може стати екс-глава Києво-Святошинської райради, а нині депутат Боярської міськради Київської області Вадим Гедульянов, за яким тягнеться шлейф відверто корупційних справ.

Ще 2020-го року Служба безпеки України затримала Вадима Гедульянова під час спроби заволодіння 45 тисячами доларів за закриття кримінального провадження та затвердження детального плану ділянки на Київщині. Але насправді це був лише один із численних сумнівних епізодів у політичній діяльності Гедульянова.

З Одеси до столиці

Народився Вадим Гедульянов у місті Керч у 1990-му році і, ще навчаючись в Одеській юридичній академії, зайнявся підприємницькою діяльністю, також рано зацікавився політикою – у 2012-му році у віці 22 років він уже балотувався до Верховної Ради України. Невдало.

Як стверджує видання Голос, хоча балотувався Гедульянов як самовисуванець, він був членом Партії регіонів, звідки вийшов лише 2014-го року, і одразу з’явився у столиці. За даними видання, провідником до Києва став батько його однокашника по Одеській юридичній академії Олександр Тігов.

Вже на Київщині Вадим Гедульянов вступив до партії "Європейська солідарність" і став депутатом Києво-Святошинської райради від міста Боярка, очоливши потім послідовно дві депутатські комісії.

Втім, є цікавий момент — якщо провідником Гедульянова на Київщині справді був Олександр Тігов, то відплатив йому депутат чорною невдячністю – він ініціював звільнення свого благодійника на сесії райради у вересні 2016 року і став його головою. Сам Тігов назвав подію "рейдерською атакою" і подав до суду, у травні 2017-й рік Святошинський районний суд Києва визнав рішення сесії незаконним, але головою райради Вадим Гедульянов перестав бути лише 19 серпня 2019 року, коли за його відставку проголосували депутати.

На момент голосування політик уже мав помітний скандальний і навіть корупційний шлейф, причому частково навіть на національному рівні.

Звинувачення у корупції – мільйони гривень на тендерах

У неохайності Вадима Гедульянова звинуватив ще Олександр Тигов, але на національний рівень Києво-Святошинський район вийшов у грудні 2018 року через обвал даху спортивної арени дитячо-юнацької школи №4. Тоді в ситуацію втрутився навіть прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та доручив невідкладно провести розслідування причин руйнування спортивної арени школи №4 у Вишневому.

Цікаво, що в серпні 2017 року пройшов тендер на будівництво цієї спортивної арени на 17,5 млн грн., який виграла ТОВ "Антарес груп". Тобто йшлося по суті про новий об’єкт, який виявився нездатним навіть витримати масу снігу у грудні 2018-го.

Зауважимо, що за ТОВ "Антарес груп" тягнеться довгий шлейф із претензій правоохоронців та чиновників, щоправда, не зі столичного регіону. Наприклад, у Київській області компанія виграла 6 державних тендерів на суму 19,4 млн грн. для відділу освіти Києво-Святошинської райдержадміністрації та управління комунального господарства міста Вишневе.

Водночас Васильківська сільська рада звернулася до поліції, оскільки "Антарес", яка виграла тендер на будівництво спортивного майданчика, за рік так нічого і не побудувала, хоча гроші у розмірі 1,45 млн грн отримала сповна.

У липні 2019 року було відкрито кримінальне провадження №62019000000001031, згідно з яким у Києво-Святошинській райдержадміністрації, яку очолював тоді Вадим Гедульянов, діяла злочинна група, яка розкрадала кошти з місцевого бюджету. Відбувалося це за версією слідства через укладання договорів на постачання товарів та послуг за рахунок місцевого бюджету з різними компаніями. Серед них згадується ТОВ "Антарес груп", а також ще більше 10 фірм.

А ще у лютому 2018 року фіскальна служба відкрила кримінальне провадження № 32018100060000023 згідно з яким "Антарес" ухилявся від податків, "купуючи" у фіктивних фірм товари та послуги. Насправді ж, купуючи товар, він просто списував податки через механізм податкового кредиту.

І все це лише одна із фірм-підрядників Києво-Святошинської райдержадміністрації часів Вадима Гедульянова. У мережі є інформація, що таких фірм набереться близько десятка — ТОВ "Каде Груп "Астеро пром.", "Декас Інжинірінг", "Лідер Буліндастрі", "СТМ ДНІПРО", "Мелодія води" та інші. І за право працювати з місцевим бюджетом нібито треба було платити "відкати" у розмірі 30% суми договору.

Зростання добробуту

Цікаво, що саме під час перебування головою Києво-Святошинської райдержадміністрації Вадим Гедульянов "закидання" нерухомістю та легковим авто.

Так, вінкупив у Києво-Святошинському районі дві квартири площею 80 і 100 квадратів, причому віддав за них лише 360 тисяч гривень, або 2000 гривень за квадратний метр, що є надто низькою ціною. Також чиновник придбав автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, щоправда, не новий. Сталося все це за один рік – 2017-го, якраз у ті часи, коли, на думку слідства, у Києво-Святошинській райдержадміністрації орудувала злочинна група з посадових осіб РДА.

Зауважимо, що джерела доходів депутата не цілком зрозумілі — так, сукупний задекларований дохід Вадима Гедульянова за 2016-2017 роки склав лише 302 825 гривень, що майже на 60 тисяч менше від ціни купленої ним нерухомості.

Втім, гроші у політика були — у декларації за 2016-й рік він прозвітував про наявність у нього 65 тисяч доларів (з них 55 тисяч позичали треті особи) і 202 тисячі гривень. Ймовірно, ці гроші були зароблені Вадимом Гедульяновим, коли він ще займався бізнесом, з якого він вийшов якраз у 2015-2016 роках, принаймні про якісь свої корпоративні права у власних деклараціях він промовчав.

Востаннє декларацію про доходи Вадим Гедульянов здавав ще 2021-го року, і згідно з нею йому належать ті самі квартири на 180 "квадратів" і TOYOTA LAND CRUISER PRADO. При цьому весь його дохід за 2020 рік склав всього 72 121 гривень, отриманих у ТОВ "Бескюа". Судячи з суми, він отримував на місяць приблизно 6000 гривень, що лише на 20% вище за мінімальну зарплату.

Також у нього є 59 500 доларів (з них 35 тисяч він дав у борг) та 260 тисяч гривень готівкою.

Тепер у Боярці

Після звільнення з посади голови Києво-Святошинської райради, яка зараз перебуває в стадії ліквідації, Вадим Гедульянов балотувався до Боярської міської ради, знову від "Європейської солідарності". Як стверджували тоді ЗМІ, його кандидатуру просувала народний депутат від цієї партії Вікторія Сюмар.

Вибори Вадим Гедульянов виграв і став депутатом Боярської міськради, причому це відбувалося в той самий момент, як він був підозрюваним у справі про розкрадання бюджетних коштів.

А через два роки, у жовтні 2022-го, Вадим Гедульянов був затриманий СБУ, правда яка ситуація з цієї, вже чергової, кримінальної справи в біографії політика, невідомо.

Вадим Гедульянов затримав СБУ

"Телеграф" писав раніше, що ситуація в деяких населених пунктах Київської області далека від ідеальної, в деяких із-за браку місць у школах існують відразу по 17 перших класів із 40 учнями в них.