Турецькі авіалінії поставили підніжку російським туристам: подробиці

Обмеження наздоганяють жителів країни-агресора з усіх боків

Сервіси турецької авіакомпанії Turkish Airlines обмежили можливість для російських громадян вільно купувати квитки для перельотів до інших країн. Тепер виїхати за кордон, раніше не переплативши, росіяни просто не зможуть.

Про таке рішення компанії повідомили у прес-службі Асоціації туроператорів Росії 10 березня.

Головна причина подібних обмежень – проблеми з оплатою купівлі квитки за допомогою платіжних систем Mastercard та Visa. Тепер здійснити будь-яке придбання "перепустки" в іншу країну з території росії неможливо — причому навіть для іноземних громадян.

Поки що такі авіасанкції стосуються лише перельотів літаками Turkish Airlines до інших країн. Однак якщо йдеться про внутрішні переміщення, то компанія дозволяє придбати квиток.

Таким чином, компанія дозволяє росіянам виписувати квитки за будь-якими маршрутами, але всі вони обов’язково повинні починатися або закінчуватися в росії. При цьому має бути виписаний єдиний білет на всі сегменти (тобто, наприклад, Москва — Стамбул — Мале). Оформили квиток без російської ділянки не можна", — пояснили російські туроператори.

Цікаво, що в Росії всіляко намагаються пояснити таке рішення Turkish Airlines не санкціями, а вимушеними обмеженнями через збої в роботі банківських карток.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Заході не планують зупинятися з блокуванням будь-яких економічних привілеїв, поки що доступних Росії. Так, США разом з Європою вже готують два сильні санкційні удари по фінансовій системі Росії.