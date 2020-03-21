Longleat Hedge Maze: самий довгий лабіринт у світі (Фото) Лабіринт з живоплоту в садибі Лонгліт (Longleat Hedge Maze) розташований в саду англійської величного будинку Лонгліт, що знаходиться поряд з селом Хорнінгсхем (Horningsham), біля міста Вормінстер (Warminster) в Англії. Розроблений і створений в 1975 році, лабіринт володіє довжиною стежки в 2,72 кілометра, а площа становить більш ніж на 6070 квадратних метрів. Лабіринт складається з 16 000 англійських тисів. Це найдовший в світі лабіринт з живоплоту.