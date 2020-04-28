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Вівторок, 28.04.2020
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Китайський Ухань відкрив головну туристичну пам'ятку де почався коронавірус

Китайський Ухань відкрив головну туристичну пам'ятку де почався коронавірус
10:13 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: unsplash

Новини подорожі:Вежа жовтого журавля - це ще й символ 12-мільйонного міста.

12-мільйонне китайське місто Ухань, можливо, надовго залишиться в історії 21-го століття містом, звідки пішла по планеті пандемія коронавируса. А також - першим містом, де був введений жорсткий карантин, умови якого в тій чи іншій мірі були скопійовані потім по всьому світу. Разом із тим у цьому є і своя позитивна риса - Ухань першим виходить з карантину і вже відрапортував , що в ньому не зареєстрований жоден хворий коронавірусів.

А вчора в Ухані відбулася дуже важлива не тільки для туристів, а й для городян подія. Як повідомляє «Женьмінь Жибао» з посиланням на агентство Сіньхуа, там відкрили для відвідувань Вежу Хуанхелоу (Вежу жовтого журавля). Це не тільки головна туристична пам'ятка міста, а й його символ.

Додамо, що про походження Вежі розповідає стародавня китайська легенда про те, як один з даосів прийняв образ бідної літньої людини, прийшов в питний заклад і попросив у його господаря трохи вина. Той зглянувся над старим. Даос приходив до закладу за безкоштовним вином півроку, а потім намалював на стіні журавля і сказав господареві, що коли той заплескає в долоні, журавель зійде зі стіни і почне танцювати.

Так і сталося, а даос більше не приходив. Звістка про танцівника-журавля приваблювало в заклад все нових відвідувачів, господар розбагатів, а через 10 років даос з'явився знову, дістав флейту, заграв на ній, і під ці звуки жовтий журавель спустився зі стіни. Даос сів на нього і вони полетіли на небо, а господарь закладу побудував на цьому місці Вежу жовтого журавля.

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Вежа була побудована в 223-му році, і з тих пір її неодноразово руйнували - і знову відновлювали. В останній раз - в 1981-м-1985-му році. Зараз вона складається з п'яти ярусів, висота - 51,4 м. Відвідати її сьогодні можна, як і практично всі наново відкриті культурні пам'ятки Китаю з перевіркою температури тіла і пред'явленням QR-коду, причому кількість відвідувачів поки обмежена до 5400 в день.

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Все по темі:

Ухань, Жэньминь Жибао, Вежі, Китайський Ухань, Хуанхелоу.
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