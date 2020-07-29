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Берлін починає тестувати на Covid-19 мандрівників в аеропортах

Берлін починає тестувати на Covid-19 мандрівників в аеропортах
16:59 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Відсьогодні у берлінському аеропорту "Тегель" починає діяти мобільна лабораторія по забору аналізів у пасажирів, які прибувають до Німеччини з епідемічно небезпечних країн.

З четверга, 30 липня, тестувати почнуть і в іншому берлінському аеропорту "Шенефельд".

Також з середи тестуватимуть на коронавірус пасажирів в аеропорту міста Ганновера, до кінця тижня мобільна лабораторія почне діяти в аеропорту Гамбурга.

Вже кілька днів функціонують мобільні пункти забору аналізів в аеропортах Мюнхена, Бонна/Кельна.

Тестування в аеропорту по прибуттю є безкоштовним для всіх прилітаючих з третіх країн.

Наразі тестування є добровільним, а починаючи з понеділка воно стане обов’язковим для мандрівників з країн "червоної зони", у цьому списку понад 130 країн.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб з початку наступного тижня запрацювали пункти тестування в усіх аеропортах", - заявила в середу на брифінгу представниця Міністерства охорони здоров'я ФРН Тереза Наубер.

Загалом, за її словами, на даний момент у Німеччині щотижня проводять до 1,2 млн тестів.

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Рішення про безкоштовне тестування в аеропортах для відпочивальників, які повертаються додому, міністри земель ухвалили минулого тижня. У разі відсутності негативного тесту мандрівники мають витримати 2 тижні домашнього карантину.

29 липня, за даними Інституту Роберта Коха, в ФРН зафіксовано 684 нових випадки інфікування. Загальна кількість інфікованих з моменту появи першого випадку півроку тому - 206 926, померли 9 128, одужали понад 191 тисяча людей.

У світі на 29 липня зафіксовано 16 893 532 випадків коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 людей одужало.

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Все по темі:

Аэропорт, Берлин, Коронавірус, ПЛР-тест.

Автор:

Телеграф
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