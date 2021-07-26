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Понеділок, 26.07.2021
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Відпочиваючим на замітку: в Туреччині різко погіршилася ситуація з Covid-19

Відпочиваючим на замітку: в Туреччині різко погіршилася ситуація з Covid-19
Оновлено 08:27 Сьогодні Телеграф AP photo by Emrah Gurel

У Туреччині зростає захворюваність коронавірусною інфекцією. За неділю, 24 липня, в країні було зафіксовано понад 14 тисяч заражень.

Дані повідомляє Міністерство охорони здоров'я Туреччини.

Напередодні в суботу МОЗ країни відзначав на 2 тисячі випадків менше.

Останній раз такі темпи зростання захворюваності коронавірусом фіксували в Туреччині в травні 2021 року. Тоді рівень щоденної захворюваності був критичним - наближалося до 50 тисяч осіб в день. Більше фіксували тільки у квітні - 16.04 - 60 тисяч випадків.

турция график

(Фото: Індекс.Мінфін)

За минулу добу неділі в Туреччині від коронавірусу померли 55 людей, виявили 14 230 випадків. Мінохоронздоров'я країни також зазначає, що в липні виріс інтерес до вакцинації, але залишилися регіони з низьким відсотком охоплення населення.

 

коронавирус Турция(Фото: МОЗ Туреччини)

Раніше "Телеграф" розповів, які напрями користуються найбільшою популярністю серед українців для відпочинку. Серед них є і Туреччина.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Туреччина, Коронавірус, Covid-19, статитстика.
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