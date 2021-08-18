Пиріг з яблуками з листкового тіста — три прості рецепти

Перевірені рецепти апетитного, рум’яного і ароматного пирога з яблуками з листкового тіста.

Напевно немає пирога простіше і доступніше, ніж листковий. Тут навіть морочитися особливо не потрібно, готове тісто можна просто купити в магазині. І не сумнівайтеся, навіть якщо це Ваша перша випічка, то у Вас все вийде.

19 серпня відзначається Яблучний Спас, на який заведено готувати різні страви з яблуками. Напередодні свята, "Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з трьома простими рецептами листкового пирога з яблуками.

Яблучний пиріг з листкового дріжджового тіста

Інгредієнти:

Яблука — 1 кг

Тісто листкове бездріжджове — 500 г

Крохмаль — 30 г

Борошно — 30 г

Цукор — 150 г + 1 ст. ложка (для посипання пирога)

Масло вершкове — 50 г + для змащування тіста

Кориця — 1/2 ч. Ложки

Горіх мускатний — 1/3 ч. Ложки

Лимон (сік) — 0,5 шт.

Приготування:

Яблука розрізати на чотири частини, очистити від шкірки і серцевини. Скласти нарізані яблука в миску, полити лимонним соком і 30 г розтопленого вершкового масла, все добре перемішати. Додати крохмаль, борошно, цукор, корицю, мускатний горіх і ретельно перемішати.

Дошку для тесту присипати борошном і розкачати половину тіста до розміру форми для випікання з урахуванням бортиків, додавши 1 см.

Форму для випікання змастити вершковим маслом і рівномірно укласти розкачане тісто.

На дошці розкачати другу половину тіста прямокутником і розрізати на 12 смужок приблизно по 2 см шириною. Довжина смуг повинна бути на 1 см більше розміру форми для випікання.

Викласти підготовлені яблука на тісто і розподілити рівномірно по всій формі.

Викласти 3 смужки тесту на яблука вертикально, потім три смужки горизонтально і переплести їх. Додати ще по 3 смужки вертикально і горизонтально, переплести в формі кошики. Обрізати краю зайве тісто, залишити 1 см.

Закрутити тісто по краю усього пирога мотузкою. Змастити тісто на пирозі розтопленим вершковим маслом.

Розігріти духовку до 180 ° С і випікати листковий пиріг з яблуками 25 хвилин. Висунути форму з пирогом з духовки і посипати 1 ст. ложкою цукру, випікати ще 10 хвилин. Дістати з духовки і залишити до повного охолодження.

Пиріг з листкового тіста з яблуками і корицею

Інгредієнти:

Тісто листкове бездріжджове — 500 г

Яблука — 500 г

Масло вершкове — 50 г

Цукор — 50 г

Кориця мелена — 1/4 ч. Ложки

Борошно пшеничне — 2 ст. ложки

М’ята свіжа — для прикраси

приготування:

Яблука очистіть від шкірки і серцевини, розріжте на четвертинки. Кожну четвертинку яблука розріжте ще на три частини. Загалом кожне яблуко вийде розділити на 12 часточок.

Тісто розрізати на дві половини — вийде два пироги.

Кожну частину тіста качалкою розкачати в прямокутник і за допомогою кришки або дна рознімної форми виріжте з них круглі основи для пирогів.

Духовку дозволите для розігріву до 200 градусів.

Викладіть основи для пирогів на деко або в форми для випікання. Якщо покриття дека або форм — НЕ тефлонове, застеліть дно пергаментом. Нарізані яблука викладіть по колу, залишаючи 1-1,5 см від краю тесту.

Вершкове масло розтопіть і змастіть поверхню яблук за допомогою кулінарної силіконового пензлика. Цукор розподіліть по яблуках. Присипте яблука корицею.

Випікайте пироги з листкового тіста з яблуками в розігрітій духовці 20-25 хвилин. Яблука стануть м’якими, а краї тіста — рум’яними і апетитними.

Злегка остудіть пироги-галети на решітці — це важливо, щоб яблучний сік вбрався в тісто, а не витікав на тарілку при розрізанні пирога. Перекладіть яблучні галети на тарілки.

Французький листковий пиріг з яблуками

Інгредієнти:

Тісто листкове дріжджове (готове) — 300 г

Яблука (великі) — 3-4 шт.

Яйце — 1 шт.

Ванільний цукор — 1 пакетик (10 г)

Кориця — 1 ч. Л.

Мед (рідкий) — 1-2 ст. л.

приготування:

Взяти прямокутний пласт готового листкового дріжджового тіста. За допомогою ножа накреслити прямокутник, залишивши по 3 см від країв пласта тіста. Не потрібно сильно натискати ножем. Проткнути середину тесту виделкою в декількох місцях, щоб середина пирога при випіканні не підіймалася.

Яблука помити, видалити серцевину. Половину яблук нарізати кубиком. Решта яблука розрізати на дві частини, і кожну з частин нарізати тонкими часточками.

Надіслати першу половину яблук в миску або каструлю, додати корицю і ваніль. Постійно помішуючи, прогрівати яблука до тих пір, поки половина з них не перетвориться в пюре, а друга просто стане м’якою.

Дати трохи охолонути яблукам. Після цього викласти начинку на шар тіста. Рівномірно розподілити її. Зверху викласти тонко нарізані яблука. Краї пирога змастити збитим яйцем.

Надіслати пиріг на 20 хвилин в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів. Вийняти пиріг з духовки. Дати пирогу охолонути хвилин 5-7, після змастити пиріг медом. Французький листковий пиріг з яблуками готовий.