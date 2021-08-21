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Як замаринувати шашлик зі свинини: ТОП кращих рецептів маринадів

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Як замаринувати шашлик зі свинини: ТОП кращих рецептів маринадів Новина оновлена 21 серпня 2021, 11:47
Шашлики на багатті

Шашлик зі свинини — одне з найпоширеніших страв, які українці готують на будь-яке свято.

Шашлик зі свинини набув особливої популярності завдяки своїй соковитості і ніжності. Завдяки Дню незалежності України та найдовшим вихідним в серпні у нас є прекрасна можливість насолодитися шашличком, без якого не обходиться жоден вихід на природу.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує 5 кращих рецептів маринаду, щоб блюдо відповідало всім вашим очікуванням.

Ідеальним варіантом для приготування страви стане свіже м’ясо, тобто свіжина, з помірною кількістю жиру. При відсутності свіжого м’яса цілком прийнятним буде використання охолодженого і замороженого продукту.

шашлик
шашлик

Шашлик зі свинини в маринаді з додаванням оцту

Інгредієнти:

  • 2 кг свинини;
  • 300 г цибулі;
  • 1 упаковка магазинної приправи для шашлику;
  • 250 мл оцту 6%;
  • сіль за смаком.

Приготування:

Ріжемо м’ясо на кубики середніх розмірів, приблизно як 4 сірникових коробки, складені в куб. Ріжемо цибулю півкільцями. Розміщуємо її в посуд для маринування і злегка перемішуємо, щоб вона дала сік. Кладемо до цибулі м’ясо і все перемішуємо. Додаємо приправу, перемішуємо. Додаємо оцет і знову перемішуємо. Ми залишаємо м’ясо маринуватися години на дві. Деякі кухарі вважають, що краще, якщо м’ясо постоїть в маринаді трохи довше — десь годин 5. Перед тим як почати нанизувати м’ясо на шампури, солимо його. Смажимо шашлик, розташовуючи шампури над розжареним вугіллям. Готовий шашлик подаємо з кетчупом або соусом з томатів власного приготування, рецепт якого ви найдете нижче.

Рецепт шашлику в лимонному соці

Інгредієнти:

  • 15 кг свинини;
  • 5-6 великих цибулин;
  • 10 г спецій;
  • 2 лимона;
  • суміш перців за смаком;
  • сіль.

Приготування:

Процес приготування шашлику в лимонному соці не сильно відрізняється від варіанту з використанням оцту. Основна відмінність полягає в використанні лимона. Для цього лимони ріжемо навпіл і вичавлюємо весь сік на порізані шматки свинини. Поливаючи м’ясо соком, ретельно перемішайте його. Маринується така свинина не більше 3 годин.

Успіх цього рецепту багато в чому залежить від вдало підібраної кількості лимонного соку. Якщо з соком переборщити, то м’ясо придбає неприємний кислий смак.

Як маринувати шашлик зі свинини на кефірі

Інгредієнти:

  • 15 кг свіжої свинини;
  • 15 г цукру
  • 0,5 л кефіру жирністю 32%;
  • 6 цибулин середнього розміру;
  • перець, сіль.

Приготування:

Маринад на кефірі має більш м’яку дію. З цієї причини настоюватися шашлик повинен більш тривалий час — близько 12 годин. Маринад на кефірі не потребує великої кількості спецій.

У процесі приготування необхідно, щоб кефір поступово просочив м’ясо. Для цього підготовлені звичайним способом цибулю і м’ясо вливаємо кефір і перемішуємо. Засипаємо цукор і знову перемішуємо. Даємо м’ясу настоятися протягом години при кімнатній температурі. Потім прибираємо в холодильник годин на 10-11.

Шашлик, замаринований в майонезі

Інгредієнти:

  • 1 кг свинини;
  • 300 г майонезу;
  • 3 великі цибулини;
  • спеції за смаком;
  • сіль.

Приготування:

М’ясо, нарізане шматочками, заливаємо майонезом. У суміш додаємо спеції і цибулю, нарізану півкільцями. Все перемішуємо, залишаємо на 1 годину.

Томатний соус для шашлику

Інгредієнти:

  • 200 г помідорів;
  • 4 зубчики часнику;
  • зелень петрушки.

Приготування:

Всі інгредієнти кладемо в блендер і подрібнюємо протягом двох хвилин на повній потужності. Соус готовий.

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