Шашлик зі свинини — одне з найпоширеніших страв, які українці готують на будь-яке свято.

Шашлик зі свинини набув особливої популярності завдяки своїй соковитості і ніжності. Завдяки Дню незалежності України та найдовшим вихідним в серпні у нас є прекрасна можливість насолодитися шашличком, без якого не обходиться жоден вихід на природу.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує 5 кращих рецептів маринаду, щоб блюдо відповідало всім вашим очікуванням.

Ідеальним варіантом для приготування страви стане свіже м’ясо, тобто свіжина, з помірною кількістю жиру. При відсутності свіжого м’яса цілком прийнятним буде використання охолодженого і замороженого продукту.

шашлик

Шашлик зі свинини в маринаді з додаванням оцту

Інгредієнти:

2 кг свинини;

300 г цибулі;

1 упаковка магазинної приправи для шашлику;

250 мл оцту 6%;

сіль за смаком.

Приготування:

Ріжемо м’ясо на кубики середніх розмірів, приблизно як 4 сірникових коробки, складені в куб. Ріжемо цибулю півкільцями. Розміщуємо її в посуд для маринування і злегка перемішуємо, щоб вона дала сік. Кладемо до цибулі м’ясо і все перемішуємо. Додаємо приправу, перемішуємо. Додаємо оцет і знову перемішуємо. Ми залишаємо м’ясо маринуватися години на дві. Деякі кухарі вважають, що краще, якщо м’ясо постоїть в маринаді трохи довше — десь годин 5. Перед тим як почати нанизувати м’ясо на шампури, солимо його. Смажимо шашлик, розташовуючи шампури над розжареним вугіллям. Готовий шашлик подаємо з кетчупом або соусом з томатів власного приготування, рецепт якого ви найдете нижче.

Рецепт шашлику в лимонному соці

Інгредієнти:

15 кг свинини;

5-6 великих цибулин;

10 г спецій;

2 лимона;

суміш перців за смаком;

сіль.

Приготування:

Процес приготування шашлику в лимонному соці не сильно відрізняється від варіанту з використанням оцту. Основна відмінність полягає в використанні лимона. Для цього лимони ріжемо навпіл і вичавлюємо весь сік на порізані шматки свинини. Поливаючи м’ясо соком, ретельно перемішайте його. Маринується така свинина не більше 3 годин.

Успіх цього рецепту багато в чому залежить від вдало підібраної кількості лимонного соку. Якщо з соком переборщити, то м’ясо придбає неприємний кислий смак.

Як маринувати шашлик зі свинини на кефірі

Інгредієнти:

15 кг свіжої свинини;

15 г цукру

0,5 л кефіру жирністю 32%;

6 цибулин середнього розміру;

перець, сіль.

Приготування:

Маринад на кефірі має більш м’яку дію. З цієї причини настоюватися шашлик повинен більш тривалий час — близько 12 годин. Маринад на кефірі не потребує великої кількості спецій.

У процесі приготування необхідно, щоб кефір поступово просочив м’ясо. Для цього підготовлені звичайним способом цибулю і м’ясо вливаємо кефір і перемішуємо. Засипаємо цукор і знову перемішуємо. Даємо м’ясу настоятися протягом години при кімнатній температурі. Потім прибираємо в холодильник годин на 10-11.

Шашлик, замаринований в майонезі

Інгредієнти:

1 кг свинини;

300 г майонезу;

3 великі цибулини;

спеції за смаком;

сіль.

Приготування:

М’ясо, нарізане шматочками, заливаємо майонезом. У суміш додаємо спеції і цибулю, нарізану півкільцями. Все перемішуємо, залишаємо на 1 годину.

Томатний соус для шашлику

Інгредієнти:

200 г помідорів;

4 зубчики часнику;

зелень петрушки.

Приготування:

Всі інгредієнти кладемо в блендер і подрібнюємо протягом двох хвилин на повній потужності. Соус готовий.