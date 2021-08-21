Як замаринувати шашлик зі свинини: ТОП кращих рецептів маринадів
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Шашлик зі свинини — одне з найпоширеніших страв, які українці готують на будь-яке свято.
Шашлик зі свинини набув особливої популярності завдяки своїй соковитості і ніжності. Завдяки Дню незалежності України та найдовшим вихідним в серпні у нас є прекрасна можливість насолодитися шашличком, без якого не обходиться жоден вихід на природу.
У цьому матеріалі "Телеграф" публікує 5 кращих рецептів маринаду, щоб блюдо відповідало всім вашим очікуванням.
Ідеальним варіантом для приготування страви стане свіже м’ясо, тобто свіжина, з помірною кількістю жиру. При відсутності свіжого м’яса цілком прийнятним буде використання охолодженого і замороженого продукту.
Шашлик зі свинини в маринаді з додаванням оцту
Інгредієнти:
- 2 кг свинини;
- 300 г цибулі;
- 1 упаковка магазинної приправи для шашлику;
- 250 мл оцту 6%;
- сіль за смаком.
Приготування:
Ріжемо м’ясо на кубики середніх розмірів, приблизно як 4 сірникових коробки, складені в куб. Ріжемо цибулю півкільцями. Розміщуємо її в посуд для маринування і злегка перемішуємо, щоб вона дала сік. Кладемо до цибулі м’ясо і все перемішуємо. Додаємо приправу, перемішуємо. Додаємо оцет і знову перемішуємо. Ми залишаємо м’ясо маринуватися години на дві. Деякі кухарі вважають, що краще, якщо м’ясо постоїть в маринаді трохи довше — десь годин 5. Перед тим як почати нанизувати м’ясо на шампури, солимо його. Смажимо шашлик, розташовуючи шампури над розжареним вугіллям. Готовий шашлик подаємо з кетчупом або соусом з томатів власного приготування, рецепт якого ви найдете нижче.
Рецепт шашлику в лимонному соці
Інгредієнти:
- 15 кг свинини;
- 5-6 великих цибулин;
- 10 г спецій;
- 2 лимона;
- суміш перців за смаком;
- сіль.
Приготування:
Процес приготування шашлику в лимонному соці не сильно відрізняється від варіанту з використанням оцту. Основна відмінність полягає в використанні лимона. Для цього лимони ріжемо навпіл і вичавлюємо весь сік на порізані шматки свинини. Поливаючи м’ясо соком, ретельно перемішайте його. Маринується така свинина не більше 3 годин.
Успіх цього рецепту багато в чому залежить від вдало підібраної кількості лимонного соку. Якщо з соком переборщити, то м’ясо придбає неприємний кислий смак.
Як маринувати шашлик зі свинини на кефірі
Інгредієнти:
- 15 кг свіжої свинини;
- 15 г цукру
- 0,5 л кефіру жирністю 32%;
- 6 цибулин середнього розміру;
- перець, сіль.
Приготування:
Маринад на кефірі має більш м’яку дію. З цієї причини настоюватися шашлик повинен більш тривалий час — близько 12 годин. Маринад на кефірі не потребує великої кількості спецій.
У процесі приготування необхідно, щоб кефір поступово просочив м’ясо. Для цього підготовлені звичайним способом цибулю і м’ясо вливаємо кефір і перемішуємо. Засипаємо цукор і знову перемішуємо. Даємо м’ясу настоятися протягом години при кімнатній температурі. Потім прибираємо в холодильник годин на 10-11.
Шашлик, замаринований в майонезі
Інгредієнти:
- 1 кг свинини;
- 300 г майонезу;
- 3 великі цибулини;
- спеції за смаком;
- сіль.
Приготування:
М’ясо, нарізане шматочками, заливаємо майонезом. У суміш додаємо спеції і цибулю, нарізану півкільцями. Все перемішуємо, залишаємо на 1 годину.
Томатний соус для шашлику
Інгредієнти:
- 200 г помідорів;
- 4 зубчики часнику;
- зелень петрушки.
Приготування:
Всі інгредієнти кладемо в блендер і подрібнюємо протягом двох хвилин на повній потужності. Соус готовий.
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