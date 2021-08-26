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Готуємося до Горіхового Спасу: рецепти ароматного печива з волоськими горіхами, шоколадом і медом

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Готуємося до Горіхового Спасу: рецепти ароматного печива з волоськими горіхами, шоколадом і медом Новина оновлена 26 серпня 2021, 15:32
Горіхове печиво з шоколадом. Фото: vkusnyblog.ru

Наповніть будинок ароматом смачного печива з горіхами.

В Горіховий Спас на столі в кожному будинку мають стояти горіхи, мед і свіжа випічка. Щоб створити відчуття свята і наповнити будинок приємним ароматом, рекомендуємо спекти неймовірно смачне печиво з горіхами і шоколадом.

Печиво з волоськими горіхами і шоколадом

Інгредієнти:

  • Вершкове масло 120 грам
  • цукор 180 грам
  • ванільний цукор 1 ст.л.
  • яйця 1 шт.
  • розпушувач 1 ч.л.
  • борошно 200 грам
  • волоські горіхи 100 грам
  • гіркий шоколад 150 грам
  • вівсяні пластівці 30 грам

Спосіб приготування:

  1. Порубати горіхи і шоколад на дрібні шматочки.
  2. Масло збийте з цукром і ванільним цукром до отримання крему.
  3. Додайте яйце і знову збийте.
  4. Не припиняючи помішувати тісто, введіть борошно з розпушувачем.
  5. Додайте горіхи, шоколад, вівсяні пластівці і перемішайте.
  6. Сформуйте з тіста кульки і викладіть на змащене маслом деко.
  7. Випікайте 15-20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці до появи золотистого кольору.

Медове печиво з горіхами

Медове печиво з шоколадом.Фото: povar.ru
Медове печиво з шоколадом.Фото: povar.ru

Інгредієнти:

  • Вершкове масло — 100 Грам
  • Цукор — 100 Грам
  • Мед натуральний — 2 ст. ложки
  • Яйце — 2 Штуки
  • Борошно пшеничне — 400 Грам
  • Розпушувач тесту — 2 Чайних ложки
  • Волоські горіхи очищені — 80-100 Грам

Спосіб приготування:

  1. М’яке вершкове масло з’єднайте з цукром і медом, ложкою добре розітріть масу.
  2. Додайте яйця, перемішайте ретельно віночком або вилкою.
  3. Борошно з’єднайте з розпушувачем, додайте частинами в рідку основу. Замісити м’яке еластичне тісто.
  4. Розкачайте тісто, товщина приблизно 1 см.
  5. Формочкою виріжте печиво, покладіть в горіхи, притисніть злегка, щоб горішки залишилися в тесті.
  6. Застеліть деко пергаментом, покладіть на невеликій відстані печиво. Надішліть в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

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