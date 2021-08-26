Готуємося до Горіхового Спасу: рецепти ароматного печива з волоськими горіхами, шоколадом і медом
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Наповніть будинок ароматом смачного печива з горіхами.
В Горіховий Спас на столі в кожному будинку мають стояти горіхи, мед і свіжа випічка. Щоб створити відчуття свята і наповнити будинок приємним ароматом, рекомендуємо спекти неймовірно смачне печиво з горіхами і шоколадом.
Печиво з волоськими горіхами і шоколадом
Інгредієнти:
- Вершкове масло 120 грам
- цукор 180 грам
- ванільний цукор 1 ст.л.
- яйця 1 шт.
- розпушувач 1 ч.л.
- борошно 200 грам
- волоські горіхи 100 грам
- гіркий шоколад 150 грам
- вівсяні пластівці 30 грам
Спосіб приготування:
- Порубати горіхи і шоколад на дрібні шматочки.
- Масло збийте з цукром і ванільним цукром до отримання крему.
- Додайте яйце і знову збийте.
- Не припиняючи помішувати тісто, введіть борошно з розпушувачем.
- Додайте горіхи, шоколад, вівсяні пластівці і перемішайте.
- Сформуйте з тіста кульки і викладіть на змащене маслом деко.
- Випікайте 15-20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці до появи золотистого кольору.
Медове печиво з горіхами
Інгредієнти:
- Вершкове масло — 100 Грам
- Цукор — 100 Грам
- Мед натуральний — 2 ст. ложки
- Яйце — 2 Штуки
- Борошно пшеничне — 400 Грам
- Розпушувач тесту — 2 Чайних ложки
- Волоські горіхи очищені — 80-100 Грам
Спосіб приготування:
- М’яке вершкове масло з’єднайте з цукром і медом, ложкою добре розітріть масу.
- Додайте яйця, перемішайте ретельно віночком або вилкою.
- Борошно з’єднайте з розпушувачем, додайте частинами в рідку основу. Замісити м’яке еластичне тісто.
- Розкачайте тісто, товщина приблизно 1 см.
- Формочкою виріжте печиво, покладіть в горіхи, притисніть злегка, щоб горішки залишилися в тесті.
- Застеліть деко пергаментом, покладіть на невеликій відстані печиво. Надішліть в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
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