Готуємося до Горіхового Спасу: рецепти ароматного печива з волоськими горіхами, шоколадом і медом

Наповніть будинок ароматом смачного печива з горіхами.

В Горіховий Спас на столі в кожному будинку мають стояти горіхи, мед і свіжа випічка. Щоб створити відчуття свята і наповнити будинок приємним ароматом, рекомендуємо спекти неймовірно смачне печиво з горіхами і шоколадом.

Печиво з волоськими горіхами і шоколадом

Інгредієнти:

Вершкове масло 120 грам

цукор 180 грам

ванільний цукор 1 ст.л.

яйця 1 шт.

розпушувач 1 ч.л.

борошно 200 грам

волоські горіхи 100 грам

гіркий шоколад 150 грам

вівсяні пластівці 30 грам

Спосіб приготування:

Порубати горіхи і шоколад на дрібні шматочки. Масло збийте з цукром і ванільним цукром до отримання крему. Додайте яйце і знову збийте. Не припиняючи помішувати тісто, введіть борошно з розпушувачем. Додайте горіхи, шоколад, вівсяні пластівці і перемішайте. Сформуйте з тіста кульки і викладіть на змащене маслом деко. Випікайте 15-20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці до появи золотистого кольору.

Медове печиво з горіхами

Медове печиво з шоколадом.Фото: povar.ru

Інгредієнти:

Вершкове масло — 100 Грам

Цукор — 100 Грам

Мед натуральний — 2 ст. ложки

Яйце — 2 Штуки

Борошно пшеничне — 400 Грам

Розпушувач тесту — 2 Чайних ложки

Волоські горіхи очищені — 80-100 Грам

Спосіб приготування:

М’яке вершкове масло з’єднайте з цукром і медом, ложкою добре розітріть масу. Додайте яйця, перемішайте ретельно віночком або вилкою. Борошно з’єднайте з розпушувачем, додайте частинами в рідку основу. Замісити м’яке еластичне тісто. Розкачайте тісто, товщина приблизно 1 см. Формочкою виріжте печиво, покладіть в горіхи, притисніть злегка, щоб горішки залишилися в тесті. Застеліть деко пергаментом, покладіть на невеликій відстані печиво. Надішліть в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

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