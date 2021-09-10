Як приготувати смачний фарширований перець: класичний рецепт

Ідеальне блюдо для осінньої пори

А ви знали, що в болгарському перці міститься безліч вітамінів, а за вмістом вітаміну С він програє тільки шипшині? Напевно, немає такої господині, яка хоча б раз в житті не готувала перець, фарширований рисом і м’ясним фаршем.

Цього разу "Телеграф" пропонує вам приготувати соковиті і смачні фаршировані перці. Для приготування цієї страви вам знадобляться такі інгредієнти:

10 болгарських перців

1 чашка сирого рису

0,5 кг яловичого фаршу

1 середня цибулина

1 середня морквина

1 чашка сметани

Томатна паста (півчашки, можна трохи більше)

Рослинна олія для смаження

Сіль і чорний перець — за смаком

Спосіб приготування:

Цибулю очистіть і наріжте дрібно. Моркву очистіть і натріть на крупній тертці. Підсмажте цибулю і моркву на рослинному маслі, а тим часом відваріть рис до напівготовності. Рис змішайте з сирим фаршем, цибулею і морквою. Посоліть, поперчіть — начинка готова. Перець очистіть від серцевини і наповніть кожен перець начинкою. Викладіть фарширований перець в каструлю, залийте окропом, додайте томатний соус і сметану. Поставте перець тушкуватися на невеликому вогні приблизно 1 годину або до готовності.

Готовий фарширований перець подавайте на стіл зі сметаною. Смачного!

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