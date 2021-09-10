Як приготувати смачний фарширований перець: класичний рецепт
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Ідеальне блюдо для осінньої пори
А ви знали, що в болгарському перці міститься безліч вітамінів, а за вмістом вітаміну С він програє тільки шипшині? Напевно, немає такої господині, яка хоча б раз в житті не готувала перець, фарширований рисом і м’ясним фаршем.
Цього разу "Телеграф" пропонує вам приготувати соковиті і смачні фаршировані перці. Для приготування цієї страви вам знадобляться такі інгредієнти:
- 10 болгарських перців
- 1 чашка сирого рису
- 0,5 кг яловичого фаршу
- 1 середня цибулина
- 1 середня морквина
- 1 чашка сметани
- Томатна паста (півчашки, можна трохи більше)
- Рослинна олія для смаження
- Сіль і чорний перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Цибулю очистіть і наріжте дрібно.
- Моркву очистіть і натріть на крупній тертці.
- Підсмажте цибулю і моркву на рослинному маслі, а тим часом відваріть рис до напівготовності.
- Рис змішайте з сирим фаршем, цибулею і морквою.
- Посоліть, поперчіть — начинка готова. Перець очистіть від серцевини і наповніть кожен перець начинкою.
- Викладіть фарширований перець в каструлю, залийте окропом, додайте томатний соус і сметану.
- Поставте перець тушкуватися на невеликому вогні приблизно 1 годину або до готовності.
Готовий фарширований перець подавайте на стіл зі сметаною. Смачного!
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