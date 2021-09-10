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Як приготувати смачний фарширований перець: класичний рецепт

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Фарширований перець Новина оновлена 10 вересня 2021, 12:27
Фарширований перець

Ідеальне блюдо для осінньої пори

А ви знали, що в болгарському перці міститься безліч вітамінів, а за вмістом вітаміну С він програє тільки шипшині? Напевно, немає такої господині, яка хоча б раз в житті не готувала перець, фарширований рисом і м’ясним фаршем.

Цього разу "Телеграф" пропонує вам приготувати соковиті і смачні фаршировані перці. Для приготування цієї страви вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 10 болгарських перців
  • 1 чашка сирого рису
  • 0,5 кг яловичого фаршу
  • 1 середня цибулина
  • 1 середня морквина
  • 1 чашка сметани
  • Томатна паста (півчашки, можна трохи більше)
  • Рослинна олія для смаження
  • Сіль і чорний перець — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Цибулю очистіть і наріжте дрібно.
  2. Моркву очистіть і натріть на крупній тертці.
  3. Підсмажте цибулю і моркву на рослинному маслі, а тим часом відваріть рис до напівготовності.
  4. Рис змішайте з сирим фаршем, цибулею і морквою.
  5. Посоліть, поперчіть — начинка готова. Перець очистіть від серцевини і наповніть кожен перець начинкою.
  6. Викладіть фарширований перець в каструлю, залийте окропом, додайте томатний соус і сметану.
  7. Поставте перець тушкуватися на невеликому вогні приблизно 1 годину або до готовності.

Готовий фарширований перець подавайте на стіл зі сметаною. Смачного!

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