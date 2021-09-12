Смажені білі гриби: топ-3 рецепта приготування з картоплею, цибулею і яйцями
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Прості рецепти смажених білих грибів, які легко приготувати вдома.
Настала осінь, і в лісах з’являється все більше грибів, а це значить, що і грибників стає все більше. Перед тим, як відправиться збирати гриби, обов’язково ознайомтеся з правилами їх збору, про які раніше писав "Телеграф".
І ось, коли вдома є багато грибів, потрібно думати, що ж з них приготувати. "Телеграф" пропонує Вам три смачні рецепти смажених грибів: з картоплею, цибулею і яйцями.
Смажені білі гриби:
Інгредієнти:
- 1 кг свіжих білих грибів
- оливкова олія
- сіль, мелений чорний перець
Приготування:
Почистіть гриби і промийте їх під проточною водою в друшляку, що не замочуючи в воді. Струсіть зайву воду. Чи не відділяючи капелюшки від ніжок, наріжте гриби тонкими скибочками.
У велику сковороду обов’язково з товстим дном налийте оливкова олія шаром в палець завтовшки. На максимальному вогні розігрійте масло і обережно викладіть гриби.
Через 30 сек. трохи зменште вогонь і смажте гриби, час від часу помішуючи, поки вони не придбають золотистий відтінок, зазвичай 7 хв.
Зніміть з вогню, посоліть, поперчіть на свій смак і негайно подавайте.
Гриби, смажені з картоплею і цибулею
Інгредієнти:
- 300 г свіжих грибів
- 3 великі картоплини
- 1 велика цибулина
- рослинна олія для обсмажування
- сіль перець
Приготування:
Гриби очистити і нарізати великими шматочками. Картоплю і цибулю очистити. Картоплю нарізати тонкими часточками, цибулю — півкільцями. Розігріти в сковороді трохи рослинної олії, обсмажити картоплю до готовності, 15-20 хв.
На іншій сковороді обсмажити на олії гриби, готувати до повного випаровування рідини. Влити ще 1 ст. л. масла, додати цибулю і готувати, помішуючи, 5 хв.
Додати гриби з цибулею в сковороду з картоплею, приправити сіллю і перцем. Перемішати. Прогріти 1-2 хв.
Гриби з картоплею та яйцями
Інгредієнти:
- 500 г будь-яких лісових грибів
- 5 середніх картоплин
- 50 г пармезану
- 5 яєць
- 1 маленька цибулина
- по 3 гілочки петрушки і кропу
- 3 ст.л. вершкового масла
- сіль, чорний перець
Приготування:
Картоплю вимийте щіткою, зваріть, очистіть і наріжте скибочками по 1 см. Гриби почистіть, відваріть в підсоленій киплячій воді, 10 хв., Обсушити, дрібно наріжте.
Лук подрібніть, обсмажте з грибами в маслі в сковороді діаметром 20 22 см. Викладіть картоплю в сковороду і обсмажуйте, помішуючи, 5 хв.
Збийте яйця, додайте дрібно натертий пармезан і подрібнену зелень, посоліть, поперчіть.
Залийте цією сумішшю картоплю, перемішайте і смажте під закритою кришкою з обох сторін на слабкому вогні до утворення золотисто-коричневої скоринки, по 3-4 хв. з кожного боку. Наріжте і подавайте теплими або холодними.
Раніше "Телеграф" розповідав про небезпечні моменти при консервації грибів, а також розповідав, як замаринувати білі гриби на зиму.
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