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Смажені білі гриби: топ-3 рецепта приготування з картоплею, цибулею і яйцями

Автор
А. Барабан
Дата публікації
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Автор
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Смажені гриби Новина оновлена 12 вересня 2021, 20:07
Смажені гриби

Прості рецепти смажених білих грибів, які легко приготувати вдома.

Настала осінь, і в лісах з’являється все більше грибів, а це значить, що і грибників стає все більше. Перед тим, як відправиться збирати гриби, обов’язково ознайомтеся з правилами їх збору, про які раніше писав "Телеграф".

І ось, коли вдома є багато грибів, потрібно думати, що ж з них приготувати. "Телеграф" пропонує Вам три смачні рецепти смажених грибів: з картоплею, цибулею і яйцями.

Смажені білі гриби:

Смажені білі гриби
Смажені білі гриби

Інгредієнти:

  • 1 кг свіжих білих грибів
  • оливкова олія
  • сіль, мелений чорний перець

Приготування:

Почистіть гриби і промийте їх під проточною водою в друшляку, що не замочуючи в воді. Струсіть зайву воду. Чи не відділяючи капелюшки від ніжок, наріжте гриби тонкими скибочками.

У велику сковороду обов’язково з товстим дном налийте оливкова олія шаром в палець завтовшки. На максимальному вогні розігрійте масло і обережно викладіть гриби.

Через 30 сек. трохи зменште вогонь і смажте гриби, час від часу помішуючи, поки вони не придбають золотистий відтінок, зазвичай 7 хв.

Зніміть з вогню, посоліть, поперчіть на свій смак і негайно подавайте.

Гриби, смажені з картоплею і цибулею

Гриби, смажені з картоплею і цибулею
Гриби, смажені з картоплею і цибулею

Інгредієнти:

  • 300 г свіжих грибів
  • 3 великі картоплини
  • 1 велика цибулина
  • рослинна олія для обсмажування
  • сіль перець

Приготування:

Гриби очистити і нарізати великими шматочками. Картоплю і цибулю очистити. Картоплю нарізати тонкими часточками, цибулю — півкільцями. Розігріти в сковороді трохи рослинної олії, обсмажити картоплю до готовності, 15-20 хв.

На іншій сковороді обсмажити на олії гриби, готувати до повного випаровування рідини. Влити ще 1 ст. л. масла, додати цибулю і готувати, помішуючи, 5 хв.

Додати гриби з цибулею в сковороду з картоплею, приправити сіллю і перцем. Перемішати. Прогріти 1-2 хв.

Гриби з картоплею та яйцями

Гриби з картоплею та яйцями
Гриби з картоплею та яйцями

Інгредієнти:

  • 500 г будь-яких лісових грибів
  • 5 середніх картоплин
  • 50 г пармезану
  • 5 яєць
  • 1 маленька цибулина
  • по 3 гілочки петрушки і кропу
  • 3 ст.л. вершкового масла
  • сіль, чорний перець

Приготування:

Картоплю вимийте щіткою, зваріть, очистіть і наріжте скибочками по 1 см. Гриби почистіть, відваріть в підсоленій киплячій воді, 10 хв., Обсушити, дрібно наріжте.

Лук подрібніть, обсмажте з грибами в маслі в сковороді діаметром 20 22 см. Викладіть картоплю в сковороду і обсмажуйте, помішуючи, 5 хв.

Збийте яйця, додайте дрібно натертий пармезан і подрібнену зелень, посоліть, поперчіть.

Залийте цією сумішшю картоплю, перемішайте і смажте під закритою кришкою з обох сторін на слабкому вогні до утворення золотисто-коричневої скоринки, по 3-4 хв. з кожного боку. Наріжте і подавайте теплими або холодними.

Раніше "Телеграф" розповідав про небезпечні моменти при консервації грибів, а також розповідав, як замаринувати білі гриби на зиму.

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