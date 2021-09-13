Рецепт ідеального пирога зі слив від Євгена Клопотенка
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Пиріг готується на пісочному тісті і виходить неймовірно ароматним і хрустким.
У вересні полки всіх фруктових лавок ломляться від злив. У багатьох українців солодкі плоди ростуть на городах, дачах і в садах. Що ж приготувати з цим фруктом? Звичайно ж, солодкий і ароматний сливовий пиріг.
Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сливового пирога, який виходить просто ідеальним.
Інгредієнти для сливового пирога
Для дріжджового шару:
- 600 г борошна
- 200 мл молока
- 20 г пресованих дріжджів
- 150 г цукру
- ½ ч. Л. солі
- 120 г вершкового масла
- 2 яйця
- 10 г ванільного цукру
Для штройзелем:
- 200 г цукру
- 200 г борошна
- 1 ч. Л. меленої кориці
- 120 г вершкового масла
Для начинки:
- 1 кг слив
Покроковий рецепт приготування сливового пирога
- У 200 мл теплого молока розчиніть 20 г пресованих дріжджів і залиште на кілька хвилин.
- У миску всипте 600 г борошна, додайте 150 г цукру, ½ ч. Л. солі і 10 г ванільного цукру.
- Вбийте в миску 2 яйця і додайте 120 г м’якого вершкового масла.
- Влийте молочну суміш з дріжджами в миску з тестом.
- Замісити тісто, зліпити з нього кулю і залиште на 1 годину в теплому місці поки воно не підніметься.
- Наріжте сливи на невеликі шматочки.
- Для приготування штройзелем об’єднайте спочатку 200 г борошна з 200 г цукру.
- Далі додайте 1 ч. Л. меленої кориці і 120 г м’якого вершкового масла.
- Добре перетріть все руками до утворення масляної крихти.
- Розкачайте тісто в прямокутник за розміром дека.
- Перенесіть тісто на деко з пергаментом і руками розподіліть його рівномірно по всій формі.
- Рівномірно розподіліть підготовлені сливи по всій основі пирога.
- Штройзел (тобто дрібну крихту) розподіліть по всій поверхні пирога. Залиште пиріг для вистоювання приблизно на 20-30 хвилин. Надішліть пиріг в духовку на 40 хвилин і 180 градусів.
- Дайте пирогу трохи охолонути і наріжте його порційними шматочками. Якщо є бажання, збийте 300 мл вершків 33% з 3 ст. л. цукрової пудри до консистенції крему і прикрасьте шматочки пирога.
Раніше "Телеграф" ділився з вами рецептом сливового пирога з The New York Times, за яким сходить з розуму весь світ.
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