Рецепт ідеального пирога зі слив від Євгена Клопотенка

Пиріг готується на пісочному тісті і виходить неймовірно ароматним і хрустким.

У вересні полки всіх фруктових лавок ломляться від злив. У багатьох українців солодкі плоди ростуть на городах, дачах і в садах. Що ж приготувати з цим фруктом? Звичайно ж, солодкий і ароматний сливовий пиріг.

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сливового пирога, який виходить просто ідеальним.

Інгредієнти для сливового пирога

Для дріжджового шару:

600 г борошна

200 мл молока

20 г пресованих дріжджів

150 г цукру

½ ч. Л. солі

120 г вершкового масла

2 яйця

10 г ванільного цукру

Для штройзелем:

200 г цукру

200 г борошна

1 ч. Л. меленої кориці

120 г вершкового масла

Для начинки:

1 кг слив

Покроковий рецепт приготування сливового пирога

У 200 мл теплого молока розчиніть 20 г пресованих дріжджів і залиште на кілька хвилин. У миску всипте 600 г борошна, додайте 150 г цукру, ½ ч. Л. солі і 10 г ванільного цукру. Вбийте в миску 2 яйця і додайте 120 г м’якого вершкового масла. Влийте молочну суміш з дріжджами в миску з тестом. Замісити тісто, зліпити з нього кулю і залиште на 1 годину в теплому місці поки воно не підніметься. Наріжте сливи на невеликі шматочки. Для приготування штройзелем об’єднайте спочатку 200 г борошна з 200 г цукру. Далі додайте 1 ч. Л. меленої кориці і 120 г м’якого вершкового масла. Добре перетріть все руками до утворення масляної крихти. Розкачайте тісто в прямокутник за розміром дека. Перенесіть тісто на деко з пергаментом і руками розподіліть його рівномірно по всій формі. Рівномірно розподіліть підготовлені сливи по всій основі пирога. Штройзел (тобто дрібну крихту) розподіліть по всій поверхні пирога. Залиште пиріг для вистоювання приблизно на 20-30 хвилин. Надішліть пиріг в духовку на 40 хвилин і 180 градусів. Дайте пирогу трохи охолонути і наріжте його порційними шматочками. Якщо є бажання, збийте 300 мл вершків 33% з 3 ст. л. цукрової пудри до консистенції крему і прикрасьте шматочки пирога.

Раніше "Телеграф" ділився з вами рецептом сливового пирога з The New York Times, за яким сходить з розуму весь світ.