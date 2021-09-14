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Варення, аджика і соус до м’яса: топ-5 рецептів консервації на зиму з слив

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Що приготувати зі слив на зиму Новина оновлена 14 вересня 2021, 15:47
Що приготувати зі слив на зиму

"Телеграф" розповідає про найцікавіші рецепти консервації слив на зиму.

Осінь — час приготування різних консервацій на зиму. У хід йде все: і фрукти, і овочі. Одним з найпопулярніших продуктів, який всі господині обов’язково консервують, — це сливи.

З них виходять одні з найсмачніших, простих і улюблених консервацій. Більш того, зі слив можна приготувати не тільки варення або компот, а й аджику і смачний соус до м’яса.

"Телеграф" зібрав добірку найцікавіших і смачних рецептів консервацій на зиму зі слив: густе варення, компот, аджику, соус до м’яса і просто мариновані сливи.

Густе варення зі слив на зиму

Інгредієнти:

  • Слива -1 кг.
  • Цукор — 300-1000гр.
  • Лимонна кислота 1/3-ч.л.

З приготуванням можна ознайомитися в відео:

Легкий і смачний рецепт компоту зі слив на зиму

Інгредієнти на банку 1,5 л:

  • 0,5 кг. сливи
  • 125 г цукру

З приготуванням можна ознайомитися в відео:

Аджика зі слив на зиму

Інгредієнти:

  • 2 кг сливи без кісточок
  • 200 гр часнику
  • 3-4 стручки гострого перцю з насінням
  • 200 гр цукру
  • 20 гр солі
  • 50 гр томатної пасти

Вихід готового продукту 1,8 літра.

З приготуванням можна ознайомитися в відео:

Пряний кисло-солодкий гострий сливовий соус до м’яса

Інгредієнти:

  • 2,5 кг слив (з кісточками!)
  • 400 г цукру
  • 25 г солі (2 ч.л.)
  • 40 г приправи Каррі (4 ч.л. з гіркою)
  • 1 ч.л. червоного гострого перцю (3 г)
  • 1 ч.л. чорного меленого перцю (3 г)
  • 1 ч.л. сухого часнику (або 4-5 зубків свіжого)

Вихід готового продукту — 1,7 л.

З приготуванням можна ознайомитися в відео:

Мариновані сливи на зиму без стерилізації

Інгредієнти:

  • 4 — 4,5 кг міцних слив
  • 20 бутонів гвоздики
  • 20 горошин запашного перцю
  • 10 ст.л. коньяку

маринад:

  • 2 літри води
  • 1 кг цукру
  • 240 мл 9% оцту (360 мл 6% яблучного або винного оцту)
  • 1 ч.л. кориці

Вихід готового продукту — 10 банок по 0,7 л.

З приготуванням можна ознайомитися в відео:

Також, "Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з ще кількома простими рецептами, як правильно приготувати мариновані сливи на зиму і просто на закуску.

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