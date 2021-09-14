Варення, аджика і соус до м’яса: топ-5 рецептів консервації на зиму з слив
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"Телеграф" розповідає про найцікавіші рецепти консервації слив на зиму.
Осінь — час приготування різних консервацій на зиму. У хід йде все: і фрукти, і овочі. Одним з найпопулярніших продуктів, який всі господині обов’язково консервують, — це сливи.
З них виходять одні з найсмачніших, простих і улюблених консервацій. Більш того, зі слив можна приготувати не тільки варення або компот, а й аджику і смачний соус до м’яса.
"Телеграф" зібрав добірку найцікавіших і смачних рецептів консервацій на зиму зі слив: густе варення, компот, аджику, соус до м’яса і просто мариновані сливи.
Густе варення зі слив на зиму
Інгредієнти:
- Слива -1 кг.
- Цукор — 300-1000гр.
- Лимонна кислота 1/3-ч.л.
З приготуванням можна ознайомитися в відео:
Легкий і смачний рецепт компоту зі слив на зиму
Інгредієнти на банку 1,5 л:
- 0,5 кг. сливи
- 125 г цукру
З приготуванням можна ознайомитися в відео:
Аджика зі слив на зиму
Інгредієнти:
- 2 кг сливи без кісточок
- 200 гр часнику
- 3-4 стручки гострого перцю з насінням
- 200 гр цукру
- 20 гр солі
- 50 гр томатної пасти
Вихід готового продукту 1,8 літра.
З приготуванням можна ознайомитися в відео:
Пряний кисло-солодкий гострий сливовий соус до м’яса
Інгредієнти:
- 2,5 кг слив (з кісточками!)
- 400 г цукру
- 25 г солі (2 ч.л.)
- 40 г приправи Каррі (4 ч.л. з гіркою)
- 1 ч.л. червоного гострого перцю (3 г)
- 1 ч.л. чорного меленого перцю (3 г)
- 1 ч.л. сухого часнику (або 4-5 зубків свіжого)
Вихід готового продукту — 1,7 л.
З приготуванням можна ознайомитися в відео:
Мариновані сливи на зиму без стерилізації
Інгредієнти:
- 4 — 4,5 кг міцних слив
- 20 бутонів гвоздики
- 20 горошин запашного перцю
- 10 ст.л. коньяку
маринад:
- 2 літри води
- 1 кг цукру
- 240 мл 9% оцту (360 мл 6% яблучного або винного оцту)
- 1 ч.л. кориці
Вихід готового продукту — 10 банок по 0,7 л.
З приготуванням можна ознайомитися в відео:
Також, "Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з ще кількома простими рецептами, як правильно приготувати мариновані сливи на зиму і просто на закуску.
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