Варення, аджика і соус до м’яса: топ-5 рецептів консервації на зиму з слив

"Телеграф" розповідає про найцікавіші рецепти консервації слив на зиму.

Осінь — час приготування різних консервацій на зиму. У хід йде все: і фрукти, і овочі. Одним з найпопулярніших продуктів, який всі господині обов’язково консервують, — це сливи.

З них виходять одні з найсмачніших, простих і улюблених консервацій. Більш того, зі слив можна приготувати не тільки варення або компот, а й аджику і смачний соус до м’яса.

"Телеграф" зібрав добірку найцікавіших і смачних рецептів консервацій на зиму зі слив: густе варення, компот, аджику, соус до м’яса і просто мариновані сливи.

Густе варення зі слив на зиму

Інгредієнти:

Слива -1 кг.

Цукор — 300-1000гр.

Лимонна кислота 1/3-ч.л.

З приготуванням можна ознайомитися в відео:

Легкий і смачний рецепт компоту зі слив на зиму

Інгредієнти на банку 1,5 л:

0,5 кг. сливи

125 г цукру

З приготуванням можна ознайомитися в відео:

Аджика зі слив на зиму

Інгредієнти:

2 кг сливи без кісточок

200 гр часнику

3-4 стручки гострого перцю з насінням

200 гр цукру

20 гр солі

50 гр томатної пасти

Вихід готового продукту 1,8 літра.

З приготуванням можна ознайомитися в відео:

Пряний кисло-солодкий гострий сливовий соус до м’яса

Інгредієнти:

2,5 кг слив (з кісточками!)

400 г цукру

25 г солі (2 ч.л.)

40 г приправи Каррі (4 ч.л. з гіркою)

1 ч.л. червоного гострого перцю (3 г)

1 ч.л. чорного меленого перцю (3 г)

1 ч.л. сухого часнику (або 4-5 зубків свіжого)

Вихід готового продукту — 1,7 л.

З приготуванням можна ознайомитися в відео:

Мариновані сливи на зиму без стерилізації

Інгредієнти:

4 — 4,5 кг міцних слив

20 бутонів гвоздики

20 горошин запашного перцю

10 ст.л. коньяку

маринад:

2 літри води

1 кг цукру

240 мл 9% оцту (360 мл 6% яблучного або винного оцту)

1 ч.л. кориці

Вихід готового продукту — 10 банок по 0,7 л.

З приготуванням можна ознайомитися в відео:

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