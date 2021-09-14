"Суперсмачно і суперкорисно": Тетяна Литвинова поділилася "особливим" рецептом квашених баклажанів (відео)

Баклажан виходить ніжним зверху і знизу, а всередині — хрустка просолена начинка.

Сезон баклажанів триває, а це значить, що саме час приготувати що-небудь з цього корисного овоча. Раніше ми публікували рецепти простих і неймовірно смачних закусок з баклажанів, а тепер розповімо, як заготовити квашені баклажани на зиму.

Своїм "особливим рецептом" поділилася кулінар Тетяна Литвинова на сторінці в Інстаграм.

Телезірка відзначила, що цей рецепт використовують в Одесі. "З Одеси з любов’ю. Під знаком — суперсмачно і суперкорисно! Все як я люблю", — написала Литвинова.

Баклажани виходять ніжними і дуже соковитими

Отже, для приготування квашених баклажанів вам знадобиться:

Баклажани — 1,5 кг

Морква — 300 г

Перець солодкий — 150 г

Перець гострий — 1 шт

Часник — 40 г

Зелень (петрушка, базилік, кінза, селера) — 100 г

Для бланшировки:

Вода — 1 л

Сіль — 30 г

Маринад:

Вода — 1 л

Сіль — 50 г

Лавровий лист — 4 шт

Перець горошок — 1 ч.л.

Як приготувати квашені баклажани: відеорецепт

Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно смачних баклажанів по-італійськи.