"Суперсмачно і суперкорисно": Тетяна Литвинова поділилася "особливим" рецептом квашених баклажанів (відео)
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Баклажан виходить ніжним зверху і знизу, а всередині — хрустка просолена начинка.
Сезон баклажанів триває, а це значить, що саме час приготувати що-небудь з цього корисного овоча. Раніше ми публікували рецепти простих і неймовірно смачних закусок з баклажанів, а тепер розповімо, як заготовити квашені баклажани на зиму.
Своїм "особливим рецептом" поділилася кулінар Тетяна Литвинова на сторінці в Інстаграм.
Телезірка відзначила, що цей рецепт використовують в Одесі. "З Одеси з любов’ю. Під знаком — суперсмачно і суперкорисно! Все як я люблю", — написала Литвинова.
Отже, для приготування квашених баклажанів вам знадобиться:
- Баклажани — 1,5 кг
- Морква — 300 г
- Перець солодкий — 150 г
- Перець гострий — 1 шт
- Часник — 40 г
- Зелень (петрушка, базилік, кінза, селера) — 100 г
Для бланшировки:
- Вода — 1 л
- Сіль — 30 г
Маринад:
- Вода — 1 л
- Сіль — 50 г
- Лавровий лист — 4 шт
- Перець горошок — 1 ч.л.
Як приготувати квашені баклажани: відеорецепт
Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно смачних баклажанів по-італійськи.
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