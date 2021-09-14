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"Суперсмачно і суперкорисно": Тетяна Литвинова поділилася "особливим" рецептом квашених баклажанів (відео)

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Квашені баклажани від Тетяни Литвинової Новина оновлена 14 вересня 2021, 17:54
Квашені баклажани від Тетяни Литвинової

Баклажан виходить ніжним зверху і знизу, а всередині — хрустка просолена начинка.

Сезон баклажанів триває, а це значить, що саме час приготувати що-небудь з цього корисного овоча. Раніше ми публікували рецепти простих і неймовірно смачних закусок з баклажанів, а тепер розповімо, як заготовити квашені баклажани на зиму.

Своїм "особливим рецептом" поділилася кулінар Тетяна Литвинова на сторінці в Інстаграм.

Телезірка відзначила, що цей рецепт використовують в Одесі. "З Одеси з любов’ю. Під знаком — суперсмачно і суперкорисно! Все як я люблю", — написала Литвинова.

Баклажани виходять ніжними і дуже соковитими
Баклажани виходять ніжними і дуже соковитими

Отже, для приготування квашених баклажанів вам знадобиться:

  • Баклажани — 1,5 кг
  • Морква — 300 г
  • Перець солодкий — 150 г
  • Перець гострий — 1 шт
  • Часник — 40 г
  • Зелень (петрушка, базилік, кінза, селера) — 100 г

Для бланшировки:

  • Вода — 1 л
  • Сіль — 30 г

Маринад:

  • Вода — 1 л
  • Сіль — 50 г
  • Лавровий лист — 4 шт
  • Перець горошок — 1 ч.л.

Як приготувати квашені баклажани: відеорецепт

Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно смачних баклажанів по-італійськи.

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