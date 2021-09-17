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Просто і швидко: Євген Клопотенко поділився рецептом неймовірно смачних баклажанів з куркою

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Баклажани в духовці Новина оновлена 17 вересня 2021, 13:46
Баклажани в духовці

Блюдо готується неймовірно просто і підійде для самих ледачих.

Баклажан — популярний і неймовірно корисний овоч. Однак рецепти з ним часто відрізняються зайвою складністю. Український шеф-кухар Євген Клопотенко створив рецепт баклажанів з куркою, який займе у вас мінімум часу, зате страва вийде дуже смачною і поживною.

Відеорецептом кулінар поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

Баклажани з куркою від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

  • Баклажан — 2 шт
  • Курячий фарш — 400 гр
  • Помідор — 1 шт
  • Часник, кінза, петрушка, сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Баклажани розрізаєте уздовж і трохи придавлюйте качалкою кожну половинку.
  2. Нарізаєте помідор, зелень, часник. Змішуєте зі спеціями і курячим фаршем. Накладаєте суміш у баклажани та поливаєте оливковою олією.
  3. Відправляєте в духовку на 30 хвилин при 180 градусах. Вуаля! Смачна і дієтична страва готова!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт фаршированих баклажанів в духовці з декількома незвичними начинками.

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