Просто і швидко: Євген Клопотенко поділився рецептом неймовірно смачних баклажанів з куркою

Блюдо готується неймовірно просто і підійде для самих ледачих.

Баклажан — популярний і неймовірно корисний овоч. Однак рецепти з ним часто відрізняються зайвою складністю. Український шеф-кухар Євген Клопотенко створив рецепт баклажанів з куркою, який займе у вас мінімум часу, зате страва вийде дуже смачною і поживною.

Відеорецептом кулінар поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

Баклажани з куркою від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

Баклажан — 2 шт

Курячий фарш — 400 гр

Помідор — 1 шт

Часник, кінза, петрушка, сіль, перець

Спосіб приготування:

Баклажани розрізаєте уздовж і трохи придавлюйте качалкою кожну половинку. Нарізаєте помідор, зелень, часник. Змішуєте зі спеціями і курячим фаршем. Накладаєте суміш у баклажани та поливаєте оливковою олією. Відправляєте в духовку на 30 хвилин при 180 градусах. Вуаля! Смачна і дієтична страва готова!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт фаршированих баклажанів в духовці з декількома незвичними начинками.