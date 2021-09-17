Просто і швидко: Євген Клопотенко поділився рецептом неймовірно смачних баклажанів з куркою
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Блюдо готується неймовірно просто і підійде для самих ледачих.
Баклажан — популярний і неймовірно корисний овоч. Однак рецепти з ним часто відрізняються зайвою складністю. Український шеф-кухар Євген Клопотенко створив рецепт баклажанів з куркою, який займе у вас мінімум часу, зате страва вийде дуже смачною і поживною.
Відеорецептом кулінар поділився на своїй сторінці в Інстаграм.
Баклажани з куркою від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- Баклажан — 2 шт
- Курячий фарш — 400 гр
- Помідор — 1 шт
- Часник, кінза, петрушка, сіль, перець
Спосіб приготування:
- Баклажани розрізаєте уздовж і трохи придавлюйте качалкою кожну половинку.
- Нарізаєте помідор, зелень, часник. Змішуєте зі спеціями і курячим фаршем. Накладаєте суміш у баклажани та поливаєте оливковою олією.
- Відправляєте в духовку на 30 хвилин при 180 градусах. Вуаля! Смачна і дієтична страва готова!
Раніше "Телеграф" публікував рецепт фаршированих баклажанів в духовці з декількома незвичними начинками.
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