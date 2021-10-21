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Суддя шоу "МастерШеф" поділився рецептом ніжного пирога з серіалу "Друзі"

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Кадр з серіалу "Друзі" Новина оновлена 21 жовтня 2021, 15:50
Кадр з серіалу "Друзі"

Шанувальники популярного ситкому "Друзі" будуть в захваті.

Хто пам’ятає серію, в якій Рейчел і Чендлер упустили чізкейк в коридорі? Ось рецепт того самого пирога, який смачний навіть з підлоги.

Головний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Інстаграм розповів, як приготувати ніжний чізкейк на пісочній основі.

Чізкейк з серіалу "Друзі": інгредієнти

  • Печиво пісочне — 500 гр
  • Масло вершкове — 166 гр
  • Сир вершковий — 1 кг
  • Цукрова пудра — 200 гр
  • Яйця — 5 шт
  • Вершки 30-35% — 333 мл

Чізкейк з серіалу "Друзі": спосіб приготування

  1. Печиво розмолоти, змішайте з топленим вершковим маслом і розкладіть на дно форми.
  2. Збийте крем-сир з цукровою пудрою, додайте яйця і влийте тонкою цівкою вершки, додавши до них ванільну есенцію.
  3. Масу вилийте в формочку і запікайте при 150 градусах 1 годину.
  4. Після приготування остудіть чізкейк. Спочатку відкрийте дверцята духовки на 1 годину, а потім остуджують при кімнатній температурі.

Ектор Хіменес-Браво зазначає, що дуже важливо в приготуванні чізкейку на дно духовки поставити тару з водою.

Раніше, "Телеграф" писав, що Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.

Теги:
#Рецепт #Серіал Друзі #Ектор Хіменес Браво #Чізкейк
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