Суддя шоу "МастерШеф" поділився рецептом ніжного пирога з серіалу "Друзі"

Шанувальники популярного ситкому "Друзі" будуть в захваті.

Хто пам’ятає серію, в якій Рейчел і Чендлер упустили чізкейк в коридорі? Ось рецепт того самого пирога, який смачний навіть з підлоги.

Головний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Інстаграм розповів, як приготувати ніжний чізкейк на пісочній основі.

Чізкейк з серіалу "Друзі": інгредієнти

Печиво пісочне — 500 гр

Масло вершкове — 166 гр

Сир вершковий — 1 кг

Цукрова пудра — 200 гр

Яйця — 5 шт

Вершки 30-35% — 333 мл

Чізкейк з серіалу "Друзі": спосіб приготування

Печиво розмолоти, змішайте з топленим вершковим маслом і розкладіть на дно форми. Збийте крем-сир з цукровою пудрою, додайте яйця і влийте тонкою цівкою вершки, додавши до них ванільну есенцію. Масу вилийте в формочку і запікайте при 150 градусах 1 годину. Після приготування остудіть чізкейк. Спочатку відкрийте дверцята духовки на 1 годину, а потім остуджують при кімнатній температурі.

Ектор Хіменес-Браво зазначає, що дуже важливо в приготуванні чізкейку на дно духовки поставити тару з водою.

Раніше, "Телеграф" писав, що Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.