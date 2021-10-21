Суддя шоу "МастерШеф" поділився рецептом ніжного пирога з серіалу "Друзі"
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Шанувальники популярного ситкому "Друзі" будуть в захваті.
Хто пам’ятає серію, в якій Рейчел і Чендлер упустили чізкейк в коридорі? Ось рецепт того самого пирога, який смачний навіть з підлоги.
Головний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Інстаграм розповів, як приготувати ніжний чізкейк на пісочній основі.
Чізкейк з серіалу "Друзі": інгредієнти
- Печиво пісочне — 500 гр
- Масло вершкове — 166 гр
- Сир вершковий — 1 кг
- Цукрова пудра — 200 гр
- Яйця — 5 шт
- Вершки 30-35% — 333 мл
Чізкейк з серіалу "Друзі": спосіб приготування
- Печиво розмолоти, змішайте з топленим вершковим маслом і розкладіть на дно форми.
- Збийте крем-сир з цукровою пудрою, додайте яйця і влийте тонкою цівкою вершки, додавши до них ванільну есенцію.
- Масу вилийте в формочку і запікайте при 150 градусах 1 годину.
- Після приготування остудіть чізкейк. Спочатку відкрийте дверцята духовки на 1 годину, а потім остуджують при кімнатній температурі.
Ектор Хіменес-Браво зазначає, що дуже важливо в приготуванні чізкейку на дно духовки поставити тару з водою.
Раніше, "Телеграф" писав, що Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.
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