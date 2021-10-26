Як із диснеївського мультика: суддя шоу "Майстер Шеф" поділився рецептом французького рататуя

Ектор Хіменес-Браво вважає, що у такому вигляді навіть ті, хто не любить кабачки та баклажани, почнуть їх їсти.

Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вирішив "пройтися" різними популярними фільмами, серіалами і мультфільмами і "позбирати" звідти всілякі рецепти. І звичайно ж, поділитися їх способами приготування зі своїми підписниками.

Після рецепту чізкейку із серіалу "Друзі", кулінар вирішив приготувати овочеву страву з мультфільму "Рататуй" — рататуй.

Рататуй: інгредієнти

Цукіні — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Рослинна олія.

Сіль, перець, цукор.

Томати пелаті — 1 банка.

Часник — 2-3 зубчики.

Тим'ян.

Спосіб приготування

Цукіні, кабачок, баклажан наріжте на тонкі кільця, посоліть, поперчіть і полийте трохи олією. У сотейнику на малому вогні підрум’яньте часник і тим'ян, додайте помідори пелаті, посоліть, посахаріть і поперчіть. Після перебийте все це у блендері. Соус вилийте на низ лист і, як на відео, розкладіть овочі. Накрийте пергаментом і запікайте 30 хвилин|мінути| при 160 градусах. Потім зніміть пергамент та запікайте ще 10 хвилин при 180 градусах.

Подавайте, поливаючи соусом!

Раніше "Телеграф" писав, що Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.