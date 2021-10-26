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Як із диснеївського мультика: суддя шоу "Майстер Шеф" поділився рецептом французького рататуя

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Той самий рататуй із мультика Новина оновлена 26 жовтня 2021, 12:08
Той самий рататуй із мультика

Ектор Хіменес-Браво вважає, що у такому вигляді навіть ті, хто не любить кабачки та баклажани, почнуть їх їсти.

Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вирішив "пройтися" різними популярними фільмами, серіалами і мультфільмами і "позбирати" звідти всілякі рецепти. І звичайно ж, поділитися їх способами приготування зі своїми підписниками.

Після рецепту чізкейку із серіалу "Друзі", кулінар вирішив приготувати овочеву страву з мультфільму "Рататуй" — рататуй.

Рататуй: інгредієнти

  • Цукіні — 1 шт.
  • Кабачок — 1 шт.
  • Баклажан — 1 шт.
  • Рослинна олія.
  • Сіль, перець, цукор.
  • Томати пелаті — 1 банка.
  • Часник — 2-3 зубчики.
  • Тим'ян.

Спосіб приготування

  1. Цукіні, кабачок, баклажан наріжте на тонкі кільця, посоліть, поперчіть і полийте трохи олією.
  2. У сотейнику на малому вогні підрум’яньте часник і тим'ян, додайте помідори пелаті, посоліть, посахаріть і поперчіть. Після перебийте все це у блендері.
  3. Соус вилийте на низ лист і, як на відео, розкладіть овочі.
  4. Накрийте пергаментом і запікайте 30 хвилин|мінути| при 160 градусах.
  5. Потім зніміть пергамент та запікайте ще 10 хвилин при 180 градусах.

Подавайте, поливаючи соусом!

Раніше "Телеграф" писав, що Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.

Теги:
#Рецепт #Рататуй #Ектор Хіменес Браво
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