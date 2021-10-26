Як із диснеївського мультика: суддя шоу "Майстер Шеф" поділився рецептом французького рататуя
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Ектор Хіменес-Браво вважає, що у такому вигляді навіть ті, хто не любить кабачки та баклажани, почнуть їх їсти.
Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вирішив "пройтися" різними популярними фільмами, серіалами і мультфільмами і "позбирати" звідти всілякі рецепти. І звичайно ж, поділитися їх способами приготування зі своїми підписниками.
Після рецепту чізкейку із серіалу "Друзі", кулінар вирішив приготувати овочеву страву з мультфільму "Рататуй" — рататуй.
Рататуй: інгредієнти
- Цукіні — 1 шт.
- Кабачок — 1 шт.
- Баклажан — 1 шт.
- Рослинна олія.
- Сіль, перець, цукор.
- Томати пелаті — 1 банка.
- Часник — 2-3 зубчики.
- Тим'ян.
Спосіб приготування
- Цукіні, кабачок, баклажан наріжте на тонкі кільця, посоліть, поперчіть і полийте трохи олією.
- У сотейнику на малому вогні підрум’яньте часник і тим'ян, додайте помідори пелаті, посоліть, посахаріть і поперчіть. Після перебийте все це у блендері.
- Соус вилийте на низ лист і, як на відео, розкладіть овочі.
- Накрийте пергаментом і запікайте 30 хвилин|мінути| при 160 градусах.
- Потім зніміть пергамент та запікайте ще 10 хвилин при 180 градусах.
Подавайте, поливаючи соусом!
Раніше "Телеграф" писав, що Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.
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