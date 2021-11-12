Швидко і надзвичайно смачно: топ-3 намазки на бутерброди

Смачний перекус коли обмаль часу

Майже для кожного традиційний швидкий перекус це бутерброд. Але може бути безліч варіантів, що покласти на хліб. І для цього не потрібно скупляти весь магазин. Пропонуємо вам три варіанти простих, але дуже смачних намазок на бутерброд.

Надзвичайно смачний і корисний перекус

Намазка з авокадо

Авокадо подрібнити вилкою до стану каші, додати за смаком сіль та перець, в кінці додати трохи соку лимона і все добре перемішати. З такою намазкою чудово смакуватимуть вʼялені томати та шматочки сиру.

Намазка з лосося або оселедця

Філе оселедця або лосося і м’яке вершкове масло (в пропорції один до одного) подрібнити в блендері до однорідності. Додати сіль до свого смаку. За бажанням масло можна замінити вершковим сиром, додати трішки свіжої зелені та декілька капель лимонного соку. Обидва варіанти приготування надзвичайно смачні!

Намазка з сиру

Твердий або плавлений сир змішати з вареним яйцем, додати декілька ложок сметани і подрібнити за допомогою блендера до однорідності. Можна додати трохи свіжого кропу. Посолити за смаком і можна куштувати!

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