Як подрібнити часник, щоб він надав неймовірний аромат різним стравам

Інтенсивність аромату часнику у страві залежить від того, наскільки дрібно він нарізаний

Часник — універсальний інгредієнт, який може надати неймовірного аромату будь-якій страві, не кажучи про його незліченні корисні властивості для здоров’я. Але наскільки буде насиченим смак та аромат від часнику залежить від того, як ви його подрібнюєте.

Шеф-кухар Алекс Сміт у коментарі для Insider розповів, що при нарізанні часнику виділяється фермент під назвою аліназ, який потім перетворює амінокислоти на аліцин, який і надає йому гостроти та аромату.

Чим тонше ви наріжете часник, тим більше утворюється аліцину і тим сильнішим буде часниковий аромат. Дрібно подрібнений часник надасть страві багатого аромату.

Як подрібнити свіжий часник ножем

Звільніть зубчик часнику від голівки руками. На цибулині є природне розділення, яке вказує, де ви повинні витягнути або відламати зубчик.

Роздавіть та очистіть зубчик часнику. Злегка постукайте по зубчику плоскою стороною ножа, лушпиння відразу ослабне і його можна буде легко зняти.

Для початку грубо наріжте кожен зубчик часнику на кілька дрібніших шматочків, щоб розбити їх і полегшити наступний крок. Зберіть шматочки в купу.

Покладіть лезо ножа на обробну дошку і покладіть вільну руку поверх леза. Повертайте лезо ножа туди-сюди по купці часнику, щоб ще більше подрібнити зубчики. Складіть нарізані зубчики і повторюйте процес, поки часник не буде подрібнений до потрібного розміру.

Пам’ятайте: зубчики часнику досить маленькі, тож будьте уважні при нарізанні, щоб не нашкодити собі. Будьте обережні та тримайте пальці подалі від ножа.

Альтернативні методи очищення та подрібнення часнику

Якщо вам потрібно очистити багато часнику відразу, шеф-кухар рекомендує помістити всі зубчики в невелику алюмінієву миску, після чого накрити їх іншою алюмінієвою мискою і енергійно струсити. Струшування зубчиків між чашами приводить їх у рух і послаблює лушпиння, тим самим дозволить легко її позбутися.

Подрібнити часник можна також за допомогою спеціального пресу. З використанням цього кухонного гаджета утворюється часникова паста. Подрібнений часник і часникова паста взагалі взаємозамінні, але паста трохи гладкіша і виділяє більше рідини, що призводить до того, що аромат часнику проникає в страву ще більше.

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