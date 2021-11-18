Гнізда з фаршем: рецепт вечері на швидку руку

Гнізда з макаронів і фаршу — надзвичайно смачна і ситна страва

Існує безліч страв з макаронів: від спагеті з мʼясом до вишуканих запіканок, які подобаються і дорослим, і дітям. Адже їх досить просто готувати. Спеціально для вас "Телеграф" підготував рецепт надзвичайно смачних гнізд з макаронів та фаршу.

Інгредієнти:

Гнізда з макаронів — 10 шт;

Фарш — 300 г;

Цибуля — 1 шт;

Морква — 1 шт;

Твердий сир — 150 г;

Томатна паста — 2-3 ст.л.;

Вода — 1 л;

Рослинна олія;

Сіль та перець.

Приготування:

Цибулю очистити та дрібно нарізати. Моркву також очистити і натерти на крупній тертці. Обсмажити на рослинній олії моркву та половину цибулі до золотистого кольору. Поки овочі смажаться, можна підготувати начинку. До фаршу додати іншу частину порізаної цибулі, сіль та перець (за бажанням можна додати інші улюблені спеції та прянощі), і добре вимішати руками. Гнізда з макаронів щільно начинити заправленим фаршем. В сковорідку з морквою та цибулею додати томатну пасту та спеції. Перемішати та протушкувати ще 1-2 хвилини. Туди ж влити 500 мл води, і добре розмішати. Після цього в сковорідку викласти гнізда з фаршем і долити ще води, щоб макарони повністю були покриті рідиною. Довести до кипіння і включити на мінімальний вогонь. Сковорідку накрити кришкою. Тушкувати страву 15-20 хвилин. Потім посипати гнізда натертим сиром і протушкувати під закритою кришкою ще 3 хвилини.

Готово!

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