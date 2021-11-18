Гнізда з фаршем: рецепт вечері на швидку руку
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Гнізда з макаронів і фаршу — надзвичайно смачна і ситна страва
Існує безліч страв з макаронів: від спагеті з мʼясом до вишуканих запіканок, які подобаються і дорослим, і дітям. Адже їх досить просто готувати. Спеціально для вас "Телеграф" підготував рецепт надзвичайно смачних гнізд з макаронів та фаршу.
Інгредієнти:
- Гнізда з макаронів — 10 шт;
- Фарш — 300 г;
- Цибуля — 1 шт;
- Морква — 1 шт;
- Твердий сир — 150 г;
- Томатна паста — 2-3 ст.л.;
- Вода — 1 л;
- Рослинна олія;
- Сіль та перець.
Приготування:
- Цибулю очистити та дрібно нарізати.
- Моркву також очистити і натерти на крупній тертці.
- Обсмажити на рослинній олії моркву та половину цибулі до золотистого кольору.
- Поки овочі смажаться, можна підготувати начинку. До фаршу додати іншу частину порізаної цибулі, сіль та перець (за бажанням можна додати інші улюблені спеції та прянощі), і добре вимішати руками.
- Гнізда з макаронів щільно начинити заправленим фаршем.
- В сковорідку з морквою та цибулею додати томатну пасту та спеції. Перемішати та протушкувати ще 1-2 хвилини.
- Туди ж влити 500 мл води, і добре розмішати.
- Після цього в сковорідку викласти гнізда з фаршем і долити ще води, щоб макарони повністю були покриті рідиною.
- Довести до кипіння і включити на мінімальний вогонь. Сковорідку накрити кришкою.
- Тушкувати страву 15-20 хвилин.
- Потім посипати гнізда натертим сиром і протушкувати під закритою кришкою ще 3 хвилини.
Готово!
Раніше "Телеграф" поділився простими рецептами на вечерю.
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