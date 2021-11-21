Головний суддя "Майстер Шеф" поділився рецептом смачних ребер BBQ (відео)

Кулінар поділився своїм лайфхаком, який допоможе зробити свинячі ребра димно-солодкими.

Беззмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом курячих крилець із хрусткою скоринкою, розповів, як приготувати смачні свинячі ребра BBQ.

" Якщо взяти правильний соус, то вони будуть димно-солодкі" — описує рецепт кулінар.

Інгредієнти:

Ребра свинячі — 1 кг

Соус BBQ

Коричневий цукор

Копчена паприка

Часник гранульований

Спосіб приготування:

Ребра добре помийте, очистіть від плівки на внутрішній стороні. Зробіть маринад. Інгредієнти для нього вважаємо столовими ложками у співвідношенні: 3:2:1 — коричневий цукор/копчена паприка/часник. Змішайте в одній місткості маринад і обваляйте у ньому підготовлені ребра. Після відправте їх маринуватися на 12-24 години в холодильник. Лайфхак: ребра зручно маринувати у пакетах-слайдерах. Замотайте ребра в міцну фольгу так, щоб жир не витік і всі соки залишилися всередині і відправте їх у духовку, розігріту до 180 градусів, на 1,5-2 години. Після дістаньте ребра, змастіть соусом BBQ і посипте зеленою цибулею.

Раніше Ектор Хіменес Браво розповів, як приготувати сирний чізкейк як у серіалі "Друзі".