Головний суддя "Майстер Шеф" поділився рецептом смачних ребер BBQ (відео)
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Кулінар поділився своїм лайфхаком, який допоможе зробити свинячі ребра димно-солодкими.
Беззмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом курячих крилець із хрусткою скоринкою, розповів, як приготувати смачні свинячі ребра BBQ.
" Якщо взяти правильний соус, то вони будуть димно-солодкі" — описує рецепт кулінар.
Інгредієнти:
- Ребра свинячі — 1 кг
- Соус BBQ
- Коричневий цукор
- Копчена паприка
- Часник гранульований
Спосіб приготування:
- Ребра добре помийте, очистіть від плівки на внутрішній стороні.
- Зробіть маринад. Інгредієнти для нього вважаємо столовими ложками у співвідношенні: 3:2:1 — коричневий цукор/копчена паприка/часник.
- Змішайте в одній місткості маринад і обваляйте у ньому підготовлені ребра. Після відправте їх маринуватися на 12-24 години в холодильник. Лайфхак: ребра зручно маринувати у пакетах-слайдерах.
- Замотайте ребра в міцну фольгу так, щоб жир не витік і всі соки залишилися всередині і відправте їх у духовку, розігріту до 180 градусів, на 1,5-2 години.
- Після дістаньте ребра, змастіть соусом BBQ і посипте зеленою цибулею.
Раніше Ектор Хіменес Браво розповів, як приготувати сирний чізкейк як у серіалі "Друзі".
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