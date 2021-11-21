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Головний суддя "Майстер Шеф" поділився рецептом смачних ребер BBQ (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Як приготувати ребра BBQ Новина оновлена 21 листопада 2021, 11:15
Як приготувати ребра BBQ

Кулінар поділився своїм лайфхаком, який допоможе зробити свинячі ребра димно-солодкими.

Беззмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом курячих крилець із хрусткою скоринкою, розповів, як приготувати смачні свинячі ребра BBQ.

" Якщо взяти правильний соус, то вони будуть димно-солодкі" — описує рецепт кулінар.

Інгредієнти:

  • Ребра свинячі — 1 кг
  • Соус BBQ
  • Коричневий цукор
  • Копчена паприка
  • Часник гранульований

Спосіб приготування:

  1. Ребра добре помийте, очистіть від плівки на внутрішній стороні.
  2. Зробіть маринад. Інгредієнти для нього вважаємо столовими ложками у співвідношенні: 3:2:1 — коричневий цукор/копчена паприка/часник.
  3. Змішайте в одній місткості маринад і обваляйте у ньому підготовлені ребра. Після відправте їх маринуватися на 12-24 години в холодильник. Лайфхак: ребра зручно маринувати у пакетах-слайдерах.
  4. Замотайте ребра в міцну фольгу так, щоб жир не витік і всі соки залишилися всередині і відправте їх у духовку, розігріту до 180 градусів, на 1,5-2 години.
  5. Після дістаньте ребра, змастіть соусом BBQ і посипте зеленою цибулею.

Раніше Ектор Хіменес Браво розповів, як приготувати сирний чізкейк як у серіалі "Друзі".

Теги:
#Рецепт #Ектор Хіменес Браво
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