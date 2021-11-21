Всього два інгредієнти: рецепт печених яблук зі згущеним молоком від Євгена Клопотенка (відео)

Яблука є найдоступнішим фруктом у будь-яку пору року

Популярний продукт може бути головним компонентом багатьох смачних десертів. З яблуками можна приготувати запіканку, фруктовий штрудель або цвітаєвський пиріг. Також їх можна подати на стіл як окрему страву, наприклад просто запекти в духовці з начинкою.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко запропонував приготувати запечені яблука зі згущеним молоком, з якого вийде чудовий перекус до чаю.

Як приготувати яблука зі згущеним молоком у духовці: рецепт

Для цього потрібно просто відрізати шапочку з більш тонкої сторони фрукта і дістати серцевину за допомогою ложки. Додайте туди пару ложок згущеного молока, і поставте запікатися в духовці при 180 градусів на 20 хвилин. Все просто та швидко!

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