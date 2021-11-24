Не використовуйте в жодному разі: на якій олії суворо заборонено смажити
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Без рослинних олій у кулінарії просто неможливо обійтися
На якій олії краще смажити продукти харчування? Цим питанням задаються багато господинь, особливо ті, які серйозно зацікавлені у правильному харчуванні. Ми вже розповідали про помилки, які допускаються при запіканні овочів у духовці. Тепер розмова піде про олії, на яких смажити не варто, але придатних тільки для холодного використання і як заправки.
Як відомо, більшість видів олії при нагріванні виділяє канцерогени, які шкідливі для здоров’я. Відбувається це через процес окиснення жирів. Про це розповіла практикуючий лікар та блогер Наталія Зубарєва в Інстаграмі.
"Ви повинні розуміти, що не всяка, навіть найдорожча, extra virgin і корисна олія призначена для смаження, і разом з плавленням жиру, потім поглинанням його продуктом, гідролізом, окисленням ліпідів і подальшим утворенням пероксидів, оксикислот, гідропероксидів, летких низькомолекулярних продуктів, ви отримуєте ще й високотоксичний продукт, який має канцерогенну активність", — пояснює лікар.
Різниця між олією для смаження та олією, призначеною тільки для холодного використання, залежить від одного показника — точки димлення (утворення кіптяви). Це температура активного окислення олії: чим вона вища, тим безпечнішою вважається олія для смаження.
Олії з високою точкою димлення: олія ГХІ, кокосова, олія авокадо, теоретично, придатні для смаження.
Нерафінована оливкова, лляна, всі горіхові олії непридатні для смаження, за жодних обставин. Тільки холодне використання та заправка. Але серед них є один виняток — олія макадамії, яку можна використовувати при приготуванні на слабкому або середньому вогні.
Крім цього є олії, які теж не варто використовувати для смаження: олія кісточок винограду (рапсова), бавовняна, кукурудзяна, сафлорова.
Раніше "Телеграф" писав, що олію можна використовувати, щоб при варінні не злипалися макаронні вироби. Як цього досягти – у нашому матеріалі.
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