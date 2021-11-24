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Не використовуйте в жодному разі: на якій олії суворо заборонено смажити

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Яка олія найкраще підходить для приготування їжі, – розповіла лікар Наталія Зубарєва Новина оновлена 24 листопада 2021, 15:29
Яка олія найкраще підходить для приготування їжі, – розповіла лікар Наталія Зубарєва

Без рослинних олій у кулінарії просто неможливо обійтися

На якій олії краще смажити продукти харчування? Цим питанням задаються багато господинь, особливо ті, які серйозно зацікавлені у правильному харчуванні. Ми вже розповідали про помилки, які допускаються при запіканні овочів у духовці. Тепер розмова піде про олії, на яких смажити не варто, але придатних тільки для холодного використання і як заправки.

Як відомо, більшість видів олії при нагріванні виділяє канцерогени, які шкідливі для здоров’я. Відбувається це через процес окиснення жирів. Про це розповіла практикуючий лікар та блогер Наталія Зубарєва в Інстаграмі.

"Ви повинні розуміти, що не всяка, навіть найдорожча, extra virgin і корисна олія призначена для смаження, і разом з плавленням жиру, потім поглинанням його продуктом, гідролізом, окисленням ліпідів і подальшим утворенням пероксидів, оксикислот, гідропероксидів, летких низькомолекулярних продуктів, ви отримуєте ще й високотоксичний продукт, який має канцерогенну активність", — пояснює лікар.

Різниця між олією для смаження та олією, призначеною тільки для холодного використання, залежить від одного показника — точки димлення (утворення кіптяви). Це температура активного окислення олії: чим вона вища, тим безпечнішою вважається олія для смаження.

Олії з високою точкою димлення: олія ГХІ, кокосова, олія авокадо, теоретично, придатні для смаження.

Авокадова олія підходить для смаження продуктів
Авокадова олія підходить для смаження продуктів

Нерафінована оливкова, лляна, всі горіхові олії непридатні для смаження, за жодних обставин. Тільки холодне використання та заправка. Але серед них є один виняток — олія макадамії, яку можна використовувати при приготуванні на слабкому або середньому вогні.

Крім цього є олії, які теж не варто використовувати для смаження: олія кісточок винограду (рапсова), бавовняна, кукурудзяна, сафлорова.

Також для смаження придатна олія макадамії
Також для смаження придатна олія макадамії

Раніше "Телеграф" писав, що олію можна використовувати, щоб при варінні не злипалися макаронні вироби. Як цього досягти – у нашому матеріалі.

Теги:
#Олія #Страви #Лайфхак #Жарка
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