Як приготувати ідеальні тонкі млинці: секрет тіста, яке не рветься

Для приготування млинців борошно необхідно обов’язково просіяти

Процес приготування млинців займає зовсім небагато часу, чого не скажеш про час їх поїдання. На основі млинців можна приготувати новорічні закуски, однак і в простому вигляді вони нічим не гірші. Деякі господині в при готуванні зіштовхуються з тим, що млинці сильно пристають до сковороди або сильно рвуться. Звичайно ж, це впливає і на зовнішній вигляд страви, та й настрій від цього псується.

Щоб такого не сталося, портал "Арт Ланч" поділився секретами ідеального тіста для тонких млинців.

Ідеальне тісто для класичних тонких млинців

Перед початком приготування радимо звернути увагу на кілька простих порад, щоб класичний тонкий млинець вийшов красивим, добре приготувався і не порвався при приготуванні страв на його основі.

Отже, секрети ідеальних млинців:

борошно має бути хорошої якості — на це вкаже його білий або ніжно-кремовий відтінок, сухість і м’якість на дотик;

перед приготуванням млинців борошно слід обов’язково просіяти, щоб наситити його киснем;

тонкі та ніжні млинці виходять лише на молоці, якщо брати кефір – вони будуть пишними;

яйця повинні бути свіжими та кімнатної температури;

якщо ваші млинці рвуться, додайте в тісто 1-2 столові ложки борошна.

Інгредієнти

Молоко — 500 мл

Яйця — 3 шт.

Борошно — 200 г

Масло вершкове — 30 г (або рослинне — 2 ст. ложки)

Цукор — 2 ст. ложки

Сіль — 1/2 ч. ложки

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Приготування

Яйця розбиваємо в місткість для збивання, додаємо цукор та сіль, перемішуємо до однорідності міксером або вінчиком. До яйця вливаємо невелику частину молока (100-150 мл) і знову перемішуємо. Просіюємо борошно (близько 200 грамів) в посудину з тістом і доводимо до однорідної консистенції. На цьому етапі тісто може бути трохи густим, але в цьому допоможе молоко, що залишилося. Залишок молока вливаємо у тісто, щоб воно вийшло рідке, як жирні вершки. Потім вливаємо охолоджене розтоплене вершкове або рослинну олію і знову змішуємо. Стежте за консистенцією — якщо тісто вийшло дуже густе, додайте трохи води або молока, якщо воно рідке — додайте трохи борошна. Приступаємо до смаження — для ідеальних млинців найкраще взяти спеціальну сковороду або таку, до дна якої тісто не буде прилипати. Сковороду необхідно добре розігріти, а перед смаженням першого млинця трохи змастити олією. Для наступних млинців за умови, що вони не прилипають, змащувати сковороду не потрібно.

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