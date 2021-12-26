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Можна їсти губами: легкий рецепт качиних ніжок від Ольги Мартиновської

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Качині ніжки з айвою та імбиром
Качині ніжки з айвою та імбиром

Переможниця третього сезону "МастерШеф" поділилася рецептом найніжнішої новорічної страви

На будь-якому святковому столі обов’язково присутні смачні м’ясні страви. Це може бути буженина зі свинини, холодець з телятиною та куркою або фарширована качка з фруктами.

Зрозуміло, у кожній сім’ї є свої традиції та особливості приготування м’яса. Наприклад, переможниця третього сезону проєкту "МастерШеф", українська кулінарка Ольга Мартиновська каже, що не може уявити новорічні та різдвяні свята без своєї улюбленої страви — ніжних качиних ніжок з айвою та імбиром. Рецептом страви кулінарний експерт поділилась в Інстаграмі.

"М’ясо можна буде "їсти вустами", як кажуть у нас на кухні", — зауважила Мартиновська.

Як приготувати качині ніжки з айвою та імбиром

Інгредієнти:

  • 2 качині ніжки
  • 2 айви
  • 30 г меду
  • 0,5 см свіжого імбиру
  • 100 г цибулі шалот
  • 5 зубчиків часнику
  • 50-80 мл білого сухого вина
  • 1/2 лимона
  • чебрець
  • шавлія
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Беремо каструлю із товстим дном, високою теплопровідністю. Спочатку обсмажуємо ніжки з двох боків на олії.
  2. Додаємо цибулю шалот, часник та ароматні трави. Деглазуємо (так готується соус із густої темної маси, яка утворюється в каструлі після обсмажування м’яса на маслі) білим вином і залишаємо на 5 хвилин, щоб алкоголь випарувався. Не забуваємо про сіль та перець. Накриваємо кришкою і тушимо 30 хвилин.
  3. Нарізаємо айву на невеликі частинки та злегка поливаємо лимонним соком. Додаємо до ніжок і тушимо ще 15-20 хвилин під кришкою на середньому вогні протягом 45 хвилин.

У рік Тигра на столі обов’язково має бути багато м’ясних страв, адже чим ще задобрити хижий символ року, як не соковитим м’ясом. Про те, як запекти курку із золотистою скоринкою – розповідаємо у попередньому матеріалі.

Теги:
#М'ясо #Рецепти #Ольга Мартиновська
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