Можна їсти губами: легкий рецепт качиних ніжок від Ольги Мартиновської
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Переможниця третього сезону "МастерШеф" поділилася рецептом найніжнішої новорічної страви
На будь-якому святковому столі обов’язково присутні смачні м’ясні страви. Це може бути буженина зі свинини, холодець з телятиною та куркою або фарширована качка з фруктами.
Зрозуміло, у кожній сім’ї є свої традиції та особливості приготування м’яса. Наприклад, переможниця третього сезону проєкту "МастерШеф", українська кулінарка Ольга Мартиновська каже, що не може уявити новорічні та різдвяні свята без своєї улюбленої страви — ніжних качиних ніжок з айвою та імбиром. Рецептом страви кулінарний експерт поділилась в Інстаграмі.
"М’ясо можна буде "їсти вустами", як кажуть у нас на кухні", — зауважила Мартиновська.
Як приготувати качині ніжки з айвою та імбиром
Інгредієнти:
- 2 качині ніжки
- 2 айви
- 30 г меду
- 0,5 см свіжого імбиру
- 100 г цибулі шалот
- 5 зубчиків часнику
- 50-80 мл білого сухого вина
- 1/2 лимона
- чебрець
- шавлія
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Беремо каструлю із товстим дном, високою теплопровідністю. Спочатку обсмажуємо ніжки з двох боків на олії.
- Додаємо цибулю шалот, часник та ароматні трави. Деглазуємо (так готується соус із густої темної маси, яка утворюється в каструлі після обсмажування м’яса на маслі) білим вином і залишаємо на 5 хвилин, щоб алкоголь випарувався. Не забуваємо про сіль та перець. Накриваємо кришкою і тушимо 30 хвилин.
- Нарізаємо айву на невеликі частинки та злегка поливаємо лимонним соком. Додаємо до ніжок і тушимо ще 15-20 хвилин під кришкою на середньому вогні протягом 45 хвилин.
У рік Тигра на столі обов’язково має бути багато м’ясних страв, адже чим ще задобрити хижий символ року, як не соковитим м’ясом. Про те, як запекти курку із золотистою скоринкою – розповідаємо у попередньому матеріалі.
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