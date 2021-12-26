Можна їсти губами: легкий рецепт качиних ніжок від Ольги Мартиновської

Переможниця третього сезону "МастерШеф" поділилася рецептом найніжнішої новорічної страви

На будь-якому святковому столі обов’язково присутні смачні м’ясні страви. Це може бути буженина зі свинини, холодець з телятиною та куркою або фарширована качка з фруктами.

Зрозуміло, у кожній сім’ї є свої традиції та особливості приготування м’яса. Наприклад, переможниця третього сезону проєкту "МастерШеф", українська кулінарка Ольга Мартиновська каже, що не може уявити новорічні та різдвяні свята без своєї улюбленої страви — ніжних качиних ніжок з айвою та імбиром. Рецептом страви кулінарний експерт поділилась в Інстаграмі.

"М’ясо можна буде "їсти вустами", як кажуть у нас на кухні", — зауважила Мартиновська.

Як приготувати качині ніжки з айвою та імбиром

Інгредієнти:

2 качині ніжки

2 айви

30 г меду

0,5 см свіжого імбиру

100 г цибулі шалот

5 зубчиків часнику

50-80 мл білого сухого вина

1/2 лимона

чебрець

шавлія

сіль, перець

Спосіб приготування:

Беремо каструлю із товстим дном, високою теплопровідністю. Спочатку обсмажуємо ніжки з двох боків на олії. Додаємо цибулю шалот, часник та ароматні трави. Деглазуємо (так готується соус із густої темної маси, яка утворюється в каструлі після обсмажування м’яса на маслі) білим вином і залишаємо на 5 хвилин, щоб алкоголь випарувався. Не забуваємо про сіль та перець. Накриваємо кришкою і тушимо 30 хвилин. Нарізаємо айву на невеликі частинки та злегка поливаємо лимонним соком. Додаємо до ніжок і тушимо ще 15-20 хвилин під кришкою на середньому вогні протягом 45 хвилин.

У рік Тигра на столі обов’язково має бути багато м’ясних страв, адже чим ще задобрити хижий символ року, як не соковитим м’ясом. Про те, як запекти курку із золотистою скоринкою – розповідаємо у попередньому матеріалі.