Як незвичайно подати "Олів’є" на Новий рік: три варіанти, які порадують гостей
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Салат "Олів’є" можна подати як торт та додати йому святковості
Класичний салат "Олів’є" на Новий рік готують практично у кожній родині. Усім давним-давно відомий його смак, та й рецептом мало кого здивуєш. Звичайно ж, є багато альтернатив цій новорічній страві — салат "Розкішний" або "Різдвяний вінок", але якщо сильно заморочуватися не хочеться, то можна приготувати звичайнісінький "Олів’є", а гостей здивувати подачею цієї страви.
Відразу трьома варіантами незвичайного оформлення "Олів’є" поділився Youtube-канал Home&Kitchen.
Як незвичайно подати "Олів’є" на Новий рік
Варіант №1. На плоскій тарілці за допомогою склянки викласти "Олів’є" довкола, а потім красиво пригладити за допомогою силіконової лопатки. Склянку акуратним повертальним рухом вийняти, а салат прикрасити зверху подрібненим яєчним жовтком і гілочками кропу, горошком і вареною морквою.
Варіант №2. За допомогою форми для випікання на великій плоскій тарілці зробити з "Олів’є" торт, утрамбувавши його силіконовою лопаткою. Зверху "торта" намалювати візерунок майонезом і прикрасити зеленим горошком. По низу торта можна пройтися зеленню.
Варіант №3. На круглій плоскій тарілці сформувати з Олів’є щось по типу рулету, зверху притрусити його тертим яєчним білком, а з четвертинок яйця зробити прикрасу. Також можна поставити нагору трояндочки з огірка, додати зелені та зеленого горошку.
Традиційний рецепт салату "Олів’є"
Інгредієнти
- Картопля варена — 4 шт
- Морква — 1 шт
- Яйця, зварені круто — 4 шт
- Лікарська ковбаса — 300 г
- Мариновані огірки — 4 шт
- Консервований зелений горошок — 200 г
- Майонез — 200-300 г
- Кріп, петрушка — на смак
- Сіль, мелений чорний перець — на смак
Приготування
- Варимо моркву та картоплю.
- Нарізаємо дрібними кубиками яйця, картоплю, ковбасу та моркву.
- Огірки нарізаємо і трохи віджимаємо, щоб у салаті не було рідини.
- Зливаємо воду з горошку і додаємо до решти інгредієнтів.
- Нарізаємо зелень.
- Заправляємо салат майонезом, солимо і перчимо до смаку.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як зробити незвичайну закуску "Сирний сніговик".
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