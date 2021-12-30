Як незвичайно подати "Олів’є" на Новий рік: три варіанти, які порадують гостей

Салат "Олів’є" можна подати як торт та додати йому святковості

Класичний салат "Олів’є" на Новий рік готують практично у кожній родині. Усім давним-давно відомий його смак, та й рецептом мало кого здивуєш. Звичайно ж, є багато альтернатив цій новорічній страві — салат "Розкішний" або "Різдвяний вінок", але якщо сильно заморочуватися не хочеться, то можна приготувати звичайнісінький "Олів’є", а гостей здивувати подачею цієї страви.

Відразу трьома варіантами незвичайного оформлення "Олів’є" поділився Youtube-канал Home&Kitchen.

Читайте також: Категорія Рецепти На приготування підуть лічені хвилини: рецепт "Рафаелло" з крабових паличок У цю закуску входить всього три простих інгредієнти, а з найскладнішого в рецепті — зварити курячі яйця

Як незвичайно подати "Олів’є" на Новий рік

Варіант №1. На плоскій тарілці за допомогою склянки викласти "Олів’є" довкола, а потім красиво пригладити за допомогою силіконової лопатки. Склянку акуратним повертальним рухом вийняти, а салат прикрасити зверху подрібненим яєчним жовтком і гілочками кропу, горошком і вареною морквою.

Варіант №2. За допомогою форми для випікання на великій плоскій тарілці зробити з "Олів’є" торт, утрамбувавши його силіконовою лопаткою. Зверху "торта" намалювати візерунок майонезом і прикрасити зеленим горошком. По низу торта можна пройтися зеленню.

Варіант №3. На круглій плоскій тарілці сформувати з Олів’є щось по типу рулету, зверху притрусити його тертим яєчним білком, а з четвертинок яйця зробити прикрасу. Також можна поставити нагору трояндочки з огірка, додати зелені та зеленого горошку.

Традиційний рецепт салату "Олів’є"

Інгредієнти

Картопля варена — 4 шт

Морква — 1 шт

Яйця, зварені круто — 4 шт

Лікарська ковбаса — 300 г

Мариновані огірки — 4 шт

Консервований зелений горошок — 200 г

Майонез — 200-300 г

Кріп, петрушка — на смак

Сіль, мелений чорний перець — на смак

Приготування

Варимо моркву та картоплю. Нарізаємо дрібними кубиками яйця, картоплю, ковбасу та моркву. Огірки нарізаємо і трохи віджимаємо, щоб у салаті не було рідини. Зливаємо воду з горошку і додаємо до решти інгредієнтів. Нарізаємо зелень. Заправляємо салат майонезом, солимо і перчимо до смаку.

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