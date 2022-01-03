Рус

Рецепт найшвидших сирних пиріжків з вишнею, які готуються за 7 хвилин (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
92
Сирні пиріжки з вишнею — готуються швидко, а з’їдаються ще швидше Новина оновлена 03 січня 2022, 16:07
Сирні пиріжки з вишнею — готуються швидко, а з’їдаються ще швидше

Для приготування таких пиріжків потрібно лише 5 інгредієнтів.

Сирні пиріжки — це випічка, яка готується дуже швидко і завжди доречна до будь-якого столу. Приготовлені на сковорідці сирники сподобаються і дорослим, і дітям.

Кулінарний блогер Катя Веріт на своїй сторінці в Інстаграм поділилася рецептом таких сирних пиріжків з вишнею, які легко приготувати на сковорідці лише за кілька хвилин.

Інгредієнти:

Для тесту:

  • 360 гр. (2 пачки) сиру
  • 2 яйця
  • 200 грн. борошна (якщо сир мокрий буде потрібно ще приблизно грам 50 борошна)
  • 50 гр. цукру
  • 1 пакетик ванільного цукру (8 гр.)

Начинка:

  • 300 грн. вишні
  • 20 гр. цукру
  • 20 гр. крохмалю

Спосіб приготування:

  1. У сир додайте яйця, цукор та ванільний цукор, добре все перемішайте.
  2. Далі просійте борошно (якщо сир вологий, то її може знадобитися більше) і замішайте тісто, щоб воно вийшло досить щільним.
  3. Тепер начинка: вишню засипте цукром із крохмалем і добре перемішайте.
  4. Тісто поділіть на рівні частини, скачайте в кульку і кожну кульку розімніть у коржик. Далі викладіть начинку в центр і збираємо краї, тому що вам більше подобається.
  5. Викладіть пиріжки на суху розігріту сковороду та обсмажуйте хвилин по 7 з кожного боку (під кришкою).

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати найніжніші сирники без борошна, які не шкодитимуть вашій фігурі та порадують відмінним смаком.

Теги:
#Рецепт #Сир #Випічка #Пиріжки
Як виявилося, деякі люди прийшли на зйомку не на запрошення, а через наказ
Суспільство
Українці з гнівом накинулися на Героя України, який засвітився на новорічному привітанні Зеленського: думки у мережі розділилися
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Як виявилося, деякі люди прийшли на зйомку не на запрошення, а через наказ
Українці з гнівом накинулися на Героя України, який засвітився на новорічному привітанні Зеленського: думки у мережі розділилися
Дата публікації
Категорія
Роман Цимбалюк пропрацював у Москві 10 років
"Знищать, як скажених псів": останній український кореспондент залишив РФ після погроз
Дата публікації
Категорія
Скільки українці братимуть хліб у 2022 році
Дешевому хлібу бути? Кабмін придумав, як уникнути подорожчання продуктів
Дата публікації
Категорія
Градинар — відомий шанувальник "російського світу" на Одещині
"Запакувати та відправити до Росії": на Одещині депутат привітав із Новим роком на тлі Путіна (фото)
Дата публікації
Категорія
Інші команди зіткнулися з аваріями, непросто було й нашим спортсменам
"Були аварії, все було": Україна на ралі "Дакар-2022" зіткнулася з труднощами у пустелі (фото)