Рецепт найшвидших сирних пиріжків з вишнею, які готуються за 7 хвилин (відео)

Для приготування таких пиріжків потрібно лише 5 інгредієнтів.

Сирні пиріжки — це випічка, яка готується дуже швидко і завжди доречна до будь-якого столу. Приготовлені на сковорідці сирники сподобаються і дорослим, і дітям.

Кулінарний блогер Катя Веріт на своїй сторінці в Інстаграм поділилася рецептом таких сирних пиріжків з вишнею, які легко приготувати на сковорідці лише за кілька хвилин.

Інгредієнти:

Для тесту:

360 гр. (2 пачки) сиру

2 яйця

200 грн. борошна (якщо сир мокрий буде потрібно ще приблизно грам 50 борошна)

50 гр. цукру

1 пакетик ванільного цукру (8 гр.)

Начинка:

300 грн. вишні

20 гр. цукру

20 гр. крохмалю

Спосіб приготування:

У сир додайте яйця, цукор та ванільний цукор, добре все перемішайте. Далі просійте борошно (якщо сир вологий, то її може знадобитися більше) і замішайте тісто, щоб воно вийшло досить щільним. Тепер начинка: вишню засипте цукром із крохмалем і добре перемішайте. Тісто поділіть на рівні частини, скачайте в кульку і кожну кульку розімніть у коржик. Далі викладіть начинку в центр і збираємо краї, тому що вам більше подобається. Викладіть пиріжки на суху розігріту сковороду та обсмажуйте хвилин по 7 з кожного боку (під кришкою).

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