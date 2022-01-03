Рецепт найшвидших сирних пиріжків з вишнею, які готуються за 7 хвилин (відео)
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Для приготування таких пиріжків потрібно лише 5 інгредієнтів.
Сирні пиріжки — це випічка, яка готується дуже швидко і завжди доречна до будь-якого столу. Приготовлені на сковорідці сирники сподобаються і дорослим, і дітям.
Кулінарний блогер Катя Веріт на своїй сторінці в Інстаграм поділилася рецептом таких сирних пиріжків з вишнею, які легко приготувати на сковорідці лише за кілька хвилин.
Інгредієнти:
Для тесту:
- 360 гр. (2 пачки) сиру
- 2 яйця
- 200 грн. борошна (якщо сир мокрий буде потрібно ще приблизно грам 50 борошна)
- 50 гр. цукру
- 1 пакетик ванільного цукру (8 гр.)
Начинка:
- 300 грн. вишні
- 20 гр. цукру
- 20 гр. крохмалю
Спосіб приготування:
- У сир додайте яйця, цукор та ванільний цукор, добре все перемішайте.
- Далі просійте борошно (якщо сир вологий, то її може знадобитися більше) і замішайте тісто, щоб воно вийшло досить щільним.
- Тепер начинка: вишню засипте цукром із крохмалем і добре перемішайте.
- Тісто поділіть на рівні частини, скачайте в кульку і кожну кульку розімніть у коржик. Далі викладіть начинку в центр і збираємо краї, тому що вам більше подобається.
- Викладіть пиріжки на суху розігріту сковороду та обсмажуйте хвилин по 7 з кожного боку (під кришкою).
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати найніжніші сирники без борошна, які не шкодитимуть вашій фігурі та порадують відмінним смаком.
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