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Рецепт ідеального бісквіту, що вийде у всіх і не осяде

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Бісквіт у перекладі з італійської означає "печений двічі" Новина оновлена 26 січня 2022, 14:22
Бісквіт у перекладі з італійської означає "печений двічі"

Завдяки цьому способу ви навчитеся готувати бісквіт, який не осідатиме.

Бісквіт — це досить поширена основа багатьох пирогів і тортів, тому навчившись його готувати перед вами, будуть відкриті "всі двері" для приготування різних десертів. Попри те, що рецепт досить простий, бісквіт досить примхливий. При неправильному приготуванні бісквіт може осідати, через що не буде легким та повітряним.

Кулінарний блогер Рахіма на своїй сторінці в Інстаграм, де вона веде свій блог під ніком rahimusha__, поділилася своїм рецептом бісквіту, який точно вийде у всіх. Щобільше, він не осідатиме.

Інгредієнти:

Форма 22-24см

  • 5 яєць
  • 160 гр цукру (1ст.л. з гіркою — 20гр)
  • 216 гр муки (1ст.л. з великою гіркою — 20гр)
  • 1 ч. л. розпушувача.

Форма 24-26см

  • 6 яєць
  • 190 гр цукру
  • 258 гр муки
  • 1 ч. л. розпушувача

Спосіб приготування:

  1. Яйця розділіть на білки та жовтки. Чаша, в якій збиватимуться білки, повинна бути суха і чиста.
  2. У білки додайте дрібку солі і збийте до піни, поступово всипте цукор і збийте до міцної піни.
  3. Додайте туди жовтки і акуратно перемішайте, щоб білки не осіли.
  4. Просійте трохи борошно і додайте її разом з розпушувачем. Щоразу акуратно перемішуйте масу, в одному напрямку, знизу вгору, щоб білки не осіли.
  5. Випікайте за 180 градусів на середині 40 хвилин. Готовність перевіряйте дерев’яною паличкою.

Приготування смачного домашнього десерту стане чудовим способом проведення дозвілля для сім’ї. Наприклад, дуже простим є рецепт повітряного тірамісу.

Теги:
#Рецепт #Бісквіт #Рецепт бісквіта
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