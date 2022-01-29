Соковитіше та смачніше: що приготувати замість звичайних котлет
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Приготування цієї страви займає деякий час, зате виходить воно неймовірно смачним.
М’ясні котлети — одна з найчастіших страв, які готують господині, щоб смачно і ситно нагодувати сім’ю. Щоб котлети виходили найсмачнішими, необхідно дотримуватися секретів їх приготування, наприклад, шеф-кухарі радять не класти в котлети цибулю. Але що робити, якщо звичайні котлети набридли, а якоїсь м’ясної страви все ж таки хочеться? Радимо спробувати приготувати мітітеї — молдовські ковбаски з фаршу.
Рецепт публікує сайт iamcook.ru.
Молдавські мітітеї: рецепт
Інгредієнти:
- Яловичина — 1 кг
- Сало — 300 г
- Молоко або мінеральна вода — 100 мл
- Крохмаль – 2 ст.л.
- Часник — 5 зубків
- Сода – 1 ч.л.
- Перець чорний мелений — за смаком
- Сіль за смаком
Важливо: для приготування молдавських мітітеїв найкраще використовувати жирний яловичий фарш. Якщо такого не знайшлося — додайте до м’яса сало.
Спосіб приготування:
- Пропустіть м’ясо та сало через м’ясорубку разом із часником.
- Додайте до фаршу часник, крохмаль, соду та молоко.
- Посоліть і поперчіть до смаку.
- Зберіть все м’ясо в обидві руки, збираючи його в кулю і кидайте назад в миску. Відбивати фарш таким чином потрібно не менше 10 хвилин. Завдяки цьому мітітеї будуть триматися щільними та пружними ковбасками і не розвалюватимуться.
- Дайте настоятися фаршу в холодильнику 8-10 годин.
- Сформуйте ковбаски та обсмажте на грилі або сковороді з усіх боків до скоринки.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт м’ясного пирога нашвидкуруч.
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