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Соковитіше та смачніше: що приготувати замість звичайних котлет

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Молдавські мітітеї
Молдавські мітітеї

Приготування цієї страви займає деякий час, зате виходить воно неймовірно смачним.

М’ясні котлети — одна з найчастіших страв, які готують господині, щоб смачно і ситно нагодувати сім’ю. Щоб котлети виходили найсмачнішими, необхідно дотримуватися секретів їх приготування, наприклад, шеф-кухарі радять не класти в котлети цибулю. Але що робити, якщо звичайні котлети набридли, а якоїсь м’ясної страви все ж таки хочеться? Радимо спробувати приготувати мітітеї — молдовські ковбаски з фаршу.

Рецепт публікує сайт iamcook.ru.

Молдавські мітітеї: рецепт

Інгредієнти:

  • Яловичина — 1 кг
  • Сало — 300 г
  • Молоко або мінеральна вода — 100 мл
  • Крохмаль – 2 ст.л.
  • Часник — 5 зубків
  • Сода – 1 ч.л.
  • Перець чорний мелений — за смаком
  • Сіль за смаком

Важливо: для приготування молдавських мітітеїв найкраще використовувати жирний яловичий фарш. Якщо такого не знайшлося — додайте до м’яса сало.

Спосіб приготування:

  1. Пропустіть м’ясо та сало через м’ясорубку разом із часником.
  2. Додайте до фаршу часник, крохмаль, соду та молоко.
  3. Посоліть і поперчіть до смаку.
  4. Зберіть все м’ясо в обидві руки, збираючи його в кулю і кидайте назад в миску. Відбивати фарш таким чином потрібно не менше 10 хвилин. Завдяки цьому мітітеї будуть триматися щільними та пружними ковбасками і не розвалюватимуться.
  5. Дайте настоятися фаршу в холодильнику 8-10 годин.
  6. Сформуйте ковбаски та обсмажте на грилі або сковороді з усіх боків до скоринки.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт м’ясного пирога нашвидкуруч.

Теги:
#Рецепт #Кулінарія #Котлети
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