Соковитіше та смачніше: що приготувати замість звичайних котлет

Приготування цієї страви займає деякий час, зате виходить воно неймовірно смачним.

М’ясні котлети — одна з найчастіших страв, які готують господині, щоб смачно і ситно нагодувати сім’ю. Щоб котлети виходили найсмачнішими, необхідно дотримуватися секретів їх приготування, наприклад, шеф-кухарі радять не класти в котлети цибулю. Але що робити, якщо звичайні котлети набридли, а якоїсь м’ясної страви все ж таки хочеться? Радимо спробувати приготувати мітітеї — молдовські ковбаски з фаршу.

Рецепт публікує сайт iamcook.ru.

Молдавські мітітеї: рецепт

Інгредієнти:

Яловичина — 1 кг

Сало — 300 г

Молоко або мінеральна вода — 100 мл

Крохмаль – 2 ст.л.

Часник — 5 зубків

Сода – 1 ч.л.

Перець чорний мелений — за смаком

Сіль за смаком

Важливо: для приготування молдавських мітітеїв найкраще використовувати жирний яловичий фарш. Якщо такого не знайшлося — додайте до м’яса сало.

Спосіб приготування:

Пропустіть м’ясо та сало через м’ясорубку разом із часником. Додайте до фаршу часник, крохмаль, соду та молоко. Посоліть і поперчіть до смаку. Зберіть все м’ясо в обидві руки, збираючи його в кулю і кидайте назад в миску. Відбивати фарш таким чином потрібно не менше 10 хвилин. Завдяки цьому мітітеї будуть триматися щільними та пружними ковбасками і не розвалюватимуться. Дайте настоятися фаршу в холодильнику 8-10 годин. Сформуйте ковбаски та обсмажте на грилі або сковороді з усіх боків до скоринки.

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