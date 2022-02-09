Рус

Сніданок буде ідеальним: рецепт сирників, які завжди виходять

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
18
Сирники за цим рецептом виходять просто ідеальними
Сирники за цим рецептом виходять просто ідеальними

Такі сирники зведуть з розуму ваших домочадців.

Існує безліч різних рецептів ідеального корисного сніданку. Деякі експерти з харчування радять обов’язково включати до нього складні вуглеводи, інші – корисні жири. Проте білок також обов’язково повинен входити до вашого раціону, саме тому ще одним варіантом для сніданку можуть бути сирники.

Рецептом ідеальних сирників поділився кулінарний блогер Антон Дмитрієв на сторінці в Інстаграм.

Насамперед для приготування ідеальних сирників блогер радить не використовувати м’який сир у пачках. За його словами, в нього потрібно дуже багато муки і в результаті вийдуть скоріше пиріжки, ніж сирники. У своєму рецепті блогер використовує борошно лише зовні.

Рецепт ідеальних сирників

Інгредієнти:

  • Сир 9% 500 гр.
  • Яйце — 1 шт.
  • Цукор – 50 гр.
  • Ванілін
  • Манна крупа 30 гр. (Приблизно. Залежить від сухості сиру)

Приготування: всі інгредієнти змішати між собою, сформувати сирники та обсмажити на невеликій кількості олії.

Важлива порада: використовуйте завжди одну фірму сиру так ви зможете зрозуміти для себе точну кількість манки, цукру і т.д.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно ніжного печива "Хворост", яке тане у роті.

Теги:
#Рецепт #Сніданок
Зараз Чаус виглядає набагато краще, ніж після його "виявлення" на Вінниччині
Україна
Били та робили уколи: екссуддя Чаус заявив, що від нього вимагали свідчень проти Порошенка (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зараз Чаус виглядає набагато краще, ніж після його "виявлення" на Вінниччині
Били та робили уколи: екссуддя Чаус заявив, що від нього вимагали свідчень проти Порошенка (відео)
Дата публікації
Категорія
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський у Києві
Путін, Донбас і "порядок у Європі": про що Макрон та Зеленський говорили у Києві
Дата публікації
Категорія
Путіну вигідний конфлікт між Україною та Білоруссю
У Путіна складнощі у Білорусі: що затіяв Лукашенко і навіщо йому конфлікт із Зеленським
Дата публікації
Категорія
Анастасія Шаботова вразила глядачів
Зірку Олімпіади вигнали з Росії через "зізнання" про допінг: як Анастасія Шаботова опинилася в Україні
Дата публікації
Категорія
Гривня має трохи зміцнитися
Долар просяде? Економісти відповіли, що станеться з гривнею найближчим часом