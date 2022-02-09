Сніданок буде ідеальним: рецепт сирників, які завжди виходять

Такі сирники зведуть з розуму ваших домочадців.

Існує безліч різних рецептів ідеального корисного сніданку. Деякі експерти з харчування радять обов’язково включати до нього складні вуглеводи, інші – корисні жири. Проте білок також обов’язково повинен входити до вашого раціону, саме тому ще одним варіантом для сніданку можуть бути сирники.

Рецептом ідеальних сирників поділився кулінарний блогер Антон Дмитрієв на сторінці в Інстаграм.

Насамперед для приготування ідеальних сирників блогер радить не використовувати м’який сир у пачках. За його словами, в нього потрібно дуже багато муки і в результаті вийдуть скоріше пиріжки, ніж сирники. У своєму рецепті блогер використовує борошно лише зовні.

Рецепт ідеальних сирників

Інгредієнти:

Сир 9% 500 гр.

Яйце — 1 шт.

Цукор – 50 гр.

Ванілін

Манна крупа 30 гр. (Приблизно. Залежить від сухості сиру)

Приготування: всі інгредієнти змішати між собою, сформувати сирники та обсмажити на невеликій кількості олії.

Важлива порада: використовуйте завжди одну фірму сиру так ви зможете зрозуміти для себе точну кількість манки, цукру і т.д.

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