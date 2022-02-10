Як приготувати запечені суші вдома: найсмачніша закуска з простих інгредієнтів

Запечені роли легко приготувати самостійно.

Любителям суші присвячується: навіщо замовляти готові роли з ресторану, якщо їх можна приготувати самостійно. І ви будете впевнені, що всі продукти свіжі та натуральні, а також це непогане проведення часу, якщо готувати разом з дітьми, коханою людиною або друзями.

Кулінарний блогер СамСебеСушист на своїй сторінці в Інстаграм поділився рецептом запечених ролів. Не лякайтеся, готувати їх зовсім не складно. ⠀

Читайте також: Категорія Рецепти Як приготувати суші вдома: найпростіший рецепт ідеальних ролів Приготувати суші в домашніх умовах досить просто, головне правильно підібрати інгредієнти і не поспішати.

Інгредієнти:

листи норі

рис 2 склянки

крабові палички, лосось, мідії, сьомга (для начинки)

соєвий соус

сир

майонез

ікра з банки

Спосіб приготування.

Спочатку зваріть рис. Для цього крупу добре промийте, залийте її водою, накрийте кришкою і варіть до закипання. Як тільки вода закипить, накрийте кришку і томіть на повільному вогні 15-18 хвилин. У процесі варіння кришку підіймати не потрібно, перемішувати рис теж. Після цього зробіть соус. Для цього змішайте майонез, соєвий соус, трохи сиру та ікру. Все добре перемішайте до однорідної маси. Щоб зручніше було додавати соус до ролів, можна його покласти в кондитерський мішок. Після цього потрібно нарізати норі на смужки, а рис розкласти по грудочках. З листка норі та рису зробити "кошики" так, як це показано на відео. Руки повинні бути сухими. На лист покладіть фольгу і намажте її маслом. Викладіть "кошики", які заздалегідь наповніть начинкою. Вибирайте її на свій смак. Зверху намажте рол соусом і відправте в духовку.

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