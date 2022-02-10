Як приготувати запечені суші вдома: найсмачніша закуска з простих інгредієнтів
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Запечені роли легко приготувати самостійно.
Любителям суші присвячується: навіщо замовляти готові роли з ресторану, якщо їх можна приготувати самостійно. І ви будете впевнені, що всі продукти свіжі та натуральні, а також це непогане проведення часу, якщо готувати разом з дітьми, коханою людиною або друзями.
Кулінарний блогер СамСебеСушист на своїй сторінці в Інстаграм поділився рецептом запечених ролів. Не лякайтеся, готувати їх зовсім не складно. ⠀
Інгредієнти:
- листи норі
- рис 2 склянки
- крабові палички, лосось, мідії, сьомга (для начинки)
- соєвий соус
- сир
- майонез
- ікра з банки
Спосіб приготування.
- Спочатку зваріть рис. Для цього крупу добре промийте, залийте її водою, накрийте кришкою і варіть до закипання. Як тільки вода закипить, накрийте кришку і томіть на повільному вогні 15-18 хвилин. У процесі варіння кришку підіймати не потрібно, перемішувати рис теж.
- Після цього зробіть соус. Для цього змішайте майонез, соєвий соус, трохи сиру та ікру. Все добре перемішайте до однорідної маси. Щоб зручніше було додавати соус до ролів, можна його покласти в кондитерський мішок.
- Після цього потрібно нарізати норі на смужки, а рис розкласти по грудочках.
- З листка норі та рису зробити "кошики" так, як це показано на відео. Руки повинні бути сухими.
- На лист покладіть фольгу і намажте її маслом. Викладіть "кошики", які заздалегідь наповніть начинкою. Вибирайте її на свій смак. Зверху намажте рол соусом і відправте в духовку.
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