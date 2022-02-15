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Що з’їсти на сніданок, щоб схуднути: користь м’ясних страв

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що приготувати на сніданок
Що приготувати на сніданок

Страва, яка убереже вас від переїдання протягом цілого дня

Сніданок — найважливіший прийом їжі за день. То як же максимально використовувати його для схуднення?

Коли ви зосереджені лише на калоріях, може здатися гарною ідеєю пропустити сніданок та зберегти ці калорії на потім. Хоча це здається логічним, правда в тому, що сніданок може зменшити почуття голоду і потяг до їжі протягом дня. Про це пише eatthis.com.

Якщо ви заощаджуєте калорії на кожному кроці, ваш голод зрештою наздожене вас, і ви виявите, що переїдаєте. Це часто є прямим результатом недоїдання протягом дня. Щоб відчувати ситість якомога довше, ваш сніданок повинен бути зі складних вуглеводів та білків, наприклад, із солодкої картоплі та курячої ковбаски.

Що робить такий сніданок ефективним для схуднення

  • Це змушує вас почуватися ситими

Продукти з високим вмістом білка та складних вуглеводів є одними з найситніших продуктів, які ви можете з’їсти. Це означає, що вони довше зберігають почуття ситості.

  • Це стабілізує вашу енергію

Через багату білком курячу ковбасу і яєць в цій страві ви виявите, що рівень вашої енергії більш стабільний протягом усього ранку. Сніданки з високим вмістом білка покращують рівень цукру в крові протягом дня та впливають на наш апетит та потяг до їжі вночі.

  • Це зменшує потяг до їжі

Тяга до їжі вночі часто є результатом недостатнього споживання їжі протягом дня. Цей сніданок багатий на супернасичувальний білком і складні вуглеводи.

Щоб не відчувати голоду протягом усього дня, дієтологи також рекомендують приготувати на сніданок тост з авокадо з яйцем зверху.

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