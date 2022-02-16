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Навіщо досвідчені господині додають у борщ старе сало: відповідь проста

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Борщ можна назвати королем серед супів
Борщ можна назвати королем серед супів

Рецептів борщу існує велика кількість.

Кожна господиня напевно має свій рецепт приготування борщу, проте ніколи не пізно вчитися і дізнаватися про нові варіанти приготування цієї страви. Раніше ми розповідали, як зробити колір борщу ідеальним, а тепер ділимося з вами секретом такого ж неперевершеного смаку.

Щоб борщ був смачним і наваристим, його потрібно заправляти старим салом і часником. Перед приготуванням борщу сало потрібно покласти в тепле місце, і тримати там поки воно не пожовкне. Після, його розтирають в ступі з часником і додають наприкінці приготування борщу, повідомляє edimdoma.

Інгредієнти

  • Яловичина на кістці 500-800г
  • картопля 5шт.
  • морква 1шт.
  • буряк 2шт.
  • цибуля 2 великих або 5 маленьких
  • капуста 0,5 головки
  • квасоля 1ст.
  • томатна паста
  • старе сало
  • кріп
  • часник 2 зубки
  • сіль
  • лавровий лист

Спосіб приготування:

  1. Зваріть яловичину. Коли вона закипить, зніміть піну та варіть м’ясо на повільному вогні. Якщо у вас сира квасоля, варити її потрібно разом з м’ясом.
  2. Обсмажте до золотистого кольору цибулю та моркву. Те ж саме зробіть і з буряком.
  3. Потім з’єднайте овочі та додайте до них томатну пасту. Розбавте це все водою або бульйоном і тушкуйте до м’якості.
  4. Коли м’ясо звариться, додайте до нього порізану картоплю та капусту. Якщо у вас варена квасоля, то потрібно додати її разом з картоплею.
  5. Коли картопля провариться до м’якості, додайте засмажку, лавровий лист і посоліть.
  6. Наприкінці, додайте кріп і старе сало з часником. Закрийте кришку та вимкніть плиту. Залишіть борщ наполягати 1 годину.

Нагадаємо, що український борщ потрапив до топ-20 найсмачніших перших страв світу.

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#Рецепт #Борщ
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