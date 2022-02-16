Навіщо досвідчені господині додають у борщ старе сало: відповідь проста
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 673
Рецептів борщу існує велика кількість.
Кожна господиня напевно має свій рецепт приготування борщу, проте ніколи не пізно вчитися і дізнаватися про нові варіанти приготування цієї страви. Раніше ми розповідали, як зробити колір борщу ідеальним, а тепер ділимося з вами секретом такого ж неперевершеного смаку.
Щоб борщ був смачним і наваристим, його потрібно заправляти старим салом і часником. Перед приготуванням борщу сало потрібно покласти в тепле місце, і тримати там поки воно не пожовкне. Після, його розтирають в ступі з часником і додають наприкінці приготування борщу, повідомляє edimdoma.
Інгредієнти
- Яловичина на кістці 500-800г
- картопля 5шт.
- морква 1шт.
- буряк 2шт.
- цибуля 2 великих або 5 маленьких
- капуста 0,5 головки
- квасоля 1ст.
- томатна паста
- старе сало
- кріп
- часник 2 зубки
- сіль
- лавровий лист
Спосіб приготування:
- Зваріть яловичину. Коли вона закипить, зніміть піну та варіть м’ясо на повільному вогні. Якщо у вас сира квасоля, варити її потрібно разом з м’ясом.
- Обсмажте до золотистого кольору цибулю та моркву. Те ж саме зробіть і з буряком.
- Потім з’єднайте овочі та додайте до них томатну пасту. Розбавте це все водою або бульйоном і тушкуйте до м’якості.
- Коли м’ясо звариться, додайте до нього порізану картоплю та капусту. Якщо у вас варена квасоля, то потрібно додати її разом з картоплею.
- Коли картопля провариться до м’якості, додайте засмажку, лавровий лист і посоліть.
- Наприкінці, додайте кріп і старе сало з часником. Закрийте кришку та вимкніть плиту. Залишіть борщ наполягати 1 годину.
Нагадаємо, що український борщ потрапив до топ-20 найсмачніших перших страв світу.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-