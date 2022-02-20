Про таку вечерю мріють усі: рецепт соковитих пельменів з куркою від Клопотенка (відео)
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Кулінар також розповів, як приготувати ідеальне тісто на пельмені
Коли хочеться ситно та смачно поїсти, чудовим варіантом є прості пельмені. Їх можна як зварити, так і посмажити – це вже залежить від уподобань кожного.
Український кулінар Євген Клопотенко пропонує приготувати пельмені із курячого фаршу. Вони виходять ніжні та смачні. Також шеф-кухар розповість, як приготувати ідеальне тісто на пельмені. Час приготування займе не більше години.
Як приготувати пельмені з куркою
Інгредієнти:
Для тіста:
- 500 г борошна (+ для підпилу)
- 250 мл гарячої води
- 3 ст. л. олії
- ½ ч. л. солі
Для начинки :
- 500 г курячого фаршу
- 50 мл холодної води
- 10 гілочок петрушки
- ½ ч. л. насіння фенхелю
- вершкове масло, сметана або оцет для подачі
- сіль та перець за смаком
Приготування:
- Робимо тісто: змішуємо 500 г борошна із 3 ст. л. олії та ½ ч. л. солі. Вливаємо 250 мл гарячої води. Спочатку змішуємо ложкою, потім руками. Потім обгортаємо тісто плівкою.
- Робимо начинку: викладаємо в миску 500 г соковитого курячого фаршу. Вливаємо 50 мл прохолодної води. Потім дрібно рубаємо петрушку та висипаємо в миску з фаршем.
- Далі додаємо у фарш ½ ч. л. насіння фенхелю та сіль з перцем за смаком. Перемішуємо.
- Підпилюємо робочу поверхню борошном, розкочуємо тісто в тонкий шар завтовшки приблизно 2 мм.
- Склянкою з тіста вичавлюємо кружки, у кожний з яких укладаємо по 1 ч. л. начинки. Ліпимо як вареники.
- Варимо пельмені у підсоленому окропі приблизно 3-4 хвилини до готовності фаршу. Заправляємо сметаною, оцтом або вершковим маслом. Смачного!
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