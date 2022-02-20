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Про таку вечерю мріють усі: рецепт соковитих пельменів з куркою від Клопотенка (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Пельмені з курячим фаршем — простий рецепт Новина оновлена 20 лютого 2022, 14:03
Пельмені з курячим фаршем — простий рецепт

Кулінар також розповів, як приготувати ідеальне тісто на пельмені

Коли хочеться ситно та смачно поїсти, чудовим варіантом є прості пельмені. Їх можна як зварити, так і посмажити – це вже залежить від уподобань кожного.

Український кулінар Євген Клопотенко пропонує приготувати пельмені із курячого фаршу. Вони виходять ніжні та смачні. Також шеф-кухар розповість, як приготувати ідеальне тісто на пельмені. Час приготування займе не більше години.

Як приготувати пельмені з куркою

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 500 г борошна (+ для підпилу)
  • 250 мл гарячої води
  • 3 ст. л. олії
  • ½ ч. л. солі

Для начинки :

  • 500 г курячого фаршу
  • 50 мл холодної води
  • 10 гілочок петрушки
  • ½ ч. л. насіння фенхелю
  • вершкове масло, сметана або оцет для подачі
  • сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Робимо тісто: змішуємо 500 г борошна із 3 ст. л. олії та ½ ч. л. солі. Вливаємо 250 мл гарячої води. Спочатку змішуємо ложкою, потім руками. Потім обгортаємо тісто плівкою.
  2. Робимо начинку: викладаємо в миску 500 г соковитого курячого фаршу. Вливаємо 50 мл прохолодної води. Потім дрібно рубаємо петрушку та висипаємо в миску з фаршем.
  3. Далі додаємо у фарш ½ ч. л. насіння фенхелю та сіль з перцем за смаком. Перемішуємо.
  4. Підпилюємо робочу поверхню борошном, розкочуємо тісто в тонкий шар завтовшки приблизно 2 мм.
  5. Склянкою з тіста вичавлюємо кружки, у кожний з яких укладаємо по 1 ч. л. начинки. Ліпимо як вареники.
  6. Варимо пельмені у підсоленому окропі приблизно 3-4 хвилини до готовності фаршу. Заправляємо сметаною, оцтом або вершковим маслом. Смачного!

Якщо ще не знаєте, що приготувати на вечерю, то вам може стати в пригоді рецепт курячого шніцеля "Кордон Блю" від Ектора Хіменес-Браво.

Теги:
#Рецепти #Пельмені #Євген Клопотенко
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