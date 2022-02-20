Про таку вечерю мріють усі: рецепт соковитих пельменів з куркою від Клопотенка (відео)

Кулінар також розповів, як приготувати ідеальне тісто на пельмені

Коли хочеться ситно та смачно поїсти, чудовим варіантом є прості пельмені. Їх можна як зварити, так і посмажити – це вже залежить від уподобань кожного.

Український кулінар Євген Клопотенко пропонує приготувати пельмені із курячого фаршу. Вони виходять ніжні та смачні. Також шеф-кухар розповість, як приготувати ідеальне тісто на пельмені. Час приготування займе не більше години.

Як приготувати пельмені з куркою

Інгредієнти:

Для тіста:

500 г борошна (+ для підпилу)

250 мл гарячої води

3 ст. л. олії

½ ч. л. солі

Читайте також: Категорія Рецепти Як правильно варити пельмені: у окріп кидати не можна Щоб пельмені не розпадалися при варінні, потрібно дотримуватися одного важливого правила.

Для начинки :

500 г курячого фаршу

50 мл холодної води

10 гілочок петрушки

½ ч. л. насіння фенхелю

вершкове масло, сметана або оцет для подачі

сіль та перець за смаком

Приготування:

Робимо тісто: змішуємо 500 г борошна із 3 ст. л. олії та ½ ч. л. солі. Вливаємо 250 мл гарячої води. Спочатку змішуємо ложкою, потім руками. Потім обгортаємо тісто плівкою. Робимо начинку: викладаємо в миску 500 г соковитого курячого фаршу. Вливаємо 50 мл прохолодної води. Потім дрібно рубаємо петрушку та висипаємо в миску з фаршем. Далі додаємо у фарш ½ ч. л. насіння фенхелю та сіль з перцем за смаком. Перемішуємо. Підпилюємо робочу поверхню борошном, розкочуємо тісто в тонкий шар завтовшки приблизно 2 мм. Склянкою з тіста вичавлюємо кружки, у кожний з яких укладаємо по 1 ч. л. начинки. Ліпимо як вареники. Варимо пельмені у підсоленому окропі приблизно 3-4 хвилини до готовності фаршу. Заправляємо сметаною, оцтом або вершковим маслом. Смачного!

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