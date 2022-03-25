Без борошна та соди: рецепт найніжнішої шарлотки з яблуками
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Яблучна шарлотка — один із простих по приготуванню десертів сучасної кухні
Навіть з обмеженого набору продуктів можна приготувати дуже смачні страви, які піднімуть настрій у цей непростий для українців час. "Родзинкою" шарлотки стануть яблука, а також сир, проте без борошна, як і у випадку із сирною запіканкою, і соди в цьому рецепті можна точно обійтися.
Така дієтична шарлотка не залишить байдужим нікого, пише edabez.ru.
Інгредієнти:
- 3-4 яблука;
- ½ склянки цукру;
- 100 г вершкового масла;
- Склянка манки;
- 1 яйце;
- 250 г сиру (не зернистого)
Приготування:
- Очищаємо від серцевини яблука (краще солодко-кислих) і нарізаємо середнім кубиком.
- Посипаємо нарізані яблучка ½ склянки цукру піску, перемішуємо.
- 100 г масла розтоплюємо на водяній бані, засипаємо одну склянку манки, одне яйце, 250 г сиру (не зернистого) і все змішуємо.
- Форма для випічки змащуємо олією та просипаємо сухарями (манкою).
- Якщо яблука дали сік – це добре: сік не прибираємо. Змішуємо сік із яблуками, викладаємо на дно форми довільно та виливаємо на них приготовлене тісто.
- Випікаємо в розігрітій духовці за температури 180-200 градусів близько 30 хвилин. Випічка готова, приємного апетиту!
Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачних оладок без борошна та дріжджів, а також рецепт швидких оладок на кефірі.
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