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Без борошна та соди: рецепт найніжнішої шарлотки з яблуками

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Шарлотка з яблуками на манці Новина оновлена 25 березня 2022, 15:12
Шарлотка з яблуками на манці

Яблучна шарлотка — один із простих по приготуванню десертів сучасної кухні

Навіть з обмеженого набору продуктів можна приготувати дуже смачні страви, які піднімуть настрій у цей непростий для українців час. "Родзинкою" шарлотки стануть яблука, а також сир, проте без борошна, як і у випадку із сирною запіканкою, і соди в цьому рецепті можна точно обійтися.

Така дієтична шарлотка не залишить байдужим нікого, пише edabez.ru.

Інгредієнти:

  • 3-4 яблука;
  • ½ склянки цукру;
  • 100 г вершкового масла;
  • Склянка манки;
  • 1 яйце;
  • 250 г сиру (не зернистого)

Приготування:

  1. Очищаємо від серцевини яблука (краще солодко-кислих) і нарізаємо середнім кубиком.
  2. Посипаємо нарізані яблучка ½ склянки цукру піску, перемішуємо.
  3. 100 г масла розтоплюємо на водяній бані, засипаємо одну склянку манки, одне яйце, 250 г сиру (не зернистого) і все змішуємо.
  4. Форма для випічки змащуємо олією та просипаємо сухарями (манкою).
  5. Якщо яблука дали сік – це добре: сік не прибираємо. Змішуємо сік із яблуками, викладаємо на дно форми довільно та виливаємо на них приготовлене тісто.
  6. Випікаємо в розігрітій духовці за температури 180-200 градусів близько 30 хвилин. Випічка готова, приємного апетиту!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачних оладок без борошна та дріжджів, а також рецепт швидких оладок на кефірі.

Теги:
#Рецепти #Шарлотка
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