Без борошна та соди: рецепт найніжнішої шарлотки з яблуками

Яблучна шарлотка — один із простих по приготуванню десертів сучасної кухні

Навіть з обмеженого набору продуктів можна приготувати дуже смачні страви, які піднімуть настрій у цей непростий для українців час. "Родзинкою" шарлотки стануть яблука, а також сир, проте без борошна, як і у випадку із сирною запіканкою, і соди в цьому рецепті можна точно обійтися.

Така дієтична шарлотка не залишить байдужим нікого, пише edabez.ru.

Інгредієнти:

3-4 яблука;

½ склянки цукру;

100 г вершкового масла;

Склянка манки;

1 яйце;

250 г сиру (не зернистого)

Читайте також: Категорія Рецепти Як приготувати млинці, якщо під рукою немає яєць та молока Якщо немає потрібних інгредієнтів, це не причина відмовитися від улюблених страв

Приготування:

Очищаємо від серцевини яблука (краще солодко-кислих) і нарізаємо середнім кубиком. Посипаємо нарізані яблучка ½ склянки цукру піску, перемішуємо. 100 г масла розтоплюємо на водяній бані, засипаємо одну склянку манки, одне яйце, 250 г сиру (не зернистого) і все змішуємо. Форма для випічки змащуємо олією та просипаємо сухарями (манкою). Якщо яблука дали сік – це добре: сік не прибираємо. Змішуємо сік із яблуками, викладаємо на дно форми довільно та виливаємо на них приготовлене тісто. Випікаємо в розігрітій духовці за температури 180-200 градусів близько 30 хвилин. Випічка готова, приємного апетиту!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачних оладок без борошна та дріжджів, а також рецепт швидких оладок на кефірі.