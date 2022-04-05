Простий та бюджетний рецепт кексів на кефірі: виходить смачно та багато
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Цей рецепт кексів дійсно дуже простий і дешевий – на кефірі
У тісто для цих смачних кексів можна додавати родзинки, горіхи, мак, кокос, цукати. Можна розділити тісто на частини та в кожну покласти свій наповнювач – тоді будуть кекси з різними смаками.
Складові:
- 400 г кефіру (можна замінити на питний йогурт або кисле молоко),
- 1,5 ст. цукру,
- 4 яйця,
- 0,5 ч. ложки соди,
- 1 п. (18 г) розпушувача,
- 1 ст. розтопленого маргарину (масла або одного та другого),
- 4 ст. борошна, ваніль. Об’єм склянки – 250 мл.
Приготування:
- Яйця збити з цукром до дуже пишної піни. Додати йогурт, розтоплений, але охололий маргарин, погашену оцтом соду, борошно, змішане з розпушувачем, збити до однорідності на малих оборотах міксера.
- На два листи від духовки розставити металеві формочки. Вставити у них паперові формочки. Викласти тісто ложкою у паперові формочки.
- Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 20-30 хв. Посипати цукровою пудрою.
- З цього тісту можна спекти один великий кекс (печеться довше, близько 1 години).
Раніше "Телеграф" публікував рецепт хрустких грінок із зачерствілої паски.
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