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Простий та бюджетний рецепт кексів на кефірі: виходить смачно та багато

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кекси на кефірі – простий рецепт
Кекси на кефірі – простий рецепт

Цей рецепт кексів дійсно дуже простий і дешевий – на кефірі

У тісто для цих смачних кексів можна додавати родзинки, горіхи, мак, кокос, цукати. Можна розділити тісто на частини та в кожну покласти свій наповнювач – тоді будуть кекси з різними смаками.

Складові:

  • 400 г кефіру (можна замінити на питний йогурт або кисле молоко),
  • 1,5 ст. цукру,
  • 4 яйця,
  • 0,5 ч. ложки соди,
  • 1 п. (18 г) розпушувача,
  • 1 ст. розтопленого маргарину (масла або одного та другого),
  • 4 ст. борошна, ваніль. Об’єм склянки – 250 мл.

Приготування:

  1. Яйця збити з цукром до дуже пишної піни. Додати йогурт, розтоплений, але охололий маргарин, погашену оцтом соду, борошно, змішане з розпушувачем, збити до однорідності на малих оборотах міксера.
  2. На два листи від духовки розставити металеві формочки. Вставити у них паперові формочки. Викласти тісто ложкою у паперові формочки.
  3. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 20-30 хв. Посипати цукровою пудрою.
  • З цього тісту можна спекти один великий кекс (печеться довше, близько 1 години).

Раніше "Телеграф" публікував рецепт хрустких грінок із зачерствілої паски.

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