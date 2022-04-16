Сирна заварна паска від Євгена Клопотенка: оригінальний рецепт

Така паска — класичний варіант святкового рецепту

На Великдень на святковому столі неодмінно має бути сирна паска. Традиційний варіант цього десерту готується саме із товрога. Дізнайтеся, як просто приготувати смачну сирну паску за оригінальним рецептом відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Рецептом смачної сирної паски кулінар поділився на своєму YouTube-каналі.

Сирна паска від Євгена Клопотенка: рецепт

Складові:

сир – 700 г

вершки – 350 мл

жовтки – 5 шт.

цукор – 150 г

ванільний цукор – 10 г

вершкове масло – 100 г

цедра 1 лимона

мигдаль – 50-75 г

сіль — щіпка

Спосіб приготування:

1. Перетріть сир до кремової суміші через сито або блендером.

2. Збийте 5 жовтків із цукром, додайте ванільний цукор та сіль.

3. У сотейник налийте вершки та прогрійте на невеликому вогні, постійно помішуйте до появи пари над поверхнею.

4. Сливки додайте в миску з жовтками і добре перемішайте до однорідності і знову перелийте суміш у сотейник і на маленькому вогні при постійному помішуванні заваріть суміш до легкого загустіння.

5. Далі додайте заварені жовтки та розм’якшене вершкове масло до сирної маси, ретельно розмішайте до повного об’єднання інгредієнтів.

6. Натріть цедру лимона або апельсина, додайте в тісто.

7. Вершки, що залишилися, збийте міксером до щільних стійких піків.

8. Дуже акуратно втручайте їх у сирну масу за допомогою силіконової лопатки.

9. Обсмажте мигдаль і дуже дрібно порубайте, додайте|добавляйте| в тісто, перемішайте.

10. У форму викладіть марлю, складену чотири шари.

11. Туди вилийте сирну суміш, добре утрамбуйте та закрийте марлею.

12. Поставте її на тарілку, зверху викладіть ще одну та встановіть банку з водою на поверхню, щоб вона притисла тісто.

13. Поставте в холодильник паску, щонайменше на 6 годин для застигання, краще – на ніч.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски без замісу.