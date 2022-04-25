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Як варити гречку, щоб вона була розсипчастою, але не сухою

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Як варити гречку Новина оновлена 25 квітня 2022, 17:08
Як варити гречку

У приготуванні гречки є кілька важливих секретів

Гречка — не тільки неймовірно корисна крупа, але ще й смачна страва, якщо знати, як її правильно приготувати. Для того щоб гречка не нагадувала злиплу кашку, а була розсипчастою, але при цьому не сухою, необхідно знати секрети її приготування.

"Телеграф" зібрав основні поради для того, щоб ви могли приготувати найсмачнішу страву.

Як правильно варити гречку

  1. Спочатку добре промийте крупу. Робіть це під проточною водою, доки рідина не стане прозорою. Потім прожарите гречку на сковороді, щоб ваша каша вийшла ще більш розсипчастою та ароматною.
  2. Не лийте надто багато води. Найчастіше води використовують у два рази більше, ніж гречки. Тобто на 1 склянку крупи знадобиться 2 такі ж склянки води. Тоді каша вийде розсипчастою.
  3. Кашу маслом не зіпсуєш. Як і сіллю. Не шкодуйте ні того, ні іншого. Ваша гречка від цього лише виграє.
  4. Виберіть каструлю з товстим дном. Насипте в неї гречку та залийте водою. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть 15-20 хвилин.
  5. Під час варіння перемішувати кашу не потрібно. Готовність гречки можна перевірити, провівши ложкою по дну. Якщо води там немає, то каструлю можна знімати з плити.

Як зробити гречку розсипчастою, але не сухою: секретний лайфхак

Після того як ви зварите кашу, загорніть каструлю в теплу ковдру на 20 хвилин. За цей час крупа розпарюється і стає дуже м’якою. У жодному разі не перемішуйте кашу, радить сайт home-restaurant.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати пісні голубці з картоплею.

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#Рецепт #Гречка
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