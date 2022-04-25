Як варити гречку, щоб вона була розсипчастою, але не сухою
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У приготуванні гречки є кілька важливих секретів
Гречка — не тільки неймовірно корисна крупа, але ще й смачна страва, якщо знати, як її правильно приготувати. Для того щоб гречка не нагадувала злиплу кашку, а була розсипчастою, але при цьому не сухою, необхідно знати секрети її приготування.
"Телеграф" зібрав основні поради для того, щоб ви могли приготувати найсмачнішу страву.
Як правильно варити гречку
- Спочатку добре промийте крупу. Робіть це під проточною водою, доки рідина не стане прозорою. Потім прожарите гречку на сковороді, щоб ваша каша вийшла ще більш розсипчастою та ароматною.
- Не лийте надто багато води. Найчастіше води використовують у два рази більше, ніж гречки. Тобто на 1 склянку крупи знадобиться 2 такі ж склянки води. Тоді каша вийде розсипчастою.
- Кашу маслом не зіпсуєш. Як і сіллю. Не шкодуйте ні того, ні іншого. Ваша гречка від цього лише виграє.
- Виберіть каструлю з товстим дном. Насипте в неї гречку та залийте водою. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть 15-20 хвилин.
- Під час варіння перемішувати кашу не потрібно. Готовність гречки можна перевірити, провівши ложкою по дну. Якщо води там немає, то каструлю можна знімати з плити.
Як зробити гречку розсипчастою, але не сухою: секретний лайфхак
Після того як ви зварите кашу, загорніть каструлю в теплу ковдру на 20 хвилин. За цей час крупа розпарюється і стає дуже м’якою. У жодному разі не перемішуйте кашу, радить сайт home-restaurant.
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